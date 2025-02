1 žmonių savybė itin žavi Lauryną Suodaitį: „Tai apie žmogų pasako daug“

„Laurynai, ar pasiruošei šiandien būti padorus pilietis, ar vis dėlto išlaisvinsi savo vidinį gangsterį?“ – su šypsena dar laidos pradžioje į kolegą kreipsis Vaida.

„Na, jei jau kalbame apie filmą „Legenda“, manau, šiandien teks šiek tiek išeiti už įstatymo ribų – bent jau žodžiais! Šį šeštadienį mūsų laukia įspūdinga kelionė į 6-ojo dešimtmečio Londoną, kur nusikaltimai, šlovė ir broliška meilė susipina į vieną nepaprastą istoriją“, – intriguos Laurynas.

REKLAMA

REKLAMA

„Gero savaitgalio receptas“ akimirkos (29 nuotr.) „Gero savaitgalio receptas“ akimirkos (nuotr. Evlado Rudžio) „Gero savaitgalio receptas“ akimirkos (nuotr. Evlado Rudžio) „Gero savaitgalio receptas“ akimirkos (nuotr. Evlado Rudžio) +25 „Gero savaitgalio receptas“ akimirkos (nuotr. Evlado Rudžio) „Gero savaitgalio receptas“ akimirkos (nuotr. Evlado Rudžio) „Gero savaitgalio receptas“ akimirkos (nuotr. Evlado Rudžio) „Gero savaitgalio receptas“ akimirkos (nuotr. Evlado Rudžio) „Gero savaitgalio receptas“ akimirkos (nuotr. Evlado Rudžio) „Gero savaitgalio receptas“ akimirkos (nuotr. Evlado Rudžio) „Gero savaitgalio receptas“ akimirkos (nuotr. Evlado Rudžio) „Gero savaitgalio receptas“ akimirkos (nuotr. Evlado Rudžio) „Gero savaitgalio receptas“ akimirkos (nuotr. Evlado Rudžio) „Gero savaitgalio receptas“ akimirkos (nuotr. Evlado Rudžio) „Gero savaitgalio receptas“ akimirkos (nuotr. Evlado Rudžio) „Gero savaitgalio receptas“ akimirkos (nuotr. Evlado Rudžio) „Gero savaitgalio receptas“ akimirkos (nuotr. Evlado Rudžio) „Gero savaitgalio receptas“ akimirkos (nuotr. Evlado Rudžio) „Gero savaitgalio receptas“ akimirkos (nuotr. Evlado Rudžio) „Gero savaitgalio receptas“ akimirkos (nuotr. Evlado Rudžio) „Gero savaitgalio receptas“ akimirkos (nuotr. Evlado Rudžio) „Gero savaitgalio receptas“ akimirkos (nuotr. Evlado Rudžio) „Gero savaitgalio receptas“ akimirkos (nuotr. Evlado Rudžio) „Gero savaitgalio receptas“ akimirkos (nuotr. Evlado Rudžio) „Gero savaitgalio receptas“ akimirkos (nuotr. Evlado Rudžio) „Gero savaitgalio receptas“ akimirkos (nuotr. Evlado Rudžio) „Gero savaitgalio receptas“ akimirkos (nuotr. Evlado Rudžio) „Gero savaitgalio receptas“ akimirkos (nuotr. Evlado Rudžio) „Gero savaitgalio receptas“ akimirkos (nuotr. Evlado Rudžio) „Gero savaitgalio receptas“ akimirkos (nuotr. Evlado Rudžio)

(29 nuotr.) FOTOGALERIJA. „Gero savaitgalio receptas“ akimirkos

Filmas „Legenda“ – tikrais faktais paremta kriminalinė drama, pasakojanti tikrą dvynių brolių Kray – Ronnie ir Reggie – istoriją.

REKLAMA

Broliai 6-ojo dešimtmečio Londone tapo legendiniais nusikalstamo pasaulio veikėjais. Jie sukūrė naktinių klubų imperiją, įsivėlė į reketą, korupciją ir organizuotus nusikaltimus, tačiau jų tarpusavio santykiai buvo ne mažiau audringi nei jų veikla už įstatymo ribų.

Charizmatišką bei racionalų Reggie ir psichiškai nestabilų, žiaurų Ronnie įspūdingai įkūnija vienas ir tas pats aktorius – Tomas Hardy. Tai – įtemptas, stilistiškai ryškus filmas, tyrinėjantis nusikaltimų, lojalumo ir šeimos ryšių kainą.

REKLAMA

REKLAMA

Vos prasidėjus laidai, Vaida ir Laurynas su didžiuliu entuziazmu pasiners į itin intriguojančią diskusiją apie šį filmą, jo autentiškumą, XX a. vidurio atmosferą ir nepamirštamą aktorių vaidybą.

Vienas svarbiausių diskusijos akcentų – pagrindinį vaidmenį atliekantis T. Hardy. Jo transformacija į du visiškai skirtingus brolius nepaliko abejingų ir tapo vienu įspūdingiausių jo karjeros pasirodymų.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

„Šis filmas neeilinis ne tik dėl to, kad pasakoja tikrą istoriją, bet ir dėl to, kad jame vaidina vienas mano mėgstamiausių aktorių – Tomas Hardy. Man šis aktorius visada darė didelį įspūdį, o ypač seriale „Peaky Blinders“.

Šiame filme jis gavo tikrą iššūkį – jis vienas įkūnijo du visiškai skirtingus brolius ir padarė tai genialiai.

REKLAMA

Be to, jis pats per gyvenimą perėjo nemažai išbandymų – ilgus metus kovojo su priklausomybėmis, tačiau jau daugiau nei du dešimtmečius yra blaivus. O svarbiausia – labai myli šunis! Tai apie žmogų pasako daug“, – gražių žodžių aktoriui negailės L. Suodaitis.

