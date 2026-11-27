Liutauras Zubė socialiniame tinkle „Facebook“ papasakojo apie situaciją, įvykusią Klaipėdos „Lidl“ prekybos centre. Anot jo, prekybos centre sunegalavusiam vyrui darbuotojai ir aplinkiniai galimai nesuteikė pirmos pagalbos.
„Dar tokio „Lidl“ darbuotojų ir aplinkinių žmonių abejingumo nesu matęs. Žmogus gali mirti prie kasų ir niekas nežino ką daryti. Noriu paklausti „Lidl“ vadovų: kaip ten pas jus su darbų sauga ir pirmosios pagalbos suteikimu?“ – rašė autorius.
Įrašo autorius: „Man labai graudu...“
Pasak įrašo autoriaus, prie savitarnos kasų suklupo maždaug 60-ties metų vyras, o šalia esantis darbuotojas galimai nebandė jo pakelti.
„[...] Prie savitarnos kasų maždaug 60 metų vyrui pasidarė blogai ir jis tiesiog nukrito. To kritimo nemačiau, tik priartėjęs prie kasos, pamačiau gulintį žmogų.
Jaunuolis darbuotojas net nebandė kelti, o tik šyptelėjo, iškvietė kitas darbuotojas ir toliau dirbo prie savitarnos. Hmmm, kiekvienas žiūri iš pirkėjų ir tiek“, – pasakojo autorius.
Įrašo autorius pasakoja, kad darbuotojai pradėjo, jo manymu, skambinti medikams. Vis dėlto, pačiam paskambinus 112 paaiškėjo, kad į prekybos centrą greitoji iškviesta nebuvo, vyro pasakojimu.
„Žinote, sarkastiškai pasakysiu, įdomu per kiek laiko žmogus mirs nuo tokio abejingumo. Pirko jis porą butelių alaus ir aišku visi pamanė girtas, pijokėlis. Bet žinote ir jiems reikia padėti. Galvoja darbuotojai ką daryti. Skambink. Neaišku kam.
Matau, skambina, galvoju greitąją kviečia. Na ok (gerai – red. past), einu link mašinos, pasidedu prekes. Pro langą matau, kad jį kaip maišą tempia dvi darbuotojos link išėjimo. O jaunuolis darbuotojas nė krust... “, – rašė autorius.
Pasak L. Zubės, paaiškėjo, kad darbuotojai iškvietė ne medikus, o policiją. Įrašo autorius sako pastebėjęs, kad sunegalavusį vyrą ištiko galimai insultas.
„Tuomet skambinu 112 ir klausiu ar buvo iškviesta greitoji tokiu adresu. Sako nėra užregistruota. Tuomet nepadedu ragelio ir einu link to žmogaus gulinčio. Prieinu ir klausiu darbuotojos: greitąją iškvietėte? Ne, policijai iškviečiau. Velnias, kiek bereikalingų skambučių ne ten ir darbuotojos, sakyčiau kvailumas.
Žiūriu, o pagal viską, galimai insultas. Alkoholio kvapo nėra. Kairė pusė atsijungusi, charkaliuoja ir reakcijos jau nebėra. Viską rodo į insultą. Visą tą laiką kalbėjau 112 kol atvyko greitoji ir policija“, – rašė L. Zubė.
„Tiek trumpai apie šiandienos [įvykį]. Ir man labai graudu, kai matau kaip žmonės miršta dėl aplinkinių abejingumo. Tipo ne mano reikalas...“ – pasakojo autorius.
BPC: dėl įvykio gauti du kvietimai
Bendrasis pagalbos centras (BPC) nurodė, kad dėl šio įvykio buvo du kvietimai. Pirmasis pranešimas užregistruotas policijai, nes paskambinusi parduotuvės darbuotoja medikų pagalbos atsisakė.
Antrasis pranešimas užregistruotas Greitajai medicinos pagalbai (GMP) pranešėjui nurodžius, kad prie kasų nukritusiam asmeniui gali būti infarktas arba insultas, teigė BPC atstovai.
„16:22 užregistruotas pranešimas policijai, nes paskambinusi parduotuvės darbuotoja nurodė, jog neblaivus pirkėjas, nugriuvo, nesikelia, GMP pagalbos atsisakė.
16:23 užregistruotas antras pranešimas GMP, pranešėjas nurodė, kad prie kasų nukritęs vyras, kuriam galimai infarktas arba insultas“, – komentavo BPC atstovai.
„Lidl“: darbuotojai teiravosi, ar reikalinga pagalba
Prekybos centras „Lidl“ patvirtino, kad šiuo metu vykdo „išsamią situacijos analizę“ ir su tv3.lt pasidalino pirminiu vertinimu. Savo ruožtu prekybos centro atstovai tikina, kad pirkėjas buvo sąmoningas ir atsisakė darbuotojų siūlomos pagalbos. Tačiau, kaip sako „Lidl“, darbuotojai vis tiek paskambino skubiosios pagalbos numeriu.
