14-ajame sostinės klubo „Opium“ sezone – švieži vėjai ir intriguojančios naujienos

Ši, jau tryliką metų veikianti elektroninės muzikos meka yra vadinama viena svarbiausių šokių aikštelių į šiaurę nuo Berlyno. Čia vykstantys renginiai ne tik suvienija tūkstančius muzikos gerbėjų, miestui pristato scenos legendas bei naujus talentus, bet ir išaugino ne vieną tarptautinį pripažinimą pelniusį vietos atlikėją.

„Šių metų sezono fokusas yra į vietinius, kylančius kūrėjus – norime jiems suteikti erdvę kurti bei eksperimentuoti. Birželio mėnesį paskelbėme šaukimą naujoms serijoms, kuriuo norėjome pabrėžti, kad klubas yra atviras šviežioms idėjoms ir pasiūlymams. Jų sulaukėme tikrai nemažai – tiek iš Lietuvos, tiek iš užsienio“, – pasakoja klubo programos sudarytojas Vidmantas Čepkauskas-V.

Išties, keturiolikto sezono kalendoriuje – gausu naujienų. Vien rugsėjo repertuare puikuojasi trys nauji pavadinimai.

Klubas „Opium“ (5 nuotr.) „Opium club“ (Anetos Urbonaitės nuotr.) „Opium club“ „Opium club“ (Tautvydo Stuko nuotr.) +1 „Opium club“ (Anetos Urbonaitės nuotr.) Vidmantas Čepkauskas-V (Tomo Kaunecko nuotr.)

(5 nuotr.) FOTOGALERIJA. Klubas „Opium“

Rugsėjo 2-ąją klube debiutuos „Low Heights“ dueto nario Youwin Trax ir Ambrozos kuruojama serija „Ciklas“. Į pilotinį epizodą prisijungs ir vietos šokėjų mėgiama italė Matisa bei sparčiai kylanti „Naujo kailio“ konkurso laureatė Ugnė Sync.

Rugsėjo 22-ąją žmogaus teisių aktyvistė MIJU ir Vilniuje reziduojanti grupės „Sado Opera“ narė Pasaka pakvies į seriją pavadinimu „Dekonstrukcija“, skirtą pristatyti elektroninės muzikos scenoje veikiančias moteris.

Mėnesį vainikuos „Kultas“ – Ashwagandam, BBN ir Domeikos autorinė naktis.

„Nors per rugsėji pristatysime tris naujas serijas, džiaugiamės galėdami pranešti, kad naujienų bus kur kas daugiau – prie klubo prisijungs ir ukrainiečių Philipp Markovich ir Pavel Plastikk kuruojama neseniai keturioliktąjį gimtadienį atšventusi serija „LOW“, o taip pat – nauja klubo senbuvių Donato Chipak ir Aistės Reginos serija „Whoop!“. Programoje lieka ir keletas senų kozirių – Manfredo su Ivan Smagghe kuruojama naktis „Dresden“, didžiausia klubo serija – „Opium Of The People“, po metų pertraukos į klubą sugrįžtantis „Digital Tsunami“, „Juoduomenė“ ir keletas kitų“, – atskleidė Vidmantas Čepkauskas-V.

Ketvirtadienį „Opium“ klubas su sezono naujienomis kviečia susipažinti ir tądien joms dedikuotame internetinio bendruomenės radijo „Radio Vilnius“ eteryje, kurio programos bus galima klausytis gyvai SODAS 2123 (Vitebsko g. 21 – 23) kieme, o jau penktadienį šokėjų laukia tradiciškai naują sezono pradžią reiškianti „Opium iš naujo“ naktis.

Jos metu pasirodys „Sound Metaphors“ įrašų kompanijos ir įrašų parduotuvės Berlyne vedliai — Catro ir Nemo.

Šalia jų išstos trys vietinių duetai — Clicklounge ir Manfredas, Gemayel ir V bei Tumosa ir Saulty.

Šeštadienį atidarymą ir vasaros pabaigą vainikuos bene mylimiausiais „Opium“ klubo renginys, nemokamas muzikinis piknikas – „Opium pieva“, nuo 15 valandos vykstantis Kūdrų parke.

Daugiau apie renginius galima rasti „Opium club" facebook paskyroje.