Kovotojas Maslobojevas nuo žmonos turi vieną paslaptį: „Kaskart išvykstant tenka išsisukinėt“

„Noriu nudžiuginti, kad nekantriausi žiūrovai šį serialą per „Go3“ pamatys anksčiau nei kitur“, – teigia Justinas Docka, „Go3" programų direktorius.

Tarp ryškiausių šalies aktorių seriale pasirodys ir vienas geriausių pasaulio kikbokso sportininkų Sergejus Maslobojevas-Kuvalda.

Serialo kūrėjų dėmesį patraukė sporto žvaigždės sugebėjimas pateikti kitokį kovos menų atstovo gyvenimo būdo modelį. Tris vaikus su žmona Airine auginantis vyras nesibodi kalbėti visuomenei svarbiomis temomis ir rodyti sektiną šeimos gerovės pavyzdį.

Nors žinomas vyras pripažįsta manęs, kad jam bus skirta tik trumpalaikė svečio pozicija, jau po kelių filmavimų Sergejaus vardas scenarijuje įgavo itin svarbią reikšmę. Filmavimo aikštelėje žinomas vyras nustebino ne tik aktoriniais sugebėjimais bei itin įtikinamu kovinių ir veiksmo scenų išpildymu, bet ir paties išvystyta jo herojaus pozicija, griaunančia kovos menų atstovams taikomas klišes.

„Iš kovotojo visi tikisi žiaurumo ir kriminalų. Man norėjosi savo herojų parodyti iš kitos pusės. Aš ir savo sūnui sakau, kad statyti – tai ne griauti. Reikia daryti gera ir rodyti pavyzdį kitiems. Dėl to mano herojus ir sutiko tapti kriminalistu, padėsiančiu tirti nusikaltimą“, – prasitarė sportininkas.

Nors vaidinti filmuose S. Maslobojevas prisipažino svajojęs nuo vaikystės, į filmavimo aikštelę šįkart jis žengė siekdamas nustebinti žmoną Airinę.

„Ji – serialo „Prakeikti“ gerbėja. Visada žiūrėdavo, domėdavosi, palaikydavo vienus ar kitus herojus. Tad kartas nuo karto pagalvodavau, kad būtų smagu čia nusifilmuoti ir padaryti jai staigmeną. Iš tiesų ji iki šiol nežino, kad čia filmuojuosi. Tad kaskart vykstant į filmavimus tenka kažkaip išsisukinėti. Dėl to namuose net pradėjo kilti pykčių. Ji mano, kad tarp mūsų atsiranda kažkokių paslapčių. Tačiau tai tiesiog buvo mano nuoširdus noras ją nustebinti. Kadangi pastaruoju metu dažnai tenka filmuotis įvairiose laidose, turiu puikų paaiškinimą. Kai kaskart išvažiuojant ji manęs paklausia, kur vykstu, sakau: „Nežinau, TV3 skambino ir prašė atvažiuoti“. Aišku, ji neretai pykteli: „Kaip tu gali nežinoti?“ – šypsojosi S. Maslobojevas, pasirengęs žmonai pagaliau pranešti apie staigmeną.

Vyras sako pastebėjęs, kad, jeigu stipriai kažko užsimano, gyvenimas ima ir padovanoja galimybių toms svajonėms įgyvendinti. Minčių nusifilmuoti jis turėjo ir prieš maždaug šešerius metus televizijos ekrane išvydęs šou „Šuolis“.

S. Maslobojevas džiaugiasi, kad karantino laikotarpiu, kuomet kuriam laikui teko atidėti savirealizaciją profesionaliame sporte, gyvenimas ir vėl padovanojo naujų išbandymų – atvedė į filmavimo aikštelę ir priminė apie seną svajonę.

„Man baisiausia yra sėdėti vietoje ir niekur neaugti. Arba eini į priekį, arba atgal. Esu žmogus, užsiimantis saviugda ir labai gerai suprantu, kad man būtų sudėtinga motyvuoti kitus, jeigu pats nejudėčiau į priekį. Aš beveik 5 mėnesius sėdėjau be normalaus sporto, tik kartas nuo karto atlikdavau mankštas. Atėjo laikas, kai sau pasaukiau, kad tai yra pats geriausias metas atrasti save kitur, ten, kur visada norėjau. Tad be aktorystės dar grįžau prie savo svajonės edukuoti žmones ir pradėjau kurti „Youtube“ kanalą, kuriame kovos menai yra perteikiami per kitą prizmę. Sulaukiu nemažai komentarų, kad mano apžvalgos žmonėms sukelia susidomėjimą tiek šita sporto šaka, tiek jos atstovais. Tai mane labai džiugina“, – kalbėjo S. Maslobojevas.

Seriale taip pat pasirodys Agnės Šataitės, Šarūno Datenio, Albino Kelerio, Dovydo Stončiaus ir kt. veidai, kurie naujajame sezone įkūnys skriaudų bei neteisybės gniaužtuose besusisukančius personažus.