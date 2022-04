Antrąją Velykų dieną – įsimintina TV3 programa: ką pasižiūrėti, ras visa šeima

Ką pamatyti, ras visa šeima – nuotykių gerbėjų abejingų nepaliks filmas „Loch Nesas“, romantines komedijas mėgstančius pritrauks filmas „Piršlybos“ ir „Moterys meluoja geriau. Robertėlis. Antroji banga“, o fantastinių juostų fanus sužavės „Paslaptingas sodas“.

Antrąją Velykų dieną – įsimintina TV3 programa (4 nuotr.) Antrąją Velykų dieną – įsimintina TV3 programa (nuotr. Organizatorių) Antrąją Velykų dieną – įsimintina TV3 programa (nuotr. Organizatorių) Antrąją Velykų dieną – įsimintina TV3 programa (nuotr. Organizatorių) Antrąją Velykų dieną – įsimintina TV3 programa (nuotr. Organizatorių)

(4 nuotr.) FOTOGALERIJA. Antrąją Velykų dieną – įsimintina TV3 programa

Filmas „Loch Nesas“ – 09.25 val. per TV3. Mokslininkas iš Amerikos – daktaras Dempsis –gauna jo visai nedžiuginančią užduotį. Vadovas išsiunčia jį į Škotiją įrodyti arba paneigti daugelį gluminančios Loch Neso pabaisos egzistavimą. Tiesa, ne ką maloniau jį pasitinka ir vietiniai gyventojai, kurie visai nesidžiaugia, jog turistų pamiltoje vietoje nuo šiol tyrimus atliks kritiškai nusiteikęs mokslininkas. Visgi daktarui Dempsiui į pagalbą netrukus stoja žavi vietinė gyventoja Laura, kuri nori padėti jam atskleisti visas paslaptingo ežero paslaptis. Tačiau ar pats mokslininkas neapsigalvos?

REKLAMA

Filmas „Piršlybos“ – 13.55 val. per TV3. Nuotaikinga romantinė komedija su žaviąja Sandra Bullock ir žiūrovų dievinamu Ryanu Reynoldsu nepaliks abejingų. Žinoma ir be galo stipri vadovė, knygų redaktorė ir leidėja Margarita, atrodo, turi viską. Deja, kartą ji sulaukia netikėtos žinios – nelegaliai JAV gyvenančiai moteriai gresia deportacija į gimtąją Kanadą… Supratusi, kad negali visko taip palikti ir pradėti savo gyvenimo iš naujo, ji netrukus randa išeitį. Moteris nusprendžia susižadėti, o vėliau, jei migracijos tarnyba patikės jos meile, ir susituokti su savo asistentu Endriumi. Deja, realybėje jie negali vienas kito pakęsti, tad jų santykiai tikrai nepanašūs į įsimylėjėlių. Kaip porai pasiseks žinią apie sužadėtuves pranešti Margaritos tėvams? Ar šiai netikrai porai pavyks apgauti migracijos tarnybą? O gal vienas kito negalintys pakęsti žmonės iš tiesų vienas kitą pamils?

Filmas „Paslaptingas sodas“ – 19.30 val. per TV3. Pagal F. C. Burnett romaną pastatytas filmas privers nusikelti į tikrą rojų! Po netikėtos tėvų mirties, paauglė Merė lieka našlaite – jos gyvenimas apsiverčia aukštyn kojomis. Negana to, ji išsiunčiama pas savo itin sunkaus charakterio dėdę Arčibaldą, su kuriuo jai niekaip nepavyksta rasti bendros kalbos. Deja, šiuose namuose jis toks ne vienas – merginos gyvenimą apsunkina ir pas dėdę dirbanti tarnaitė, ponia Medlok. Neturėdama

REKLAMA

REKLAMA

daug veiklos bei su kuo pasišnekėti, mergina galiausiai leidžiasi nagrinėti aplinką. Šitaip, visai netikėtai, jai pavyksta rasti slaptą savo mirusios dėdės žmonos sodą. O netrukus ji supranta ir dar kai ką – šis, pasirodo, yra stebuklingas. Kaip pasisuks Merės gyvenimas?

Filmas „Moterys meluoja geriau. Robertėlis. Antroji banga“ – 21.35 val. per TV3. Legendinio serialo „Moterys meluoja geriau“ gerbėjams – puikios žinios! Pamiltos žvaigždės grįžta į TV ekranus smagiame filme su Robertėliu (akt. Nerijuas Gadliauskas) priešakyje. Pagrindinis filmo herojus visą gyvenimą nesitraukė nuo mamos, tačiau dabar jo širdis priklauso jau dviem moterims – ir mamai, ir mylimajai Gretai (akt. Justina Žiogaitė-Butkienė). Ir nors atrodo, kad dabar viskas taps tobula, sugrįžę iš medaus mėnesio, jiedu su Greta įsivelia į didžiausią kuriozą, kurį sukėlia pasaulyje siaučianti pandemija. Karantinas šiai porai taps tikru meilės išbandymu, nes visą šį laikotarpį jiems teks praleisti atskirai… Ar jiems pavyks?

Antrąją Velykų dieną praleiskite kartu su TV3!