Domininko Ramono sūnus TV studijoje privertė tėtį raudonuoti: „Pats neprisimeni, kas vyksta“

Laidoje varžėsi trys žymių Lietuvos žmonių poros: dainininkas Andrius Rimiškis su dukra Andrėja, aktorė Skaistė Vievesė su sūnumi Vėju ir „KK2 savaitės“ bei renginių vedėjas Domininkas Ramonas su sūnumi Dovydu.
Sūnaus atsakymas sunepatogino
Pirmojoje laidos užduotyje vaikams būna užduotas klausimas. Tėvai turi atsakyti, ką galėjo pasakyti jų vaikas. D. Ramonui buvo užduotas klausimas:
Ką daro tėtis, kai nespėja į darbą?
- Liepia netrukdyti
- Sako: „Eik tu šikt“
- Ant visų pyksta namuose
- Tyli
Išgirdęs antrąjį atsakymo variantą D. Ramonas pastebėjo:
„Būtų liūdna, iš šono žiūrint. Gal sau sakau, ne kitiems.“
D. Ramonas iš karto atmetė variantą, kad nespėdamas į darbą jis tyli – priešingai, jis būtinai turi kažką pasakyti.
„Pasirinksiu tokį savikritišką, kad ant visų namuose pykstu“, – sakė D. Ramonas.
Visgi Dovydas turėjo kitą atsakymą – pasak jo, kai tėtis vėluoja į darbą, visiems sako „eik tu šikt“.
„Gal labai garsiai tai pasakau, nes jis gi miega... Bet labai tikiuosi, kad ne jam tai sakau. Ta būsena, kai vėluoji, būna tokia, kad pats neprisimeni, kas vyksta“, – atviravo Domininkas.
Daugiau smagių istorijų išgirskite straipsnio pradžioje esančiame vaizdo įraše.
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Straipsnis parengtas pagal TV3 televizijos laidą „Žvaigždžių žvaigždutės“.
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