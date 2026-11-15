Archyviniame kadre – garsi Lietuvos dainininkė: ar atpažįstate?

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Laida „Žvaigždžių žvaigždutės“ – antradieniais, 20 val. per TV3!
Kaip vėliau paaiškėjo, nuotraukoje įamžinta dar vaikystėje muzikiniu keliu pasukusi dainininkė Vaida Genytė.
Dar vaikystėje Vaida tapo įvairių vaikų dainavimo konkursų laureate, vėliau tęsė savo karjerą, dalyvavo TV projektuose, laidose.
Primename, kad neseniai moteris paskelbė ir apie naujo muzikinio projekto „Gala žvaigždės“ premjerą. Čia vienoje scenoje susitiko dainininkė ir aktorė Oneida Kunsunga, dainininkė V. Genytė bei scenos džentelmenu vadinamas Egidijus Sipavičius.
Trijulės gerbėjus pasiekė ir džiugi žinia – šį rudenį ir žiemą projektas „Gala žvaigždės“ aplankys net 14 miestų: Alytų, Kauną, Jonavą, Uteną, Panevėžį, Klaipėdą, Ukmergę, Marijampolę, Mažeikius, Birštoną, Vilnių, Tauragę, Telšius ir Palangą.
Apie tai galite skaityti čia: Iš Vaidos Genytės – džiugi žinia: „Tokios progos pasitaiko labai retai...“ | tv3.lt
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