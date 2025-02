Laurynas Suodaitis ir Vaida Poderytė nustebino netikėtais įvaizdžiais

„Nusikelkime laiku į XIII amžiaus Škotiją – laikotarpį, kai gyveno mūsų karaliaus Mindaugo amžininkai. Tuo metu įdomūs įvykiai drebino ne tik Lietuvą, bet ir Škotiją, kur vystosi legendinio filmo „Narsioji širdis“ veiksmas“, – apie šio šeštadienio gero kino vakaro juostą pasakos Vaida.

Legendinė epinė drama „Narsioji širdis“ (angl. „Braveheart“), kurią režisavo ir pagrindinį vaidmenį atliko Melas Gibsonas, pasakoja apie Škotijos didvyrį Viljamą Volisą. Pagrindinio veikėjo gyvenimą sukrečia skaudi netektis – praradęs tėvą ir brolį, berniukas patenka į dėdės globą ir išvyksta į užsienį, kur įgyja išsilavinimą bei išmoksta kovoti.

Sugrįžęs į gimtinę, jis slapta veda mylimąją Murron ir tikisi sukurti ramų gyvenimą. Tačiau jų laimė trunka neilgai – Murron žiauriai nužudoma, o ši tragedija tampa lemtingu lūžiu Voliso kovoje už Škotijos laisvę.

Subūręs savo kraštiečius, Viljamas stoja į nuožmią kovą su engėjais, o jo vadovaujami škotai pasiekia įspūdingų pergalių, įskaitant garsųjį Stirlingo tilto mūšį, kurio metu jie įveikia stipresnę Anglijos kariuomenę.

Tiesa, nors filmas užkariavo žiūrovų širdis emocingu pasakojimu ir įspūdingais vaizdais, jis sulaukė kritikos dėl istorinių faktų neatitikimų. Nepaisant to, tai yra viena įsimintiniausių kino juostų apie drąsą, laisvę ir nenugalimą žmogaus dvasią.

„Škotai savo šaknis sieja ir su vikingais, o jų karingas būdas filme puikiai atsispindi – galima pastebėti nemažai panašumų su vikingų charakteriu. Įdomu tai, kad nors veiksmas vyksta Škotijoje, didžioji dalis filmo iš tikrųjų buvo nufilmuota Airijoje. Be to, masinėse scenose dalyvavo per pusantro tūkstančio Airijos kariuomenės kariškių.

Tai kovų scenoms suteikė dar daugiau autentiškumo“, – nuo pat pradžių įdomiomis detalėmis apie filmą dalinsis Laurynas.

Netikėtas patiekalas

Šios kino juostos siužetas ne tik įtrauks žiūrovus į didvyrišką Škotijos istoriją, bet ir įkvėps laidos vedėjus paruošti autentišką, intriguojančią kilmės paslaptį turintį patiekalą – škotiškus kiaušinius.

Nors patiekalo pavadinimas sufleruoja škotišką kilmę, iš tiesų egzistuoja daug teorijų apie jo atsiradimo istoriją. Įdomu tai, kad kai kurios versijos teigia, jog šis patiekalas visai nėra škotiškas!

Kas gi slypi už šio skambaus pavadinimo? Apie tikrąją škotiškų kiaušinių istoriją ir jų skonines subtilybes laidoje daugiau papasakos Vaida ir Laurynas.

„Sužinoję, koks filmas laukia TV3 žiūrovų, nusprendėme pagaminti škotiškus kiaušinius. Pradėję domėtis šiuo patiekalu, jo istorija ir receptu, nustebome – pasirodo, jie iš tiesų nėra kilę iš Škotijos!

Egzistuoja kelios kilmės teorijos: vieni mano, kad jie buvo populiarus XVIII a. prekybos vietų Anglijoje užkandis, o kiti sieja pavadinimą su anglišku žodžiu „scotching“, reiškiančiu apgaubimą – būtent taip šie kiaušiniai ir gaminami“, – apie patiekalą pasakos V. Poderytė-Bernatavičė.

