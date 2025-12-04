 
TV3 naujienos > Žmonės > Muzika

Agnė Petravičienė ir Radži prabilo apie savo santykius: „Mes kaip Paltinienė ir Ivanauskas“

2025-12-04 14:01 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-12-04 14:01

Kai prieš dvidešimt metų jie susitiko realybės šou „Kelias į žvaigždes“, akimirksniu gimė ryšys. Žodžiais sunkiai nusakomas. Vieną minutę jie pliekiasi tarsi italų šeima, nesutarianti dėl vakarienės patiekalo, kitą – žingsniuoja besijuokdami, įsikabinę vienas kitam į parankę.

Agnė Petravičienė ir Radžis Aleksandrovičius (nuotr. asm. archyvo)

Kai prieš dvidešimt metų jie susitiko realybės šou „Kelias į žvaigždes“, akimirksniu gimė ryšys. Žodžiais sunkiai nusakomas. Vieną minutę jie pliekiasi tarsi italų šeima, nesutarianti dėl vakarienės patiekalo, kitą – žingsniuoja besijuokdami, įsikabinę vienas kitam į parankę.

5

„Agnė yra viena iš mano scenos moterų. Mes kaip Paltinienė ir Ivanauskas – visi poruodavo, bet jie gyveno savo gyvenimą“, – šiandien juokiasi Radži.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Prabilo apie santykius

Kalbėdamas apie dalyvavimą „Kelias į žvaigždes“, dainininkas tikina – niekas jame nebuvo suvaidinta: „Mane tiesiog nervuodavo. Dabar jau mažiau, bet kartais... Ir ji tai puikiai žino ir tuo naudojasi. Bet ir aš kartais ją paerzinu.“

Visa Lietuva, anuomet, prilipusi prie ekranų, sekė realybės šou dalyvių kasdienybę. O Radži ir Agnės santykiai neabejotinai buvo vienas iš pagrindinių traukos centrų, rašoma pranešime žiniasklaidai. 

„Kai dabar pasižiūriu tuos epizodus, kaip mes gyvenom ir elgėmės, kokios situacijos buvo – juokiuosi už pilvo susiėmus. Tada atrodė didžiausia drama. Kai pirmą kartą su Radži susitikom, buvo sutarčių pasirašymas. Jis priėjo prie manęs ir pasakė: rašykis, bus linksma. Išėjo taip, kad buvo linksma ne tik mums, bet ir visai Lietuvai“, – prisiminė A. Petravičienė.

Visą buvimo projekte laiką kibirkščiavę ir vienas kitą erzinę Agnė ir Radži sukūrė nepamirštamą duetą – gimė legendinė daina „Verksi tu“.

„Radži mums eilinį kartą susipykus sakydavo, juokais grasindavo: oj, verksi tu, Petravičiene, pamatysi. Sėdėjau vieną dieną, kartojau mintyse šią frazę ir sukūriau dainą“, – pasakojo Agnė.

„Verksi tu“ Agnė ir Radži atlieka ir jubiliejiniuose „Kelias į žvaigždes. Po 20 metų“ koncertuose didžiosiose Lietuvos arenose. Pasakyti „atlieka“ yra maža – „verksi tu, tau minusą dedu“ dainuoja visa publika, užaugusi su šiuo realybės šou ir drauge su dalyviais išgyvenusi ryškiausias akimirkas.

„Kelias į žvaigždes“ dvidešimtmečio koncertai gerbėjų dar laukia gruodžio 5-ąją Šiaulių arenoje ir gruodžio 18-ąją Kauno „Žalgirio“ arenoje.

