Socialiniame tinkle „Instagram“ Gytis pasidalijo vaizdo įrašu, kuriame papasakojo apie kraujo tyrimų rezultatus.
Prabilo apie tyrimų rezultatus
„Šiandien – jubiliejus. Dvidešimt dienų nieko nevalgau ir, kaip matote, dar stoviu ant kojų. Vakar pasidariau kraujo tyrimus, kurie nėra blogi. Kaip pati gydytoja pakomentavo, dar resursų tęsti badavimą turiu. Vėlgi – ar aš jais pasinaudosiu? Nemanau.
Manau, kad laikas jau pereiti prie mano mylimosios Gersono terapijos. Badavimą dar galiu tęsti, bet iš tiesų jau norėčiau baiginėti, kad visas medžiagas, kurios yra prarastos per tiek badavimo dienų, atstatyčiau ir prisodrinčiau organizmą naudingomis medžiagomis“, – pasakojo G. Volkavičius.
Užlipęs ant svarstyklių vyras pridūrė: „Prisiminkite, kad badavimo pradžioje svėriau 93,8 kg. Po 18 badavimo parų – 83,6 kg. Dabar 83,4 kg. Labai nedaug, bet dar šiek tiek nukrito. O dabar apie kraujo tyrimus... Jie nėra blogi. Juose matosi hipoglikemija, kas yra natūralu nevalgant, trūksta kraujyje cukraus.
Bet visi kiti rodikliai ganėtinai neblogi. Galėtų tik būti šiek tiek aukštesnis kalis. Taip pat turėčiau gerti daugiau vandens badaujant, bet jo niekada nemėgau, mėgstu skysčius gerti sulčių pavidalu ir tai, manau, atsiliepia kraujo tyrimams. Taip kad rezultatai neblogi“, – kalbėjo jis.
Atsikratė daug svorio
Kiek anksčiau naujienų portalui tv3.lt G. Volkavičius papasakojo apie savo išvaizdos pokyčius.
Pradėdamas kalbėti apie pasikeitusią išvaizdą, Gytis neslėpė, kad ryžtis pokyčiams jį paskatino aplinkinių kritika. Pasak verslininko, po pasirodymų įvairiose laidose netrūkdavo komentarų, esą jo žmonos yra labai dailios, o jis pats turi antsvorio.
Sulaukęs kritikos ir nusprendęs keistis, Gytis pasirinko Gersono terapiją, kuri, anot jo, padėjo ne tik atsikratyti antsvorio: „Sau prisitaikiau visame pasaulyje žinomą Gersono terapiją, kuri iš esmės yra priešvėžinė ir skirta onkologiniams pacientams. Yra Kalifornijoje, Amerikoje, ir Vengrijoje įsikūrusios Gersono ligoninės. Vienas garsiausių Japonijos chirurgų šią terapiją pritaikė savo pacientams, kurie sulaukė labai gerų rezultatų.“
Paklaustas apie savo mitybą, pašnekovas pasakojo, kad vieną svarbiausių vietų jo racione užima šviežiai spaustos sultys, kurių per dieną jis išgeria ne vieną stiklinę.
„Tai yra griežta mitybos terapija: be druskos, praktiškai be jokių riebalų, išskyrus vienintelį leidžiamą – linų sėmenų aliejų. Reikia per dieną išgerti po 13 stiklinių šviežiai spaustų žaliųjų, morkų ar obuolių sulčių. Tik šviežiai spaustų. Mano sulčiaspaudė tikriausiai brangesnė už kai kurių žmonių automobilius, mano namuose stovi viena geriausių sulčiaspaudžių“, – juokėsi pašnekovas.
Tiesa, Gytis ne tik geria šviežiai spaustas sultis, bet ir mėgaujasi kitais patiekalais: „Per dieną valgomi trys vegetariški patiekalai: Hipokrato sriuba, kurią verdu iš įvairių daržovių, bliūdas salotų, pagardintų linų sėmenų aliejumi, obuolių sidro actu ir deaktyvuotomis mielėmis. Tuomet daržovės, virtos garuose. Nėra jokio papildomo riebalo, išskyrus tą vienintelį – linų sėmenų aliejų, kurio leidžiu sau kelis šaukštus per dieną.“
Pasak pašnekovo, taikant šią terapiją pavyko ne tik numesti svorio, bet ir pastebimai pagerėjo jo odos būklė.
„Terapija labai gerai išvalo organizmą, detoksikuoja, o svarbiausia – jaunina. Pats pastebėjau, kad jaučiasi pokyčiai odoje. Galiu pasakyti, kad ši terapija gali išspręsti daugybę odos problemų.
Ši terapija jaunina iš vidaus... Daug kas reklamuoja stebuklingus kremukus, žada pajaunėjimą... Aš tokiais dalykais netikiu, nes esu profesionalas šioje srityje... Visą gyvenimą ieškojau jaunystės eliksyro ir atradau šią terapiją, kuri atstato organų veiklą ir grąžina organizmą į harmoniją, tikrai duoda milžinišką kiekį vitaminų ir taip toliau“, – teigė jis.
Tris žmonas turintis pašnekovas pajuokavo, kad dabar pagalvoja apie dar vieną žmoną: „Jau ir nuotaika net geresnė, norisi dar vienos žmonelės, kai taip gerai jautiesi...“
Baigdamas pokalbį, Gytis neslėpė, kad laikytis šių mitybos principų nėra pigus malonumas: „Ši terapija yra pakankamai brangi, per dieną išleidžiu kažkur 100 eurų papildams, kurie geriami šalia, ir visoms ekologiškoms daržovėms. Gal pagal lietuvių biudžetus nėra taip pigu, bet verta į save investuoti.“
Primename, kad tai yra tik patariminio pobūdžio straipsnis. Dėl savo sveikatos ir mitybos visuomet rekomenduojama pasitarti su savo šeimos gydytoju arba vaistininku.