Kaip renginio pradžioje pabrėžė vakaro vedėja, šis susitikimas tapo reta proga pamatyti tikrąją mados „virtuvę“ ir suprasti, kiek nemigos naktų, alinančio darbo ir emocinės įtampos slypi už to keliolikos minučių tobulybės pojūčio ant podiumo.
Nuo pat renginio pradžios Juozas Statkevičius neslėpė jaudulio ir šiltų jausmų Kauno publikai:
„Aš kaunietis, labai myliu šitą miestą ir šitą salę – kad ji sugalvoja tokius dalykus. Tai iš tiesų didelis pasiekimas. Tikrai labai džiaugiuosi ir dėkoju. Virtuvės paslapčių, žinokit, niekas neišduoda – durys uždarytos, niekas nenori mokyti savo niuansų. Bet kodėl nepasidalijus su kauniečiais?“ – atviravo dizaineris.
Vienas svarbiausių „Mados virtuvės“ vakaro akcentų buvo Juozo Statkevičiaus sugrįžimas į pasaulinę mados sostinę Paryžių po daugiau nei dviejų dešimtmečių pertraukos. Dizaineris prisipažino, kad impulsą šiam žingsniui davė Prancūzijoje organizuotas Lietuvos kultūros sezonas, tačiau pats pasiruošimo kelias virto tikra drama, pareikalavusia plieninių nervų.
J. Statkevičius paaiškino, kad nors po paskutiniojo šou Paryžiuje praėjo 24 metai, jis niekada nenustojo treniruotis – Lietuvoje kasmet rengiami masiniai šou didžiosiose arenose tapo puikia repeticijų baze pasauliniam lygiui palaikyti.
„Gal būčiau niekada ir nevažiavęs, bet, kadangi vyko Lietuvos kultūros sezonas Paryžiuje, mane pasikvietė ambasadorius Nerijus Aleksiejūnas ir sako: „Tu neįsivaizduoji – Paryžius be mados niekaip negali būti. Turim būtinai parodyti, kad turime madą.“ Aš nesėdėjau rankų sudėjęs, visą laiką treniravausi Lietuvoje – tos repeticijos būdavo su po 8000 žmonių. Tad Paryžiui buvome pasiruošę ir niekas man nebuvo netikėta“, – pasakojo J. Statkevičius.
Krizę išgelbėjęs netikėtas stebuklas
Didesniu iššūkiu tapo ne pati kolekcija, o organizaciniai ir politiniai užkulisiai. Iš pradžių organizatorių pasiūlyta „Théâtre de la Ville“ salė kėlė abejonių dėl apšvietimo ribotumų, o likus vos dviem savaitėms iki šou, dėl politinių intrigų salė iš dizainerio buvo tiesiog atimta:
„Man iškėlė tokias sąlygas, kad, maždaug, apšvietimą padarys tokį, koks bus kitą dieną vykstančiame spektaklyje – gal ten tik vienas prožektorius šviečia kampe... Pasakiau, kad taip neturi būti. Paskui vėl prasidėjo visokios politinės intrigos ir padarė taip, kad paskutinę akimirką man tą salę Paryžiuje atėmė. Likau visiškai ant ledo: didžiuliai pinigai sumokėti už darbą, už kolekciją, už medžiagas, bilietai ir viešbučiai visiems žmonėms užsakyti, ir staiga ta salė dingsta, nes aš neva tai nesusidėjau ne su tais žmonėmis.“
Prisimindamas krizinį momentą, Juozas Statkevičius neslėpė, kad padėtis atrodė visiškai be išeities, kol neįvyko tikras kinematografinis stebuklas.
„Likus dviem savaitėms iki madų demonstravimo, aš neturiu salės. Kolekcija paruošta, bilietai nupirkti, niekas Lietuvoje net nežino, kas vyksta... Sėdime kavinėje su draugu, geriame kavą – aš ir verkiu, ir keikiuosi. Prieina toks vyriškis ir sako: „Aš jus žinau, jūs madų dizaineris iš Lietuvos, seku jus „Instagram“ paskyroje. Pasirodo, jo draugė lietuvaitė atvedė jį į mano šou Lietuvoje, jam labai patiko ir pradėjo sekti.
