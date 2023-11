Žmonės nesuprato, kodėl Vilniuje pavogti 25 automobilių numeriai: „Kurą, degalus vagia“

Neišbaidė vagių net ir įspėjimas apie tai, kad privačioje teritorijoje įrengta vaizdo filmavimo kamera – ji ir įamžino ilgapirščius.

Šnipiškių gyventojo Miroslavo vaizdo kamera lapkričio ketvirtosios naktį užfiksavo, kaip perlipę per tvorą į jo kiemą patenka du ilgapirščiai. Aplink tamsu, sunku identifikuoti, kas tie asmenys. Bet labai aiškiai matyti, kaip vyrai prieina prie senutės „Hondos“ ir nuplėšia numerius. To, kaip sako savininkas Miroslavas, buvo negana. Nukentėjo ir kita jo mašina.

„Ir dar, kas įdomiausia, kad nuplėšė tą numerį, ir vienas atėjo tą numerį, persimetė per tvorą, tada grįžo, tada vėl kitą nusiplėšė. Tada vartus atsidarė, susirinko ir nuėjo“, – pasakoja Miroslavas Bielinis.

O jau kitoje pusėje vagys darbavosi toliau.

„Ten apie dešimt automobilių buvo nuplėšti numeriai. Toliau jie ėjo Šilutės gatve. Ir Finų gatvėje irgi radom užsieniečių automobilį, sulaužytu per pusę numeriu“, – teigia vilnietis.

Iš viso per naktį be numerių liko per dvidešimt mašinų ir, veikiausiai, kaip įtaria šnipiškiečiai, tai ne vandalai.

„Gal į užsienį, gal važiuoja tuos numerius per kokią Lenkiją užsidėję. Irgi kurą, degalus vagia“, – sako vilnietis Miroslavas Bielinis.

Turi vilniečiai ir kitų versijų. Viena iš versijų, kad numerius ilgapirščiai plėšė ne tik tam, kad vėliau darytų nusikaltimus. Pavyzdžiui, vogtų benziną degalinėje. Bet vogė jie juos ir tam, kad vėliau parduotų kolekcininkams. Mat plėšti senieji numeriai, tokių jau dabar niekas negamina.

Policija atvažiuoti nesiteikė

Po įvykio žmonės kreipėsi į policiją.

„Bet policija nesiteikė nei atvažiuoti, nei pasižiūrėti, nors galima buvo, kadangi čia smėlis, žvyras, puikiausiai matėsi pėdsakai, kur šoko per tvorą, vaikščiojo pirmyn, atgal. Jiems per smulkūs. Jie neturi pajėgumų tiek, jiems neįdomu, nors tai masinė vagystė, net ne vienam“, – teigia vilnietis Miroslavas Bielinis.

Nors vilnietis sako, kad dieną prieš vagystę policija ten buvo užsukusi, mat žmonės pranešė, jog šioje vietoje sukinėjasi įtartini asmenys, tačiau nieko neradę pareigūnai išvažiavo.

„Dvidešimt penki pranešimai yra gauti. Sumos kadangi yra labai mažos, pradėtos administracinės teisenos“, – tvirtina policijos departamento atstovas Ramūnas Matonis.

Pradėti ikiteisminį tyrimą policija gali tik tuo atveju, jeigu suma siekia pusantro šimto eurų, dabar gi pavogto daikto suma tiek nesiekia. Įtariamųjų nustatyti kol kas, kaip sako policijos atstovas, nepavyko.

Tačiau žmones pareigūnai prašo pateikti visą tyrimui reikalingą informaciją ir įtariamųjų, apie kuriuos kuždasi šnipiškiečiai tarpusavyje, nuotraukas bei vaizdo medžiagą.

Daugiau apie tai – vaizdo įraše straipsnio pradžioje.