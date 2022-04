Turine gyvenanti lietuvė parodė ne visiems žinomą tradicinį patiekalą: kodėl jį pripažįsta ne visi italai?

Mestas trispalvis kelionių laidos kauliukas nulėmė, jog praėjusią savaitę pati svečius Lietuvoje priėmusi Aliona Jakutienė kartu su savo seserimi Agne vyks pas Kristiną Raguckaitę. Pastaroji savo gyvenimą jau ne vienerius metus kuria nuostabiajame Turine, rašoma pranešime spaudai.

Kristina užaugo Suvalkijoje, o vaikystės dienas jai praskaidrindavo itališkos dainos, kurių besiklausant užgimė jos meilė itališkai kultūrai. „Man Italija tiesiog tekėjo venomis – man jos reikėjo“, – neslėps laidoje moteris.

Vos baigusi studijas Lietuvoje, Kristina patraukė į Italiją – moteris Turine pradėjo studijuoti žurnalistiką. Tiesa, nors keliaujant Italija atrodo kaip svajonių šalis, apsigyventi čia yra kiek sunkiau. „Kas yra Lietuva, žino gal tik vienas procentas italų – nenoriu perdėti ir persūdyti, bet taip tiesiog yra. O kai ėjau darbintis, daug kas kreivai suko nosį dėl to, kad aš nesu italė. Tikrai buvo visko“, – pasakos moteris.

Vis dėlto radusi mylimą darbą, ji netrukus subūrė ir didžiulį italų draugų ratą. Dabar, žvelgiant iš šono atrodo, kad Kristinos gyvenimas kupinas idilės. Moteris augina dvi nuostabias dukras, turi mėgstamą darbą, gyvena vaizdingame Turino priemiestyje.

Tačiau lietuvė ragins neapsigauti ir prisipažins, kad gyvenimo pradžia Italijoje toli gražu nepriminė pasakos. „Sunkumų buvo daug – žinoma, ekonominis buvo pirmoje vietoje. Dirbdavau ir per du, ir per tris darbus. Kitas sunkumas – neturėjau nė vieno šeimos nario. Draugų ratas susikūrė tik po to – anksčiau nežinojau, nei kur eiti, nei ką daryti. O italų biurokratija mane pribaigdavo“, – pasakos laidoje moteris.

Į Turiną pas Kristiną atvykusių viešnių lauks daugybė įspūdingų veiklų ir reginių – moterys išties pamils Italiją. Aliona ir Agnė ne tik lankysis Turino „širdimi“ vadinamoje Castello aikštelėje, bet ir iš arti mėgausis itališku šurmuliu.

Kristina lietuves supažindins ir su Italijos kulinarijos stebuklais – moteris paneigs mitą, kad ši šalis garsėja tik nuostabaus skonio makaronais ir picomis! Pasirodo, kad kaip Lietuvą kiekvieną vasarį suvienija Cepelinų diena, taip Italijoje kiekvieną lapkritį švenčiama panaši šventė. Tik čia, žinoma, ragaujami ne cepelinai. Vietoje to italai renkasi savo tradicinį Bagna Cauda, randamą tik Pjemonto regione. Tai – iš česnakų, ančiuvių ir aliejaus pagamintas karštas patiekalas, kuris primena fondiu, kadangi yra valgomas karštas, į padažą merkiant daržoves ar duonos pagaliukus. Patiekalas, dėl savo stipraus skonio, patinka ne visiems italams, o ar jis sužavės česnakus mėgstančios Lietuvos viešnias?

Taip pat viešnios išvys ir vieną pagrindinių Turino simbolių – Supergos baziliką. Šiandien ji daugiausiai lankoma dėl 1949-aisiais įvykusios tragedijos, kai į baziliką įsirėžė lėktuvas, skraidinęs to meto stipriausią Italijos futbolo komandą „Torino“. Deja, niekas neišgyveno – galinė bazilikos siena nėra atstatyta iki šių dienų, taip pagerbiant žuvusius žaidėjus ir įgulą.

Daugeliui Italija asocijuojasi su gražia gamta, puikiu maistu... ir didelėmis kainomis. Kiek gi iš tikrųjų kainuoja gyvenimas šioje Pietų Europos šalyje? „Manau, kad niekam nėra paslaptis, kad Italija – ne ta šalis, kur tu atvažiuosi užsidirbti. Tačiau jei palygintume su Lietuvos kainomis, dabar jau Lietuvoje man viskas atrodo labai brangu. Žinau, kad skamba paradoksaliai, bet maistas, apranga, audio ir video aparatūra man atrodo kur kas brangesnė. O kas liečia nekilnojamą turtą, didžiuosiuose Lietuvos ir Italijos miestuose galima rasti panašių kainų, kadangi Italijoje daug ką keičia zona“, – sakys ji.

Kaip suvalkietė Kristina svajonių gyvenimą susikūrė Turine? Kas Pjemonto sostinėje nustebins viešnias iš Lietuvos? Ar viešnioms patiks išskirtinis itališkas patiekalas? O ar Italijoje vyrai iš tiesų rodo didelį dėmesį lietuvėms, kaip esame įpratę girdėti?

