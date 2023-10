77-erių Cher yra amžina: pristatė debiutinį kalėdinių dainų albumą

13 albumo dainų tik patvirtina – legendinė Cher nėra pavaldi laikui, o netikėtais muzikiniais duetais nustebins ne vieną klausytoją.

„Niekada nesigiriu savo kūryba, bet šiuo albumu tikrai didžiuojuosi. Galiu drąsiai sakyti, kad tai vienas nuostabiausių mano karjeros įvykių“, – daugiau nei šešis dešimtmečius scenoje esanti atlikėja komentuoja albumo pasirodymą.

Cher – „DJ Play a Christmas Song“

„Warner Records“ išleistas albumas „Christmas“ talpina net 13 dainų – šalia puikiai pažįstamos šventinės klasikos sąraše puikuojasi ir keturi originalūs singlai.

Albumo unikalumą papildo netikėti duetai su populiariausiomis muzikos pasaulio žvaigždėmis kaip Darlena Love, Styvis Wonderis, Michaelas Bublé, Cyndi Lauper bei reperis Tyga.

REKLAMA

REKLAMA

Vienu iš svarbiausių albumo akcentų – Cher ir Styvio Wonderio duetas su melancholiškojo atlikėjo daina „What Christmas means to me“.

„Kiekvieną kartą išgirdus tą lūpinę armonikėlę, pasijaučiu lyg vėl būčiau paauglė. Atlikti šią dainą kartu su Styviu – mano asmeninės svajonės išsipildymas“, – mintimis apie duetą su legendiniu S. Wonderiu dalijasi atlikėja.

REKLAMA

Cher – „What Christmas Means to Me (with Stevie Wonder)“

77-erių metų popmuzikos ikona laužo standartus ir kviečia gražiausias metų šventes pasitikti su rokenrolo prieskoniu.

Viena iš albumo autorių bei hito „DJ play a Christmas Song“ kūrėja Sara Hudson yra dirbusi su tokiais atlikėjais kaip Dua Lipa, Katy Perry, Troye Sivan.

2023-ieji metai Cher – ypač gausūs sukaktimis ir jubiliejais.

Populiariosios muzikos ikona šiais metais kviečia švęsti ir legendinio hito „Believe“ 25-tąsias metines, kurią pažymės drauge su „Warner Records“ išleisdama specialų dainos įrašą.