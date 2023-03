Kai kurios žvaigždės pasirinko itin drastiškus stiliaus derinius.

37-erių dainininkė Ciara pasipuošė perregima suknele: nepaliko vietos fantazijai

37-erių dainininkė Ciara buvo su tinkleline suknele. Ji įvaizdį papildė aukštomis aksominėmis pirštinėmis. Stilingas bobų kirpimas, vakarinis makiažas ir auskarai su akmenukais užbaigė žvaigždės išvaizdą.

Primename, kad kino juostai „Viskas iškart ir visur“ buvo žadama ypatinga sėkmė – jis nominuotas net 11-oje kategorijų. Ypatingą vakarą filmas pelnė daugiausiai apdovanojimų – net 7 statulėles bei buvo paskelbtas geriausiu metų filmu, rašo independent.co.uk.

Šventinį vakarą pasirodė ir garsiausios muzikos žvaigždės – garsius kūrinius atliko Lady Gaga, vaikelio besilaukianti Rihanna, Lenny Kravitz, Rahul Sipligunj, Kaala Bhairava ir daugybė kitų. Apdovanojimus atsiimančios kino pasaulio garsenybės neslėpė emocijų. Ceremonijoje netrūko džiaugsmo ašarų bei padėkos žodžių.

Nugriaudėjo 95-oji „Oskarų" ceremonija: džiaugsmo ašaros ir pokštai apie Willo Smitho poelgį

Ceremonijos pradžioje garsus ir žodžio kišenėje neieškantis komikas, renginio vedėjas Jimmy Kimmelas pokštavo apie praėjusiais metais įvykusį nutikimą, kuomet vedėjui į veidą ant scenos vožė aktorius Willas Smithas.

„Jei ceremonijos metu nutiks kas nors netikėta, tiesiog darykite tai, ką darėte pernai – nieko. Sėdėkite ir visiškai nieko nedarykite. Galbūt net apkabinkite užpuoliką“, – šmaikštavo renginio vedėjas.

Dar prieš kovo 12-osios ceremoniją tarp favoritų taip pat buvo minimas „Netflix“ filmas apie Pirmąjį pasaulinį karą „Vakarų fronte nieko naujo“, kuris dominavo Britanijos BAFTA apdovanojimuose. Antikarinis filmas sekmadienio vakarą pelnė 4 statulėles.

Nugriaudėjo 95-oji „Oskarų“ ceremonija: džiaugsmo ašaros ir pokštai apie Willo Smitho poelgį (nuotr. SCANPIX)

Žemiau pateikiame 95-ųjų „Oskarų“ nominacijas ir nugalėtojus.

Geriausias filmas:

„Viskas iškart ir visur“ („Everything Everywhere All at Once“)

„Fabelmanai“ („The Fabelmans“)

„Salos vaiduokliai“ („The Banshees of Inisherin“)

„TÁR“ „Elvis“

„Asas Maverikas“ („Top Gun: Maverick“)

„Įsikūnijimas 2” („Avatar: The Way of Water“)

„Vakarų fronte nieko naujo“ („All Quiet on the Western Front“)

„Women Talking“

„Babilonas“ („Babylon“)

Geriausias režisierius:

Danielis Kwanas ir Danielis Scheinertas, „Viskas iškart ir visur“ („Everything Everywhere All at Once“)

Stevenas Spielbergas, „Fabelmanai“ („The Fabelmans“)

Martinas McDonaghas, „Salos vaiduokliai“ („The Banshees of Inisherin“)

Toddas Fieldas, „TÁR“ Edwardas Bergeris, „Vakarų fronte nieko naujo“ („All Quiet on the Western Front“)

Geriausias aktorius:

Austin Butler – „Elvis“

Colin Farrell – „The Banshees of Inisherin“

Brendan Fraser – „Banginis“ („The Whale“)

Paul Mescal – „Aftersun“

Bill Nighy – „Living“

Geriausia aktorė:

Cate Blanchett – „Tár“

Ana de Armas – „Blonde“

Andrea Riseborough – „To Leslie“

Michelle Williams – „The Fabelmans“

Michelle Yeoh – „Viskas iškart ir visur“

Geriausias antrojo plano aktorius:

Brendan Gleeson – „The Banshees of Inisherin“

Brian Tyree Henry – „Causeway“

Judd Hirsch – „The Fabelmans“

Barry Keoghan – „The Banshees of Inisherin“

Ke Huy Quan – „Viskas iškart ir visur“

Geriausia antro plano aktorė:

Angela Bassett

Jamie Lee Curtis – „Viskas iškart ir visur“

Kerry Condon

Hong Chau

Stephanie Hsu

Geriausias originalus scenarijus:

„Salos vaiduokliai“ („The Banshees of Inisherin“)

„Viskas iškart ir visur“ („Everything Everywhere All at Once“)

