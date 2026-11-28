Vis tik Lenkijoje dar 2025 metais šis vardas suteiktas vos kelioms mergaitėms, nors jo reikšmė – išskirtinai graži ir simboliška.
Šiuolaikiniuose Lenkijos vardų reitinguose dominuoja tokie vardai kaip Maja, Sofija ar Siuzana, o tradiciniai, klasikiniai variantai lieka nuošalyje. Selestina išsiskiria elegantišku skambesiu ir gražia prasme, tačiau vis tiek išlieka retenybė, rašo fakt.pl.
Nedažnas jis ir Lietuvoje. Remiantis VLKK vardų statistika, Lietuvoje nuo 2000 m. iki 2020 m. Selestinos vardas buvo suteiktas viso labo šešioms mergaitėms.
Lotyniškos šaknys ir „dangiška“ reikšmė
Vardas Selestina yra kilęs iš lotynų kalbos žodžio caelestis, reiškiančio „dangiškas“, „dieviškas“ arba „kilęs iš dangaus“. Tai moteriškoji vardo Selestinas forma – pastaruoju buvo pasivadinęs ir popiežius Selestinas V.
Šio vardo reikšmė nuo seno siejama su dvasingumu ir tyrumu. Tradiciškai manoma, kad vardas Selestina simbolizuoja švelnią, ramią ir optimistišką asmenybę.
Numerologijoje šiam vardui priskiriamas skaičius penki, kuris, anot šios srities šalininkų, reiškia gracingumą, klasę ir gebėjimą lengvai megzti ryšius su kitais žmonėmis.
Vardo populiarumas smarkiai sumenko
Didžiausio populiarumo vardas Selestina sulaukė XIX a. ir XX a. pradžioje, kai buvo ypač vertinami lotyniškos bei biblinės kilmės vardai. Tarpukariu vardas išliko plačiai atpažįstamas, be kita ko, dėl palaimintosios Katažinos Selestinos Faron, laikomos šio vardo globėja.
Šiandien Lenkijoje situacija kiek kitokia. Remiantis Lenkijos PESEL registro duomenimis, vardą Selestina šiuo metu turi viso labo 767 moterys – tai labai žema pozicija populiarumo sąrašuose.
Statistika rodo vardo populiarumo mažėjimą:
2023 m. Selestinos vardas buvo suteiktas 6 kartus,
2024 m. – 2 kartus,
2025 m. – 10 kartų,
2008–2014 m. laikotarpiu vardas apskritai nebuvo suteiktas nė karto.
Selestinos vardadienis Lenkijoje yra minimas net kelis kartus per metus. Dažniausiai nurodomos šios datos: kovo 18 d., balandžio 6 d., balandžio 9 d., gegužės 19 d. ,spalio 14 d. Populiariausia iš jų laikoma balandžio 6-oji.
Įdomu tai, kad Selestina – taip pat vienos orchidėjų rūšies pavadinimas. Nors šiandien šis vardas retai pasirodo naujagimių gimimo liudijimuose, jis ir toliau traukia dėmesį savo įdomia istorija, skambesiu ir simboline prasme.
Galbūt būtent jo išskirtinumas taps priežastimi sugrįžti į šiuolaikinių tėvų pasirinkimų sąrašus.
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai – išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.