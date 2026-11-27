Naujienų portalui tv3.lt metines lapkričio 9-ąją paminėjusi Jelena papasakojo, kaip jiedu susipažino, kokį ilgą kelią kartu nuėjo bei atskleidė ilgos ir darnios santuokos paslaptį.
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Susipažinimo dienos nepamirš niekada
Prisimindama pažinties dieną, gydytoja pasakojo, kad jiedu susitiko draugų kompanijoje. Moteris teigė, kad vienas vyro poelgis suartino jų sielas.
„Mus supažindino draugai, kai buvome pas juos svečiuose. Po skyrybų maždaug dvejus metus buvau viena. Mano mama jau buvo susirūpinusi, kad sėdžiu namuose, niekur neišeinu...
Ir štai vieną kartą atsidūrėme toje pačioje draugų kompanijoje. Atėjo toks nedidukas vyras žaviomis mėlynomis akimis, kuris tuo metu taip pat jau buvo išsiskyręs su žmona. Tiesą sakant, iš pradžių man jis pasirodė mažokas (juokiasi).
Tačiau ten buvo fortepijonas. Feliksas prisėdo prie jo ir pradėjo groti bei dainuoti. Visa kompanija klausėsi, dainavo kartu. Jo siela per muziką palietė mano sielą“, – dalijosi pašnekovė.
Po pirmojo susitikimo jie pradėjo bendrauti, susitikinėti. J. Tulčina pasakojo, kad santykių pradžioje buvo itin atsargi, nepaisant to, kad Feliksas rodė jai dėmesį ir susižavėjimą.
„Jis paprašė mano telefono numerio, pradėjo kviesti į pasimatymus. Visada buvo labai šiltas, švelnus žmogus. Jis žiūrėjo į mane tarsi į kokią žvaigždę. O aš priėmiau tą jo šilumą. Taip mes dvejus metus draugavome.
Bet aš buvau labai atsargi. Nors jis buvo geras, švelnus žmogus, jo praeitis ir audringas gyvenimas man kėlė abejonių. Jis buvo muzikantas, važinėdavo groti į vestuves. Per vieną savaitgalį jis uždirbdavo tiek, kiek aš per mėnesį, kartais net dvigubai daugiau. Bet, žinote, muzikantų gyvenimas buvo toks, kad pasitaikydavo visko. O man tokie dalykai buvo nepriimtini.
Galbūt kita moteris net nesureaguotų, jeigu vyras šiek tiek išgertų, tačiau man tai buvo nepriimtina. Todėl iš karto pasakiau, kad tai yra sąlyga, kurios jis turės laikytis. Jis tai priėmė“, – teigė Jelena.
Atskleidė darnios santuokos paslaptį
Vėliau jų gyvenime atsiradus dukrelei, pora nusprendė susituokti. Šiemet 42-ąsias santuokos metines paminėjusi gydytoja sakė, kad ilgalaikių santykių paslaptis – darbas juose.
„Labai paprastas dalykas: yra tam tikros taisyklės, šeimos modeliai ir suvokimas, kad šeima – tai abiejų žmonių, nusprendusių gyventi kartu, darbas ir didžiulė atsakomybė už vaikus, kurie gimė toje santuokoje.
Abiem pusėms reikia prisitaikyti vienai prie kitos, padėti vienas kitam. Be abejo, aistros, kurios mus iš pradžių suartina, praeina. Jaunas žmogus nori mylėti ir būti mylimas, tačiau vėliau prasideda kasdienybė, o joje reikia dirbti“, – sakė natūralios medicinos pradininkė.
Dar vienas dalykas, kuris, pašnekovės teigimu, nulėmė sėkmingą bendrą gyvenimą – Dievo valia suvesti žmones, kurie vienas kitą papildo skirtingais charakterio bruožais.
„Mes su Feliksu nuėjome labai ilgą kelią, kuris tikrai nebuvo lengvas. Mums reikėjo daug dirbti dėl savo santykių. Ši santuoka nebuvo pirmoji nei jam, nei man.
Bet, žinote, kaip būna, manau, kad Dievas suveda žmones ir jų charakteriai sutampa taip, kaip reikia. Pavyzdžiui, mano vyro charakteris yra švelnus. Jis nepykstantis žmogus, gebantis atlaikyti tam tikrus mano charakterio bruožus.
O mano charakteris toks susiformavo todėl, kad gyvenime man teko prisiimti labai daug atsakomybės. Reikėjo sukurti verslą, kurį sukūriau, už viską atsakyti, uždirbti pinigus. Tačiau be jo man šiame gyvenime būtų labai šalta ir nejauku. Mes abu esame reikalingi vienas kitam“, – kalbėjo moteris.
Pavyzdį matė šeimoje
Gražiausią santykių pavyzdį ji pasakojo mačiusi savo šeimoje. Anot Jelenos, už savo požiūrį ji yra dėkinga savo tėvams.
„Mano mama ir tėtis kartu pragyveno 50 metų. Aš mačiau tik mylinčius tėvus, kurie niekada tarpusavyje nesidraskė, nekariavo. Jeigu jiems reikėdavo ką nors išsiaiškinti, jie tai darydavo taip, kad aš negirdėčiau.
Kai augi tokioje meilėje, pats esi jos kupinas. Tu myli artimuosius, pasaulį, gyvenimą. Jeigu esi auklėjamas griežtai, ugdant atsakomybės jausmą, užaugi žmogumi, kuris vėliau pats prisiima atsakomybę už save ir savo šeimą“, – tikino J. Tulčina.
Buvę santykiai ir malonūs Felikso gestai
Nors pirmuoju bandymu Jelenai ir Feliksui su kitais partneriais ilgalaikės santuokos sukurti nepavyko, dabartinis jų ryšys atperka visus praeities sunkumus.
„Mūsų pirmosios santuokos nebuvo tokios laimingos. Galbūt ir mes patys tada buvome kitokie, į viską žiūrėjome labiau juodai arba baltai. O antroje santuokoje jau daug ką supranti, daug ką vertini kitaip.
Vis dėlto nė vienos sekundės nesigailiu, kaip susiklostė mano gyvenimas. Metai bėga, o mūsų ryšys su Feliksu kasmet darosi vis stipresnis.
Atsirado kitokia meilė, kai jau nebereikia nieko bijoti. Už tai esu Feliksui labai dėkinga. Niekada nebijojau, kad jis gali būti man neištikimas. Niekada nepatyriau tokio jausmo, kad jis dairytųsi į kitas moteris. Aš jam visada buvau pati gražiausia. Net jeigu buvau netobula, jam visada buvau geriausia, gražiausia ir mylimiausia“, – džiaugėsi moteris.
J. Tulčina sakė, kad nepaisant visų vingių ir praėjusių daugelio metų, Felikso rūpestis ir džentelmeniškumas išliko iki pat dabar.
„Kai einame kartu, jis laiko mane už parankės, užbėga į priekį, atidaro duris. Kitos moterys net pavydi. Sako: „Jis tau ir duris atidaro? Tu sėdi automobilyje ir lauki, kol jis ateis tau atidaryti durų?“
O aš klausiu: „Argi tai nėra normalu?“ Man tai yra norma.
Mano toks požiūris į gyvenimą toks: jeigu tau pavydi, vadinasi, kažką pasiekei, kažką užsitarnavai“, – šyptelėjo ji.
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