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TV3 naujienos > Žmonės

1 daržovę vadina dovana širdžiai: valgykite dažniau

2026-11-15 17:52 / šaltinis: tv3.lt
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
2026-11-15 17:52
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Aukštas kraujospūdis yra vienas pagrindinių širdies ligų rizikos veiksnių, todėl labai svarbu jį kontroliuoti. Specialistų teigimu, kraujospūdį sumažinti gali padėti ne tik vaistai, bet ir sveikesnė mityba, fizinis aktyvumas bei svorio kontrolė. Ypač naudinga gali būti viena daržovė, kurią į kasdienį valgiaraštį rekomenduoja įtraukti kardiologė.

Širdis (asociatyvi nuotr.) (iStock nuotr.)

Aukštas kraujospūdis yra vienas pagrindinių širdies ligų rizikos veiksnių, todėl labai svarbu jį kontroliuoti. Specialistų teigimu, kraujospūdį sumažinti gali padėti ne tik vaistai, bet ir sveikesnė mityba, fizinis aktyvumas bei svorio kontrolė. Ypač naudinga gali būti viena daržovė, kurią į kasdienį valgiaraštį rekomenduoja įtraukti kardiologė.

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Kaip rašo Today, Niujorko „Mount Sinai Fuster Heart Hospital“ ligoninėje dirbanti kardiologė Annapoorna Kini išskiria burokėlius. Pasak jos, ši daržovė gali padėti mažinti kraujospūdį ir palaikyti gerą širdies bei kraujagyslių būklę.

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„Jeigu tikrai norite sužinoti, kas mažina kraujospūdį, tai yra burokėliai“, – teigia kardiologė.

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Kuo burokėliai naudingi širdžiai?

Burokėliuose gausu nitratų, kurie organizme virsta azoto monoksidu. Ši medžiaga atlieka svarbų vaidmenį palaikant širdies ir kraujagyslių sveikatą.

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Azoto monoksidas padeda išplėsti kraujagysles, todėl kraujas gali lengviau tekėti, o kraujospūdis – sumažėti.

„Jis veikia kraujagyslių sieneles – atpalaiduoja jų lygiuosius raumenis. Taip kraujagyslės išlieka elastingos“, – aiškina A. Kini.

Specialistė atkreipia dėmesį, kad žmogui senstant kraujagyslės tampa standesnės, o arterijose gali pradėti kauptis aterosklerozinės plokštelės. Dėl sumažėjusio kraujagyslių elastingumo gali padidėti kraujospūdis.

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Mokslininkų teigimu, arterijų standumas yra vienas svarbių padidėjusio kraujospūdžio rizikos rodiklių. Jis taip pat gali turėti įtakos smegenų ir inkstų veiklai.

Registruota dietologė ir Today mitybos redaktorė Natalie Rizzo aiškina, kad azoto monoksidas padeda kraujagyslėms išsiplėsti ir pagerina kraujotaką visame organizme.

„Pagerėjus kraujotakai, sumažėja spaudimas arterijose“, – teigia ji.

Burokėliai išsiskiria dideliu nitratų kiekiu, o tyrimai rodo, kad jų sultys gali padėti sumažinti kraujospūdį. Būtent dėl šios priežasties burokėliai patenka tarp kardiologų rekomenduojamų širdžiai naudingų daržovių.

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Kaip įtraukti burokėlius į kasdienę mitybą?

Pasak N. Rizzo, vienas paprasčiausių būdų gauti daugiau nitratų – gerti burokėlių sultis.

Jas galima maišyti su morkų ir imbiero sultimis, taip išgaunant gaivų ir maistingą gėrimą.

Burokėlius taip pat galima įtraukti į įvairius patiekalus. Pavyzdžiui, iš jų paruošti keptų burokėlių salotas su lašiša arba burokėlių rizotą.

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Specialistė ragina nepamiršti ir burokėlių lapų. Juose taip pat gausu nitratų, todėl jie gali būti vertingas kasdienės mitybos papildymas.

Burokėlių lapus galima trumpai pakepinti su alyvuogių aliejumi, česnaku ir trupučiu druskos. Juos taip pat galima dėti į sriubas, glotnučius ar įvairius troškinius.

Nors burokėliai gali būti naudingi širdies ir kraujagyslių sveikatai, vien jų vartojimas nepakeičia subalansuotos mitybos, fizinio aktyvumo ar gydytojo paskirto gydymo.

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