Jo teigimu, kitose šalyse toks šeimos modelis yra įprastas ir nieko nebestebina, nes pasaulyje taip gyvenančių žmonių skaičiuojama milijonais.
Neslėpė nusivylimo
Bendraudamas su gerbėjais tiesioginėje „Instagram“ transliacijoje, vyras neslėpė nusivylimo lietuvių požiūriu.
Atsakinėdamas į klausimus apie savo asmeninį gyvenimą, jis aštriai rėžė, kad padidintas dėmesys ir nuostaba kyla tik dėl vietinio mentaliteto – esą tik tokioje mažoje ir uždaroje šalyje kaip Lietuva trijų žmonų šeima vis dar atrodo kaip neeilinė sensacija.
„160 milijonų žmonių pasaulyje, kurie gyvena šeimose, kuriose yra daugiau nei viena žmona. Tai yra labai daug. Tai yra 2 proc. viso pasaulio populiacijos. Tai yra milžiniški skaičiai. Tai yra 50 Lietuvų. Kaip sakau, pasaulyje su tokia kaip mano šeima – su trimis žmonomis – tu nieko nenustebinsi. Bet tokiame kaime, kaip Lietuva, tu gali nustebinti. Čia gali suvaidinti“, – kalbėjo Gytis.
Šalia vaizdo įrašo jis taip pat rašė: „Lietuva – tai mažas kaimas, tad čia vis dar gali nustebinti žmones savo trimis žmonomis.“
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