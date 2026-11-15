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Domininko Ramono sūnus TV studijoje privertė tėtį raudonuoti: „Pats neprisimeni, kas vyksta“

2026-11-15 10:30 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-11-15 10:30
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Ką jūs sakote, kai vėluojate į darbą? Domininko Ramono sūnus visai Lietuvai papasakojo, kad tėtis... Na, kaip ir įprasta TV3 televizijos laidoje „Žvaigždžių žvaigždutės“, vaikas ne tik nevyniojo žodžių į vatą, bet ir papasakojo viską taip atvirai, kaip iš tikrųjų ir yra. 

Ką jūs sakote, kai vėluojate į darbą? Domininko Ramono sūnus visai Lietuvai papasakojo, kad tėtis... Na, kaip ir įprasta TV3 televizijos laidoje „Žvaigždžių žvaigždutės“, vaikas ne tik nevyniojo žodžių į vatą, bet ir papasakojo viską taip atvirai, kaip iš tikrųjų ir yra. 

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Laidoje varžėsi trys žymių Lietuvos žmonių poros: dainininkas Andrius Rimiškis su dukra Andrėja, aktorė Skaistė Vievesė su sūnumi Vėju ir „KK2 savaitės“ bei renginių vedėjas Domininkas Ramonas su sūnumi Dovydu.

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FOTOGALERIJA. Laida „Žvaigždžių žvaigždutės“

Sūnaus atsakymas sunepatogino

Pirmojoje laidos užduotyje vaikams būna užduotas klausimas. Tėvai turi atsakyti, ką galėjo pasakyti jų vaikas. D. Ramonui buvo užduotas klausimas: 

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Ką daro tėtis, kai nespėja į darbą? 

  • Liepia netrukdyti 
  • Sako: „Eik tu šikt“ 
  • Ant visų pyksta namuose 
  • Tyli 

Išgirdęs antrąjį atsakymo variantą D. Ramonas pastebėjo:  

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„Būtų liūdna, iš šono žiūrint. Gal sau sakau, ne kitiems.“ 

D. Ramonas iš karto atmetė variantą, kad nespėdamas į darbą jis tyli – priešingai, jis būtinai turi kažką pasakyti. 

„Pasirinksiu tokį savikritišką, kad ant visų namuose pykstu“, – sakė D. Ramonas.

Visgi Dovydas turėjo kitą atsakymą – pasak jo, kai tėtis vėluoja į darbą, visiems sako „eik tu šikt“.  

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„Gal labai garsiai tai pasakau, nes jis gi miega... Bet labai tikiuosi, kad ne jam tai sakau. Ta būsena, kai vėluoji, būna tokia, kad pats neprisimeni, kas vyksta“, – atviravo Domininkas. 

Daugiau smagių istorijų išgirskite straipsnio pradžioje esančiame vaizdo įraše.  

VISĄ LAIDĄ ŽIŪRĖKITE ČIA:   

    

Laidą „Žvaigždžių žvaigždutės“ žiūrėkite antradieniais 20 val. per TV3 televiziją. 

Straipsnis parengtas pagal TV3 televizijos laidą „Žvaigždžių žvaigždutės“.

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