„Fabelmanai“ („The Fabelmans“)

„Tár“

„Liūdesio trikampis“ („Triangle of Sadness“)

Geriausias adaptuotas scenarijus:

„Vakarų fronte nieko naujo“ („All Quiet on the Western Front“)

„Stiklinis svogūnas: Ištrauktų peilių paslaptis“ („Glass Onion: A Knives Out Mystery“)

„Living“

„Asas Maverikas“ („Top Gun: Maverick“)

„Women Talking“

Geriausias kostiumų dizainas:

„Babilonas“ („Babylon“)

„Juodoji pantera: Vakanda amžiams“ („Black Panther: Wakanda Forever“)

„Elvis“

„Viskas iškary ir visur“ („Everything Everywhere All at Once“)

„Ponia Haris vyksta į Paryžių“ („Mrs. Harris Goes to Paris“)

Geriausias garsas:

„Vakarų fronte nieko naujo“ („All Quiet on the Western Front“)

„Įsikūnijimas 2” („Avatar: The Way of Water“)

„Betmenas“ („The Batman“)

„Elvis“

„Asas Maverikas“ („Top Gun: Maverick“)

Geriausias garso takelis:

„Vakarų fronte nieko naujo“ („All Quiet on the Western Front“)

„Babilonas“ („Babylon“)

„Salos vaiduokliai“ („The Banshees of Inisherin“)

„Viskas iškart ir visur“ („Everything Everywhere All at Once“)

„Fabelmanai“ („The Fabelmans“)

Geriausia filmo daina:

„Applause“ – „Tell It like a Woman“

„Hold My Hand“ – „Asas Maverikas” („Top Gun: Maverick“)

„Lift Me Up“ – „Juodoji pantera: Vakanda amžiams“ („Black Panther: Wakanda Forever“)

„Naatu Naatu“ – „RRR“

„This Is a Life“ – „Viskas iškart ir visur“ („Everything Everywhere All at Once“)

Geriausias animacinis filmas:

„Pinokis“ („Guillermo del Toro`s Pinocchio“)

„Marcel the Shell With Shoes On“

„Batuotas katinas Pūkis“ („Puss in Boots: The Last Wish“)

„Jūros pabaisa“

„The Sea Beast“

„Raudonoji panda“

„Turning Red“

Geriausi vaizdo efektai:

„Vakarų fronte nieko naujo“ („All Quiet on the Western Front“)

„Įsikūnijimas 2” („Avatar: The Way of Water“)

„Betmenas” („The Batman“)

„Juodoji pantera: Vakanda amžiams“ („Black Panther: Wakanda Forever“)

„Asas Maverikas“ („Top Gun: Maverick“)

Geriausias montažas:

„Salos vaiduokliai“ („The Banshees of Inisherin“)

„Elvis“

„Viskas iškart ir visur“ („Everything Everywhere All at Once“)

„Tár“

„Asas Maverikas“ („Top Gun: Maverick“)

Geriausias dokumentinis filmas:

„All That Breathes“

„All the Beauty and the Bloodshed“

„Fire of Love“

„A House Made of Splinters“

„Navalny“

Geriausias trumpametražis veiksmo filmas:

„An Irish Goodbye“

„Ivalu“

„Le Pupille“

„Night Ride“

„The Red Suitcase“

Geriausia kinematografija:

„Vakarų fronte nieko naujo“ („All Quiet on the Western Front“)

„Bardo, False Chronicle of a Handful of Truths“

„Elvis“

„Empire of Light“

„Tár“

Geriausias grimas:

„Vakarų fronte nieko naujo“ („All Quiet on the Western Front“)

„Betmenas“ („The Batman“)

„Juodoji pantera: Vakanda amžiams“ („Black Panther: Wakanda Forever“)

„Elvis“

„Banginis“ („The Whale“)

Geriausias produkcijos dizainas:

„Vakarų fronte nieko naujo“ („All Quiet on the Western Front“)

„Įsikūnijimas 2“ („Avatar: The Way of Water“)

„Babilonas“ („Babylon“)

„Elvis“

„Fabelmanai“ („The Fabelmans“)

Geriausias tarptautinis filmas:

Vokietija – „Vakarų fronte nieko naujo“ („All Quiet on the Western Front“)

Argentina – „Argentina, 1985“

Belgija – „Close“

Lenkija – „EO“

Airija – „The Quiet Girl“

Geriausias trumpametražis dokumentinis filmas:

„The Elephant Whisperers“

„Haulout“

„How Do You Measure a Year?“

„The Martha Mitchell Effect“

„Stranger at the Gate“

Geriausias trumpametražis animacinis filmas:

„The Boy, the Mole, the Fox and the Horse“

„The Flying Sailor“

„Ice Merchants“

„My Year of Dicks“

„An Ostrich Told Me the World Is Fake and I Think I Believe It“Martha Mitchell Effect“