„Pirkėjui sunegalavus prie kasų, jis buvo visiškai sąmoningas. Darbuotojai nedelsdami pradėjo su juo bendrauti, teiravosi, kaip jis jaučiasi ir ar reikalinga pagalba. Nors pirkėjas pagalbos atsisakė, komanda vis tiek ėmėsi veiksmų – paskambino skubiosios pagalbos numeriu 112 ir vadovavosi operatoriaus nurodymais.
Į vietą atvyko policijos ekipažas ir du greitosios medicinos pagalbos automobiliai – nuo tos akimirkos pirkėju rūpinosi medikai“, – raštu komentavo „Lidl“ atstovai.
Pasak prekybos centro, vėliau darbuotojai teiravosi apie sunegalavusio asmens būklę.
„Po įvykio mūsų darbuotojai dar kartą susisiekė su 112, norėdami pasiteirauti apie pirkėjo būklę, tačiau dėl asmens duomenų apsaugos tokia informacija nėra teikiama“, – rašė „Lidl“ atstovai.
Prekybos centro atstovai tikina, kad parduotuvių vadovai yra mokomi suteikti pirmąją pagalbą, o kiekvienas atvejis yra analizuojamas įmonės viduje.
„Mūsų parduotuvių vadovai yra apmokyti suteikti pirmąją pagalbą ir visuomet stengiasi kuo atidžiau įvertinti situaciją bei pasirūpinti klientais. Kiekvieną atvejį išsamiai analizuojame įmonės viduje ir aptariame su parduotuvių komandomis, kad galėtume visapusiškai įvertinti aplinkybes bei užtikrinti aukščiausius darbuotojų pasirengimo ir reagavimo standartus.
Pirkėjų ir darbuotojų saugumas yra mūsų prioritetas. Sunegalavusiam pirkėjui linkime sveikatos ir dėkojame visiems, kurie nelieka abejingi“, – komentavo prekybos centro atstovai.
Patikslino informaciją
Po kiek laiko prekybas centras patikslino informaciją. Pasak „Lidl“ atstovų, šiuo metu atliekama išsami situacijos analizė. Anot prekybos centro, pirkėjui pasijutus prastai, jis buvo visiškai sąmoningas.
„Pirminiu vertinimu, pirkėjui sunegalavus prie kasų, jis buvo visiškai sąmoningas. Darbuotojai nuolat bendravo su klientu, klausė, ar reikalinga pagalba, ir skambino bendruoju pagalbos telefonu 112. Klientas teigė, kad medikų pagalbos jam nereikia, tačiau nepaisant to tęsėme bendravimą su Bendruoju pagalbos centru ir vadovavomės jo rekomendacijomis.
Po įvykio mūsų darbuotojai dar kartą susisiekė su Bendruoju pagalbos centru, norėdami pasiteirauti apie pirkėjo būklę, tačiau dėl asmens duomenų apsaugos tokia informacija nėra teikiama.
Kiekvieną atvejį išsamiai analizuojame įmonės viduje ir aptariame su komandomis, kad galėtume visapusiškai įvertinti aplinkybes bei užtikrinti aukščiausius darbuotojų pasirengimo ir reagavimo standartus. Pirkėjų ir darbuotojų saugumas yra mūsų prioritetas.
Savo ruožtu po šio įvykio Darbų saugos ir sveikatos skyrius peržiūrės esamas rekomendacijas personalui, kad darbuotojai jaustųsi užtikrinčiau teikdami pirmąją pagalbą, o klientai būtų saugūs“, – raštu komentavo „Lidl“.
Naujienų portalas tv3.lt dar kartą kreipėsi į „Lidl“ atstovus ir teiravosi, kodėl buvo atsisakyta medikų pagalbos. Gavę atsakymus, straipsnį papildysime.
Policija: buvo gautas pranešimas
Klaipėdos apskrities Vyriausiojo policijos komisariato (VPK) naujienų portalui tv3.lt patvirtino, kad lapkričio 24 d. buvo gautas pranešimas apie prekybos centre nugriuvusį vyrą.
„Klaipėdos apskr. VPK Operatyvaus valdymo skyriaus pareigūnų duomenimis, 2026-11-24 apie 16.22 val. per 112 buvo gautas pranešimas, kad Klaipėdoje, Smiltelės g., parduotuvėje, prie savitarnos kasų nugriuvo vyras, kuris, atvykus pareigūnams ir GMP medikams, perduotas medikams“, – teigiama Klaipėdos VPK atsakyme.
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