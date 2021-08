„8 Kambarys“ prabilo apie laisvę: išdavė, kada leidžia sau peržengti ribas

Naujas kūrinys „Laisvė“ kalba apie laisvę negalvoti apie nieką ir elgtis taip, kaip nori, gyventi šia akimirka. „Kalbame apie vidinę laisvę nuo kitų primetamų taisyklių, nusistovėjusių normų. Apie galimybę daryti ką nori, kada nori ir kaip nori. Gyvename tik kartą. Todėl sėdėti vienoje vietoje ir nepatirti tikro gyvenimo yra baisiau už mirtį“, – dainos žinutę komentuoja dueto narys Karolis Talutis-Talaz.

Mintis sukurti šią dainą kilo karantino metu, kuomet užsidarę namuose ir mažuose socialiniuose burbuluose grupės nariai pradėjo mąstyti apie tai, ko tuo metu trūksta.

„Laisvė mums yra galėjimas negalvoti ir neapsikrauti, gyvenimas šia diena be rūpesčių“, – apie tai, ką jiems reiškia laisvė, pasakoja „8 Kambarys“. Visgi, Talaz prideda, kad laisvė galima tik tuomet, kai gali daryti ką nori, tačiau supranti ir atsakai už pasekmes. „Galime mėgautis savo laisve lyg pametę galvas, tačiau tai niekaip negali trukdyti kitiems“, – sako jis.

Ypatingas laisvės pojūtis atlikėjus aplanko koncertų metu. „Tuo metu esame kaip niekada laisvi, peržengiame savo iki tol įsivaizduotas ribas ir padarome kažką mums patiems netikėto“, – teigia dueto narys Deividas Alejūnas-Corsalis.

Atlikėjai sako, kad jaučiasi visapusiškai laisvi kaip žmonės, kūrėjai ir atlikėjai. Visgi, pasak Corsalio, iki visiškos laisvės dar trūksta gilesnio savęs pažinimo.

Norintiems išsilaisvinti iš vidinių pančių ir pagaliau išdrįsti padaryti tai, apie ką seniai svajojo, „8 Kambarys“ siūlo paprastą receptą: „Šiai dienai yra tik vienas žinomas receptas laisvei pajausti – pasiklausyti mūsų dainos!“, – šypsosi Corsalis. „Man labiausiai padeda kokybiškas laikas sau ir su savimi. O kitiems žmonėms atrasti savo kūrybinę laisvę padės pasiryžimas pradėti kažką daryti, žengti pirmąjį žingsnį, per daug negalvoti apie pasekmes. Daryti viską, kas galima tuo momentu. Visos „nelaisvės“ yra tik mūsų galvose“, – pataria Talaz.

Grupė gerbėjus džiugina ne tik vienas po kito pasirodančiais naujais kūriniais, bet ir koncertiniu turu po Lietuvą.

Rugpjūčio viduryje „8 Kambarys“ jau pasirodė Palūšėje, Palangoje bei Klaipėdoje. „Visi koncertai buvo nuostabūs. Labai pasiilgome klausytojų, jų energijos. Ypatingai, kuomet visi dainavo kartu su mumis. Koncertų vietos buvo magiškos ir užburiančios. „Kojos nepakišo“ net lietus. Atrodo, kad net oras mums buvo užsakytas“, – juokauja ir įspūdžiais dalinasi „8 Kambarys“.

REKLAMA

„Po ilgos pertraukos buvo keista vėl lipti ant scenos. Karantino metu aplankė tuštuma. Manėme, kad nebeturime nieko, kad žmonės spėjo mus pamiršti. Todėl pirmojo koncerto pradžioje jautėmės šiek tiek pasimetę. Tačiau jam įpusėjus, viskas sugrįžo į „senas vėžes“. Supratome, kad klydome“, – atvirauja Corsalis.

Tačiau tai buvo tik pradžia. Dueto „8 Kambarys“ gerbėjų laukia dar 5 koncertai. „Kiekvienas koncertas darosi vis stipresnis ir geresnis, su kiekvienu pasirodymu energija vis auga“, – sako Corsalis ir Talaz. „Jaučiasi, kad žmonės labai išsiilgę koncertų, buvimo tarp žmonių. Karantino laikotarpis buvo sunkus. Jis ir dabar yra nelengvas. Tačiau tikiu, kad žmonių sąmoningumas mus nuves į šviesų rytojų“, – viliasi Talaz.

Į koncertinius turus atlikėjai keliauja vedini ir lydimi antrųjų pusių palaikymo. Prieš kiekvieną koncertą „8 Kambarys“ nariai apsikabina, palinki, kad tai būtų dar vienas koncertas, gražiai įrašytas į jų istoriją, „užsikuria“ klausydami mėgiamos muzikos.

Pasak dueto, atostogoms laiko kol kas nenusimato. „Esame labai atsidavę savo darbui ir žiūrime į tai labai rimtai. Nors vertiname poilsį ir po koncertų važiuojame ilsėtis namo – norime, kad energijos nepristigtų kitiems koncertams – tačiau kartais dar norėtųsi padirbėti ir studijoje. Esame darboholikai – žydime, kai dirbame. Todėl ši vasara mums ne poilsio, o sugrįžimo ir sunkaus darbo laikas“, – energijos neslepia Corsalis.

Visgi Talaz džiaugiasi šią vasarą spėjęs ir pailsėti. „Keliavau po Lietuvos dvarus. Po koncerto Palangoje su antrąja puse Kristina ir keliais draugais tris dienas ilsėjomės Nidoje, prie jūros. Po to vykome į Klaipėdą. Buvo malonu praleisti šiek tiek laiko mieste, kuriame koncertuosime. Be to, Klaipėdai jaučiu ypatingą simpatiją“, – šypsosi Talaz.

„8 Kambarys“ kaitrą toliau kurs rugpjūčio 27 d. Kaune, rugsėjo 3 d. Šiauliuose, rugsėjo 4 d. Vilniuje, spalio 2 d. Mažeikiuose bei spalio 9 d. Utenoje.

Išgirskite naujausią „8 Kambarys“ kūrinį „Laisvė“: