Po gyvenimo skirtinguose pasaulio kampeliuose – ramybė kaime
Vos atvykusį į svečius A. Bružą sužavės išpuoselėta namų aplinka ir gamtos ramybė. Kaip pasakos pati A. Matulevičiūtė-Čepukaitė, nors anksčiau jai teko daug keliauti ir gyventi skirtingose pasaulio šalyse, šiandien ji mėgaujasi visai kitokiu gyvenimo etapu.
„Gyvenime daug keliavau, gyvenau keliose šalyse, net skirtinguose kontinentuose. Patyriau daug įdomių dalykų. Iš tikrųjų visada buvau šeimyniška, bet galvojau, kad jeigu neturėsiu vaikų, tai ir neturėsiu. Ir tada tiesiog susipažinome su vyru, ir viskas įvyko labai greitai“, – laidoje atviraus Aida.
Šiandien trijų vaikų mama nesigaili pasirinkusi gyvenimą atokiau nuo miesto šurmulio. Anot jos, net ir kasdieniai kaimo rūpesčiai bei fizinis darbas suteikia gyvenimui daugiau prasmės.
„Man patinka problemos kaime, fizinis darbas. Kasdienybė yra daug vertesnė. Ir kitas dalykas, kuris man labai patinka, yra ta tikro kaimo vienatvė, kai aplink nėra jokių namų, atsimerki, pasižiūri pro langą ir žiūri į tolį. Tai suteikia daug laimės“, – sakys ji.
Augant šeimai, keičiasi ir namai
Vos kelių mėnesių kūdikį auginanti A. Matulevičiūtė-Čepukaitė atskleis, kad gausėjant šeimai tenka ieškoti ir naujų namų įrengimo sprendimų. Šeima jau svarsto apie papildomo kambario įrengimą antrajame aukšte, o dabartines erdves stengiasi pritaikyti visų šeimos narių poreikiams.
Vis dėlto net ir kruopščiai prižiūrimuose namuose netrūksta smulkių darbų, kuriems atlikti vis pritrūksta laiko. Šįkart A. Bružas padės įrengti rankšluosčių kabliukus vaikams, surasti patogią vietą kūdikio nešyklei ir pasirūpinti kitais vonios kambario patogumais.
Iš pirmo žvilgsnio nesudėtingos užduotys taps nemenku išbandymu laidos vedėjui, o Aidos dėmesys detalėms ir noras viską atlikti kuo tvarkingiau ne kartą sukels juoko.
„Žmonės namus pastato per tiek laiko“, – užsitęsus kabliukų klijavimui juokaus Aida.
Moteris taip pat pripažins, kad auginant tris vaikus ir gyvenant gamtos apsuptyje tenka atsisakyti nepriekaištingos tvarkos siekio. Tačiau į tai ji žvelgia filosofiškai – tokia kasdienybė ugdo asmenybę ir padeda nesureikšminti smulkmenų.
Sveikesnė mityba neturi būti sudėtinga
Atlikus buities darbus, pokalbis persikels į virtuvę. „HBH“ vadovė, taip pat vedanti sveikesnio maisto gaminimo mokymus, pasidalys savo požiūriu į mitybą. Pasak jos, svarbiausia atrasti balansą tarp mėgavimosi maistu ir kasdienių įpročių.
„Jeigu eini į restoraną, valgyk, ką nori. Būtinai tai, kas tau skanu ir ko tu nori. O jau kasdienė mityba turi būti sveikesnė“, – savo filosofija dalysis moteris
A. Bružą ji pavaišins patiekalu, kurį pati juokais vadina „tinginių lėkšte“. Orkaitėje keptos sezoninės daržovės, rudieji ryžiai ir padažas taps pavyzdžiu, kaip iš namuose turimų produktų galima nesudėtingai paruošti skanų ir maistingą patiekalą.
Laidoje A. Matulevičiūtė-Čepukaitė taip pat papasakos, kodėl savo šeimos mityboje daug dėmesio skiria daržovių įvairovei, pilnagrūdžiams produktams ir skaiduloms.
Išmanūs sprendimai – daugiau laiko šeimai
Laidoje dėmesio bus skiriama ir praktiškiems gaminiams, palengvinantiems šeimų kasdienybę. A. Bružas Aidos šeimai atveš sauskelnių bei „Twistshake“ kūdikio priežiūros priemonių – lengvai valomą vystymo lentą ir sulankstomą kūdikio vonelę su stovu bei maudynių priedais.
Žiūrovai taip pat susipažins su „Bosch“ ketvirtosios serijos indaplove, kurioje telpa net 14 indų komplektų. Reguliuojami krepšiai, automatiškai atsidarančios durelės, šešios plovimo programos ir galimybė įrenginį valdyti išmaniuoju telefonu padės kasdienius buities darbus atlikti patogiau.
Juk kartais net ir nedideli pokyčiai namuose leidžia sutaupyti laiko, kurį galima skirti sau ir artimiausiems žmonėms.
Nuo nuoširdžių pokalbių apie šeimą ir gyvenimo pasirinkimus iki praktiškų buities patarimų bei sveikesnės mitybos idėjų – visa tai jau šį savaitgalį laidoje „Pasidaryk pats. Šeimai šiandien“ – šeštadienį 9.30 val. per TV3.
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