Beruošdami šį gardų patiekalą, laidos vedėjai taip pat atidžiai nagrinės ne tik filmo scenas, bet ir vaizduojamas mados detales, menančias senovės laikus. Vaida ir Laurynas pasiners į viduramžių Škotijos atmosferą, pasipuošdami tą laikotarpį atspindinčiais drabužiais.

„Nors filme vyrai vilki kiltus, istoriškai tai nėra tikslu. Kritikai filmą gyrė už režisūrą ir jausmingą siužetą, tačiau daugelis faktų smarkiai nutolę nuo tikrovės. O ką manai tu, Vaida? Ar su tokia apranga galėčiau vesti karius į mūšį? Beje, po dviejų dienų iš tikrųjų išeinu į kariuomenę, bet ten mano apranga bus visai kitokia“, – juokdamasis kolegei sakys Laurynas.

Laidos vedėjui pritars ir jo kolegė Vaida. Ji pastebės, kad filme nestinga istorinių netikslumų. Vis dėlto, anot jos, nepaisant faktinių klaidų, ši juosta išliko kino klasika ir sugebėjo pavergti žiūrovų širdis.

„Šiame filme netrūksta istorinių netikslumų. Filme vyrai vilki kiltus, tačiau iš tiesų tuo laikotarpiu jie dar nebuvo nešiojami. Taip pat filme kovotojai į mūšį žengia mėlynai išsidažę veidus, tačiau tai buvo senovės piktų genčių paprotys, gyvavęs gerokai anksčiau. Istorinių neatitikimų čia daug, bet gal tai suteikia filmui savotiško žavesio?“ – svarstys Vaida.

Aptarę šeštadienio vakaro filmą ir pasidalinę savo įspūdžiais, laidos vedėjai taip pat atskleis intriguojančių detalių apie jo kūrimo užkulisius. Žiūrovai sužinos įdomybių apie aktorių pasiruošimą vaidmenims, sudėtingas filmavimo scenas ir režisūrinius sprendimus, kurie prisidėjo prie juostos sėkmės.

Laurynas pabrėš, kad „Narsioji širdis“ ne tik sulaukė milžiniško pripažinimo, bet ir tapo tikra kino legenda, pelniusia prestižinius apdovanojimus.

„Tai – vienas ryškiausių Melo Gibsono filmų tiek kaip režisieriui, tiek kaip aktoriui. „Narsioji širdis“ pelnė net penkis „Oskarus“ ir susižėrė daugybę kitų apdovanojimų. Tai – tikra kino klasika. Juk filmas sukurtas 1995-aisiais, kai mums buvo vos penkeri! Per tiek metų jo siužetas įsirėžė atmintyje kaip viena įsimintiniausių kino istorijų“, – mintimis dalinsis L. Suodaitis.

Tuo tarpu Vaida aptars ne tik emocinį filmo poveikį, bet ir jo finansinę bei meninę sėkmę.

„Filmo biudžetas siekė apie 70 milijonų JAV dolerių, o pelnas – net 213 milijonų, tad investicija tikrai atsipirko. Mane sužavėjo įtaigi dramaturgija, stiprios emocijos ir nepriekaištinga aktorių vaidyba.

Melas Gibsonas kartu su visa kūrybine komanda puikiai perteikė veikėjų charakterius. Vis dėlto pats Gibsonas yra pripažinęs, kad filme dėl dramatiškumo buvo sąmoningai pakeista nemažai detalių, įskaitant ir istorinių asmenybių charakteristikas.

Nors Viljamas Volisas iš tiesų egzistavo, istoriniai šaltiniai jį apibūdina visai kitaip nei filme – jis buvo žiaurus žmogus, nuolat deginęs kaimus. Todėl sakoma, kad visada kvepėjo dūmais“, – pasakos V. Poderytė-Bernatavičė.

Kaip namų sąlygomis pasigaminti škotiškus kiaušinius? Koks likimas ištiko filmo herojus? Visa tai ir dar daugiau sužinosite jau rytoj!

„Gero savaitgalio receptas“ – šeštadieniais, 11 val. tik per TV3!