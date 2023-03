90 metų jubiliejų atšventusi aktorė Elvyra Žebertavičiūtė: „Moku taupyti, to galiu ir kitus pamokyti“

Senjorė pasakoja, kad nors bendraamžiai mėgsta pasiskųsti, ji iš kiekvienos situacijos gali rasti išeitį. Ir brangstant prekėms, jos nuomone, daugumai įmanoma ir sutaupyti, tereikia išmokti maistą planuoti ir nepamiršti naudotis lojalumo programomis, kurios suteikia progą pirmadieniais senjorams apsipirkti iki 10 proc. pigiau.

„Nors daug kas sako, kad suvalkiečiai šykštūs, taip nėra – mes esame taupūs ir galvojantys apie ateitį“ – sako Elvyra Žebertavičiūtė, gyvenanti savarankiškai ir pasirūpinanti ne tik trimis savo katėmis, bet ir beglobiais gyvūnais.

Nešvaisto nei pinigų, nei maisto

Elvyros Žebertavičiūtės negąsdina kylančios kainos: taupymas, net ir tada, kai, skurdokoje jaunystėje, atrodo, nebuvo ką taupyti, jai tiesiog įaugęs į kraują.

„Galiu pasakyti, kad senatvėje gyvenu oriai: man nereikia prašyti iš vaikų, susitvarkiau gyvenimą taip, kad, kiek įmanoma, niekam nebūčiau našta. Turtų nesusikroviau, bet turiu atsidėjusi tiek, kad dar ir nebrangiai kelionei sukrapštyčiau. Gyvenu kukliai, bet galiu ramiai nueiti į parduotuvę nusipirkti norimo maisto sau ir ėdesio savo katytėms.

Žinoma, kartais labai norisi pamokyti ir suaugusias dukras (nes man vis atrodo, kad jos išlaidauja), bet pamokslai dabar niekam neįdomūs, tad neprašoma savo nuomonės neperšu“, – pasakoja energingoji aktorė, dar visai neseniai nusifilmavusi E. Vėlyvio filme „Piktųjų karta“.

Aktorė pasakoja, kad nors ji, kaip dauguma vyresnio amžiaus žmonių, yra linkusi taupyti, rinktis produktus su nuolaidomis ar specialiomis akcijomis, bet vis šio to dar išmoksta.

„Anksčiau iš parduotuvės grįždavau nešina keliais maišeliais produktų ir dar į kuprinę įsidėdavau. Bet dabar produktų nebeperku vien todėl, kad jie pigūs – visada pagalvoju, ar suvalgysiu. Kadangi nė trupinio maisto neišmetu į atliekų konteinerį, likučiai visada atitenka katėms arba paukšteliams“, – sako E. Žebertavičiūtė.

Parduotuvėje nepraeina pro akcijas

Elvyra juokauja, kad apsipirkdama pro nuolaidas niekada nepraeina, o to padaryti net ir nepavyktų – ryškūs oranžiniai nuolaidų lipdukai šviečia iš toli.

„Su internetu nedraugauju, nes jau ir akys mano amžiuje silpsta, bet radijo paklausau, tad žinau, kas sveikiau mano amžiuje: pirmenybę teikiu neperdirbtiems mėsos produktams, daržovėms.

Visada pasižiūriu, kam taikomos nuolaidos, tačiau perskaitau ir produktų sudėtį. Jei matau, kad ten daug „E“ raidžių, renkuosi tą alternatyvą, kur jų mažiau. Be to, jeigu maistą valgysiu dar šiandien, nebaisu rinktis iki 50 proc. pigiau parduodamus produktus su besibaigiančiu galiojimu“, – pasakoja aktorė.

Akorė stengiasi būti itin aktyvi, kasdien išsiruošia į pasivaikščiojimą po Tuskulėnų Rimties parką, kur jos laukia prižiūrimi benamiai gyvūnai.

„Kasdien apsuku didelį ratą, pakeliui nunešdama maisto katinams: taip porą valandų lauke ir praleidžiu. Galiu pasakyti visiems senjorams, kuriems sveikata leistų, bet jiems tingu išeiti iš namų – turėkite tikslą kam nors padėti, ką nors sušelpti, ir tada tikrai noriai išsiruošite pasivaikščioti.

