Vilnietė pasidalino atostogų planavimo patarimu: kylant kainoms tai padės sutaupyti

Atostogas planuoja iš anksto

Vilnietė Dovilė kartu su šeima mėgsta atostogas planuoti gerokai iš anksto: „Dažniausiai atostogaujame rudenį, kai orai Lietuvoje vėsta, o daugumoje atostogų krypčių jie tampa maloniai šilti – taip galima ne tik prasitęsti vasarą, bet ir pasimėgauti ištuštėjusiais kurortais. Kadangi atostogauti vykstame su visa šeima, poilsį planuojame iš anksto. Taip pavyksta ne tik sutaupyti, bet ir gauti norimą kryptį, komfortišką viešbutį, gretimus kambarius bei geriausią pasiūlymą“.

Šiais metais apsilankiusi žiemą įprastai vykstančiose turizmo mugėse moteris įsigijo kelionę į Tunisą ir jau vasarą leisis į nuotykius su šeima ir draugų kompanija: „Nors paprastai kartu su draugais atostogaujame Lietuvoje, šiais metais nutarėme pailsėti užsienyje, tad visi kartu susiplanavome bei nusipirkome atostogas į saulėtą Tunisą, kur dar niekada nesame buvę, bet girdėjome daug gerų atsiliepimų.“

Dovilei tokios mugės labiausiai patinka dėl galimybės su ekspertais pabendrauti tiesiogiai, užduoti klausimus ir iškart sulaukti atsakymų, išgirsti atstovų užsienyje ar kelionių konsultantų patirtį toje šalyje.

„Visiems rekomenduoju pasižymėti datas kalendoriuje – pavasarį pradėkite planuoti kitos žiemos atostogas, o rudenį ar žiemą – vasaros bei pavasario. Mano patirtis rodo, kad taip pavyks gauti geriausius kelionių pasiūlymus, be to, nepritrūksite laiko pasidomėti kryptimi, susiplanuoti pramogas, lankytinus objektus ar net renginius. Pavyzdžiui, žiemą vykdama į turizmo parodą visada jau turiu išsirinkusi kelias kryptis, todėl galiu pasilyginti kainas, siūlomus viešbučius bei papildomas naudas, o radusi geriausią pasiūlymą priimu galutinį sprendimą. Tokia bendravimo forma man pati patogiausia, be to, mugės metu galima ne tik gauti nuolaidų, bet ir dalyvauti loterijoje, sužinoti turizmo naujienas, o tuomet belieka ramiai laukti atostogų ir kelionės“, – pasakoja vilnietė.

Populiarėjanti tendencija – išankstinis kelionių planavimas

Baltijos šalių turizmo rinkos lyderio „Novaturo“ komunikacijos vadovė Miglė Bielinytė pastebi, jog turizmo sektoriuje vis ryškėjanti tendencija yra išankstinis kelionių planavimas ir pirkimas. Keliautojai šiuo metu aktyviai ruošiasi artėjančiam vasaros sezonui, be to, pradeda teirautis ir planuoti net būsimo rudens bei žiemos sezono atostogas, kurių išankstiniai pardavimai prasidės šį pavasarį: „Toks kelionių planavimas iš anksto padeda ne tik sutaupyti, gauti papildomų naudų, bet ir poilsį susiplanuoti būtent ten, kur norite – savo pamėgtuose viešbučiuose, kur galbūt jau teko lankytis arba kuriuos norite išbandyti perskaitę, gal net išgirdę čia buvusiųjų rekomendacijas. Keliones planuojant paskutinę minutę keliautojai neretai privalo rinktis iš to, kas liko asortimente, o tai gali lemti ir mažiau sėkmingas patirtis.“

Pasak ekspertės, susidomėjimas vasaros atostogomis visoje Vakarų Europoje itin aukštas, o tai reiškia, kad šiemet gali susidaryti dar didesnis nei įprastai populiariausių viešbučių bei kambarių tipų trūkumas: „Populiariausi, dėl to ir brangesni atostogų laikotarpiai paprastai sutampa su vaikų atostogomis, didžiosiomis metų šventėmis bei vasaros mėnesiais. Tai metas, kai vienu metu atostogauti išsiruošia daugelis žmonių bei renkasi populiariausius kurortus. Natūralu, kad dėl to smarkiai išauga paklausa skrydžių bilietams, apgyvendinimui, o mažėjanti pasiūla lemia kainų kilimą. Taigi, patarimas kalendoriuose pasižymėti tam tikrus laikotarpius, kai skelbiami išankstiniai atostogų pasiūlymai, tikrai geras. Nors jausmas pavasarį planuotis būsimos žiemos atostogas, o rudenį ar žiemą – vasaros, kai kuriems vis dar neįprastas, kiti jau seniai atradę tokį būdą sutaupyti, pasakoja M. Bielinytė.

„Keliautojų srautai grįžo į priešpandeminį lygį, o noras keliauti – auga. Lyderiaujanti vasaros kryptis, kaip įprastai, yra Turkija, kurios asortimentas itin platus, o pirmieji sezono skrydžiai numatyti jau kovo mėnesio pabaigoje. Taip pat populiarios Graikijos salos, Bulgarijos kurortai, Madeira. Vis daugiau lietuvių keliauja ir į Juodkalniją, Tunisą – pardavimai į šias kryptis šiemet net tris kartus viršijo praėjusių metų išankstinius pardavimus“, – pastebi „Novaturo“ komunikacijos vadovė.

Daugėja ir ilgesnes, egzotines keliones vasaros atostogoms besirenkančių keliautojų. Pastebimas itin didelis susidomėjimas tolimosiomis kryptimis, tokiomis kaip Tailandas, Indonezija, Maldyvai, Šri Lanka, Mauricijus, Seišeliai, Kuba, Meksika, Zanzibaras, Dominikos Respublika ir kitomis. Matant išaugusią šių kelionių paklausą, asortimento įvairovę tokiose kryptyse planuojama dar plėsti.

„Reaguojame į augantį klientų jautrumą kainai ir visuomet stengiamės rasti geriausią variantą, tardamiesi su tiekėjais bei viešbučiais dėl specialių pasiūlymų ir įvairių pridėtinių verčių mūsų klientams. Natūralu, kad žmonės ieško būdų sutaupyti – kaip dairomės mėgstamų maisto produktų ar paslaugų, kurioms būtų taikoma nuolaida, taip ieškome ir geriausių kelionių pasiūlymų. Dėl to nemaža dalis keliautojų jau įgavo savotišką įprotį atostogas susiplanuoti gerokai iš anksto. Pavyzdžiui, turizmo mugių laikotarpiu žiemą parduodame maždaug tris kartus daugiau kelionių nei įprastomis savaitėmis, o šių metų mugių rezultatai visos grupės mastu Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje yra istoriškai geriausi“, – priduria M. Bielinytė.

