Socialiniuose tinkluose žinomas vyras nusprendė atvirai atsakyti į šį klausimą.
Štai kokia tiesa
Vaizdo įraše, kurį jis paviešino socialinio tinklo Facebook paskyroje, jis papasakojo ar, jo manymu, žmonos su juo iš meilės, ar iš išskaičiavimo.
Pasak jo, nors jausmai, veikiami kasdienių situacijų, konfliktų ir bėgančio laiko keičiasi, žmonos jį myli. Nepaisant to, jis kalbėjo, kad pastaruoju metu jaučia pasikeitusius jausmus iš žmonų.
G. Volkavičius teigė:
„Aš suprantu, kad labai daug žmonių man pavydi, jog turiu tas jaunas, gražias žmonas. Aš jums pasakysiu: jeigu būčiau pajutęs, kad nėra meilės, seniai būčiau išsiskyręs, nes man gyvenime meilė yra pats svarbiausias dalykas. Esu absoliučiai tuo įsitikinęs.
Ta meilė keičiasi, ji nėra stabili, bet aš žinau, kaip buvau iki ausų įsimylėjęs tą pačią Novelyn, kaip man ratukai galvoje sukosi, kaip aš pas ją vykau į Filipinus. Kaip buvau įsimylėjęs Michelle, kai man irgi drugeliai skraidė. Aš, paėmęs ją už rankos, jaučiausi tarsi danguje skraidydamas. Aš žinau tą jausmą, žinau, kiek jame buvo nuoširdumo, kokia didelė aistra.
Atsimenu, kai Michelle dar nebuvo atvykusi į Europą, mes susipykome žinutėmis ir nebendravome dvi savaites, nes aš jai rodžiau principus, charakterį, o ji – man. Atsimenu, kad tada man net badauti nereikėjo, nes pats nenorėjau nieko valgyti. Man net, kaip sakant, širdis stojo, sunku buvo kvėpuoti. Atsimenu, buvau Londone, ėjau į darbą, vaikščiojau gatvėmis ir jaučiau tokią didžiulę depresiją...
Aš žinau, su kokia didžiule meile ir aistra buvau ją įsimylėjęs. Lygiai taip pat iš savo žmonų jaučiau didžiulę meilę. Ne veltui pas mus atsirado vaikai, nes tiek su Novelyn, tiek su Michelle turiu vaikų.
Jeigu nebūtų meilės, aš tikrai niekada nebūčiau nusprendęs susilaukti vaikų. Geriau tada, kaip sakant, padraugauti ir viską baigti.
Bet jeigu jau rimtai galvoji apie santykius, tai atsiranda vaikai. Vaikai nėra žaidimas ar žaisliukai, jie liks visą gyvenimą. Jeigu tu jiems neparodysi, kad tai yra šeima, kad tai yra tvirta šeima, tada jie irgi gali užaugti be vertybių. Taigi aš labai atsakingai žiūriu į šiuos dalykus.
Taip, tikrai nuoširdžiai tikiu, kad myli. Aišku, gal ne taip stipriai kaip anksčiau, kadangi buvo pykčių, visokių nesutarimų ir pavydo tarp jų. Nevienodai myli.
Galbūt Jenessa mažiau, Galbūt ir Michelle. Ir Novelyn sako, kad jausmai truputį pasikeitė. Nes, žinokite, tokioje šeimoje, kokią turiu aš, meilė automatiškai nukenčia dėl to, kad yra konkurencija, pavydas ir visa kita.“
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