Neturite augintinių – galite palesinti paukščius. Mano kaimynai žino, kad šelpiu gyvūnėlius, todėl maisto likučius dažnai palieka man prie durų – džiaugiuosi, kad maistas neišmetamas“, – pasakoja garbingo jubiliejaus sulaukusi aktorė.

Imkime pavyzdį iš senjorų – gyvenkime tvariau

Mūsų visuomenėje senjorai, ko gero, gyvena tvariausiai – jie įprato taupyti, neišmeta maisto ir sugalvoja, kaip kūrybiškai panaudoti jo likučius.

Pasak „Rimi“ socialinės atsakomybės strategijos ir vystymo vadovo Liudviko Aleliūno, pasaulyje išmetama net apie trečdalis maisto produktų.

„Kartais tiesiog neturime laiko arba jėgų pasukti galvą, ką galime pasigaminti namuose iš maisto likučių – tiesiog lengva ranka išmetame dar gerus maisto produktus, nors išmesdami mažiau maisto, žmonės ne tik gali sutaupyti pinigų, bet ir Žemės resursų, be to, tai nauja galimybė ugdyti savo atsakingumą ir kūrybiškumą.

Mūsų atlikti tyrimai parodė, kad 80 proc. žmonių, namuose išmetančių maistą, arba perka per daug, arba pasigamina per daug. Jiems rekomenduoju puikią maisto konservavimo priemonę – šaldymą. Galima akcijos metu nusipirkti daugiau mėsos, žuvies ar daržovių, susipjaustyti porcijomis ir sudėti į šaldiklį. Tą patį galima daryti ir pasigaminus per daug maisto, porcijomis dėžutėse užšaldytą maistą galima suvartoti kad ir po mėnesio, patogu neštis į darbą arba pasišildyti neturint laiko gaminti“, – sako L. Aleliūnas.

Senjorų programos nariams taikoma 10% nuolaida

Pasak „Rimi“ ryšių su klientais valdymo vadovės Karolinos Pareigytės-Kvieskienės, apsiperkant vyresnio amžiaus žmonėms sutaupyti gali padėti senjorų programa.

Prie jos prisijungti kviečiami visi pensinio amžiaus sulaukę ir pensininko pažymėjimą turintys pirkėjai. „Senjorų programos nariams taikoma 10 proc. nuolaida pirkinių krepšeliui kiekvieną pirmadienį, perkant su „Mano Rimi“ kortele. Nuolaida taikoma perkant tiek fizinėse parduotuvėse, tiek e. parduotuvėje „Rimi.lt“. Tam, kad gautumėte nuolaidą, „Mano Rimi“ kortelių terminale ar savo paskyroje internete www.manorimi.lt reikia įvesti savo pensininko pažymėjimo numerį ir prisijungti prie senjorų programos. Jei kyla klausimų, kaip tą padaryti, visada galima kreiptis į klientų aptarnavimo centrą“, – pasakoja K. Pareigytė-Kvieskienė.

Pasak ryšių su klientais valdymo vadovės, norint pasinaudoti nuolaida fizinėje parduotuvėje, svarbu kasoje pateikti „Mano Rimi“ kortelę ar nuskaityti kasos ekrano QR kodą su „Rimi“ programėle.

Norint pasinaudoti nuolaida „Rimi“ e. parduotuvėje, užsakymas turi būti formuojamas pirmadienį nuo 00:00 iki 23:59 val. iš senjoro asmeninės paskyros. Pasirinktas užsakymo pristatymo ar atsiėmimo laikas įtakos neturi.

Ji primena, jog 10 proc. senjorų nuolaida nėra taikoma „Rimi Basic“, „Vikis“, „Northland“, taip pat akcijinėms prekėms, vaistiniams preparatams, pradinio maitinimo pieno mišiniams, kūdikių arbatai, tabako gaminiams, alkoholiniams gėrimams, lojalumo akcijos prekėms ir trečiųjų asmenų teikiamoms prekėms bei paslaugoms.