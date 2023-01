Siurrealistinis, po daugybę pasaulių keliaujantis mokslinės fantastikos filmas „Viskas iškart ir kartu“ (Everything Everywhere All at Once) antradienį surinko daugiausiai – 11 – „Oskarų“ nominacijų ir užėmė lyderio poziciją lenktynėse dėl Holivudo apdovanojimų.