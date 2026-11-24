Apie tai pranešė portalas „E! News“.
Netikėta žinia
„Esu jau suaugusio sūnaus ir labai jaunos dukters mama. Tačiau šiandien turiu pranešti studijoje susirinkusiems kolegoms naujieną, apie kurią jie dar nežino, kaip, beje, ir niekas kitas: netrukus iš tiesų tapsiu trijų vaikų mama“, – tiesioginio eterio metu atskleidė Renée.
Renée atskleidė, kad šiuo metu yra 12-ąją nėštumo savaitę ir laukiasi mergaitės. Ji jau turi du vaikus – 37-erių sūnų Calumą ir 8-erių dukrą Alice.
Pastoti padėjo anksčiau užšaldytos kiaušialąstės
Laidos metu Renée taip pat atvirai papasakojo apie kelią iki trečiojo nėštumo. Pasak jos, vaisingumo procesą ji pradėjo prieš 18 mėnesių. Siekdama susilaukti dar vieno vaiko, moteris vyko į Lenkiją, kur jai buvo atlikta procedūra, kurios metu panaudotos anksčiau užšaldytos jos kiaušialąstės.
Tai ne pirmas kartas, kai Renée sprendimas susilaukti vaikų vyresniame amžiuje sulaukia visuomenės dėmesio ir kritikos. Kai būdama 50-ies ji pagimdė dukrą Alice, kai kurie žmonės kaltino ją savanaudiškumu ir abejojo, ar tokio amžiaus moteriai dera susilaukti vaiko.
„Sulaukiau kritikos, kad elgiuosi savanaudiškai. Žmonės klausė: o kas, jeigu po penkerių metų mirčiau?“ – prisiminė laidų vedėja.
Vis dėlto Renée neslėpė, kad tokios galimybės visiškai atmesti negalima, tačiau ji stengiasi rūpintis savo sveikata ir fizine forma.
„Kaip žinote, labai rūpinuosi savo fizine forma ir stengiuosi būti sveika. Todėl tikiuosi, kad taip nenutiks, nors tokia galimybė, žinoma, egzistuoja“, – teigė ji.
Moteris taip pat pabrėžė, kad svarbiausia jai yra vaikų gyvenimo kokybė ir suteikta galimybė augti mylimiems.
„Alice gyvena nuostabų gyvenimą. Ji dievina savo gyvenimą ir tikiuosi, kad taip pat bus ir šiam vaikui. Kas būtų geriau? Kad jiems apskritai nebūtų suteikta galimybė gyventi?“ – retoriškai klausė Renée.