Paklausė, kas atsitiko. Papasakojau. Jis sako: „Ateikite rytoj 11 valandą prie „Cirque d'Hiver“.“ Pasirodo, tie žmonės buvo to cirko-teatro savininkų draugai. Jie turėjo laisvą dieną rugsėjo 29-ąją ir pasakė: „Jei nuo 6-os ryto iki vakaro suspėsite, duodame salę.“ O ta salė kainuoja penkis kartus brangiau nei teatras! Vienur durys užsidarė, kitoje vietoje langai atsidarė – ir aš gavau pačią geriausią 17-ojo amžiaus salę!“, – neįtikėtiną istoriją prisiminė kūrėjas.
30 metų gyvuojanti komanda ir mamos įkvėpimas
Renginio pabaigoje Juozas Statkevičius ir Renata Mikailionytė jautriai prabilo apie žmones, be kurių neįmanomas nei vienas didingas šou. Už dizainerio nugaros stovi maždaug 100 žmonių komanda iš Lietuvos, kurios branduolys nekinta jau tris dešimtmečius.
Juozas Statkevičius pabrėžė, kad tokia ištikimybė ir supratimas iš pusės žodžio yra didžiausias jo sėkmės garantas.
„Su tais pačiais žmonėmis dirbame 30 metų. Mes kartu užauginome vaikus – štai Renatos dukra jau kelintą kolekciją dirba mūsų grimo komandoje. Tai tapo tarsi viena šeima. Tie žmonės atėjo tiesiog mokėdami siūti, o dabar jie yra tikri asai. Be jų nebūtų nieko“, – dėkojo J. Statkevičius.
R. Mikailionytė atkreipė dėmesį ir į beribę Juozo energiją ir pasidalijo šiltu pastebėjimu apie salėje sėdėjusią dizainerio mamą Vandą Statkevičienę.
„Juozas turi genetišką gyvybingumą, nes turi labai gyvybingą mamą. Jis niekada nesiskundžia, kad jam skauda ar sunku. Per 30 metų nesu girdėjusi jo besiskundžiančio. Jis turi neįtikėtiną gyvenimo polėkį, meilę kūrybai ir pozityvumą, kuriais užburia visus aplinkui“, – sakė R. Mikailionytė.
Kas laukia ateityje?
Renginį Kauno kino centre „Romuva“ lydėjo garsūs žiūrovų plojimai ir padėkos žodžiai. Paklaustas apie ateities planus, Juozas Statkevičius patvirtino, kad sustoti neketina.
„Aš jau turiu naują idėją naujai kolekcijai ir kitą savaitę užsakinėju medžiagas. Mes nepasiduosime, kitais metais vėl stebinsime ir kūrybos variklis suksis toliau. Ačiū Kaunui ir ačiū visiems, kurie tiki lietuviška mada!“ – vakarą pabaigė dizaineris Juozas Statkevičius.
Paklaustas, ar kitais metais kolekcijos pristatymas galėtų įvykti ir Lietuvoje, Juozas atskleidė, kad kurį laiką buvo padaryta pertrauka, nes jam tiesiog pabodo nuolat prašyti ir reklamuoti renginį. Tačiau dabar jis jaučia, kad Lietuvos publika vėl pasiilgo jo šou.
Dizaineris atskleidė ir netikėtą organizacinį faktą – parengti ir parodyti masinį mados šou Lietuvoje finansiniu požiūriu kainuoja brangiau nei pačioje mados sostinėje Paryžiuje:
„Aišku, Lietuvoj kainuoja padaryt šou dar brangiau negu Paryžiuje. Tikrai taip. Lietuva labai brangi šalis. Ir salės brangiau, ir šviesos brangiau... Tie bilietų pardavimai padengia tik salės išlaidas, šviesos išlaidas...“
Nors dizaineris siekia tarptautinio pripažinimo Paryžiuje, jis pabrėžė, kad jo kūrybos šaknys ir gamyba visada išliks Lietuvoje:
„Aš pririštas prie Lietuvos, nes aš negaliu su kompiuteriu dirbt iš Egipto ar iš Turkijos. Sėdžiu toj Lietuvoj – lyja ar sninga – turi daryt ir daryt, ir daryt. Ir man labai svarbu, kad ant mūsų etiketės parašyta „Padaryta Lietuvoje“. Čia man yra turbūt svarbiausias dalykas.“
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