Vaida taip pat neslėps susižavėjimo. Ji atkreips dėmesį ne tik į aktoriaus įtaigumą, bet ir į tai, kaip įspūdingai nufilmuotos kai kurios filmo scenos.

REKLAMA

„Tomas Hardy šiame filme tiesiog pribloškia – jis ne tik įkūnija du visiškai skirtingus brolius, bet ir daro tai taip įtikinamai, kad kartais pamiršti, jog juos vaidina tas pats aktorius.

Skaičiau, kad filmavimo aikštelėje jis stebėtinai lengvai persikūnydavo iš Ronio į Reggie ir atvirkščiai, o vietomis jam padėjo ir ilgametis bičiulis bei jo dubleris Jacob Tomuri“, – pasakos ji.

Anot Vaidos, filmui pasitelktos tiek moderniausios technologijos, kaip kompiuterinė grafika, tiek klasikiniai, senieji metodai.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Pavyzdžiui, filmavimas per petį ar perskelto ekrano technika, leidžianti žiūrovui patikėti, kad scenoje – du tikri broliai.

„Man taip pat labai įsiminė tai, kaip buvo nufilmuota brolių muštynių scena. Ji buvo filmuojama vienu kartu, o Hardis su Tomuri iš tikrųjų susimušė – viskas buvo taip intensyvu, kad Tomas patyrė čiurnos traumą, o jo dubleris liko su didžiule mėlyne“, – filmavimo detales atskleis laidos vedėja.

REKLAMA

Tačiau įspūdingas aktorių darbas – tik viena šio filmo stiprybių. Laidos vedėjai pasidalins ne tik užkulisių detalėmis apie kūrybinį procesą, bet ir pažvelgs į tikrąją istoriją, slypinčią už filmo siužeto.

Kas iš tiesų buvo broliai Kray? Kaip du identiški dvyniai sugebėjo tapti vienais garsiausių nusikaltėlių Londono istorijoje?

REKLAMA

„Broliai Kray buvo tikri 6-ojo dešimtmečio Londono gangsteriai – mafijos princai, kurie tuo metu ir vėliau buvo labai herojizuojami. Jie tapo pavyzdžiu, kaip iš skurdžios darbininkų klasės šeimos galima iškilti ir sukurti verslo imperiją.

Kray broliai puoselėjo elegantišką gangsterių įvaizdį – visada pasitempę, su kostiumais, o jų gyvenimo būdas traukė dėmesį. Jie mėgo bendrauti su žvaigždėmis, rūpinosi savo viešaisiais ryšiais ir tapo naujos kartos mafijos veidu“, – pasakos V. Poderytė-Bernatavičė.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Laurynas atkreips dėmesį ir į vieną išskirtinį brolių dvynių bruožą – nepaisant žiaurumo ir negailestingų susidorojimų su priešais, jie laikėsi vienos griežtos taisyklės.

„Įdomu tai, kad viena svarbiausių jų taisyklių buvo pagarba moterims. Nors filmas labai autentiškas, scena, kurioje Reggie smurtauja prieš savo žmoną, laikoma netikslia – broliai Kray niekada nelietė moterų. Tikėtina, kad tai lėmė jų šeimos aplinka – juos augino motina, šeimoje vyravo matriarchatas. Be to, jų sesuo mirė būdama dar kūdikiu“, – kalbės laidos vedėjas Laurynas.

REKLAMA

Filmas neabejotinai prikaustys ir žiūrovų dėmesį, tačiau dar įdomesnė yra jo atsiradimo istorija. Kaip gimė idėja sukurti šį pasakojimą apie garsiuosius Londono gangsterius? Atsakymą į šį klausimą pateiks Vaida.

„Šio filmo atsiradimo istorija – išties intriguojanti. Režisierius ir scenaristas, norvegiškų šaknų turintis amerikietis Brianas Helgelandas, kurdamas dokumentinį filmą apie „Led Zeppelin“, pastebėjo, kad vienam grupės nariui trūksta piršto. Paklausęs, kas nutiko, išgirdo tiesų atsakymą – jį nupjovė broliai Kray.

REKLAMA

Tai sužadino jo smalsumą ir jis ėmė gilintis į Kray brolių istoriją. O galiausiai taip gimė ir filmo idėja“, – įdomia istorija dalinsis laidos vedėja.

Su tokiu pat užsidegimu laidos vedėjai imsis ir kulinarinių eksperimentų. Įkvėpti Anglijos gastronomijos, Vaida ir Laurynas pagamins tikrą britiškos virtuvės klasiką – Velingtono kepsnį.

„Šiandien paruošime tikrą britų virtuvės ikoną – Velingtono kepsnį. Tai – ne tik klasikinis britiškas patiekalas, bet ir savotiškas britų gastronomijos ambasadorius pasaulyje. Nors daugelis mano, kad jį paruošti sudėtinga, iš tiesų viskas daug paprasčiau, jei laikomasi kelių pagrindinių žingsnių. Tikiu, kad suvieniję jėgas nesunkiai įveiksime šį kulinarinį iššūkį“, – pristatydama patiekalą sakys V. Poderytė-Bernatavičė.

REKLAMA

REKLAMA

Kaip lengvai pasigaminti legendinį Velingtono kepsnį? Kokiomis netikėtomis detalėmis apie kriminalinę dramą „Legenda“ nustebins laidos vedėjai ir kokia buvo brolių Kray likimo pabaiga?

Visa tai ir dar daugiau – jau šį šeštadienį.

„Gero savaitgalio receptas“ – šeštadieniais, 11 val. tik per TV3!