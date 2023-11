Pranešta, kad Rūdiškėse, susidūrus „Volkswagen“ ir BMW markių automobiliams žuvo žmogus.

Aiškėja nelaimės Trakų rajone detalės: avariją sukėlė nepilnamečiai, žuvo policininkas (11 nuotr.) Aiškėja nelaimės Trakų rajone detalės: avariją sukėlė nepilnamečiai, žuvo policininkas (nuotr. Broniaus Jablonsko) Aiškėja nelaimės Trakų rajone detalės: avariją sukėlė nepilnamečiai, žuvo policininkas (nuotr. Broniaus Jablonsko) Aiškėja nelaimės Trakų rajone detalės: avariją sukėlė nepilnamečiai, žuvo policininkas (nuotr. Broniaus Jablonsko) +7 Aiškėja nelaimės Trakų rajone detalės: avariją sukėlė nepilnamečiai, žuvo policininkas (nuotr. Broniaus Jablonsko) Aiškėja nelaimės Trakų rajone detalės: avariją sukėlė nepilnamečiai, žuvo policininkas (nuotr. Broniaus Jablonsko) Aiškėja nelaimės Trakų rajone detalės: avariją sukėlė nepilnamečiai, žuvo policininkas (nuotr. Broniaus Jablonsko) Aiškėja nelaimės Trakų rajone detalės: avariją sukėlė nepilnamečiai, žuvo policininkas (nuotr. Broniaus Jablonsko) Aiškėja nelaimės Trakų rajone detalės: avariją sukėlė su BMW važiavę nepilnamečiai, žuvo policininkas (nuotr. Broniaus Jablonsko) Aiškėja nelaimės Trakų rajone detalės: avariją sukėlė su BMW važiavę nepilnamečiai, žuvo policininkas (nuotr. Broniaus Jablonsko) Aiškėja nelaimės Trakų rajone detalės: avariją sukėlė su BMW važiavę nepilnamečiai, žuvo policininkas (nuotr. Broniaus Jablonsko) Aiškėja nelaimės Trakų rajone detalės: avariją sukėlė su BMW važiavę nepilnamečiai, žuvo policininkas (nuotr. Broniaus Jablonsko)

(11 nuotr.) FOTOGALERIJA. Aiškėja nelaimės Trakų rajone detalės: avariją sukėlė nepilnamečiai, žuvo policininkas

Aiškėja, kad žuvo „Volkswagen“ vairavęs Trakų rajono policijos pareigūnas, o avariją sukėlė su BMW važiavę nepilnamečiai.

„Nukentėjo visi BMW automobilyje buvo nepilnamečiai – 2008, 2008, 2009 ir 2009 metų gimimo“, – BNS sakė Vilniaus policijos atstovė Julija Samorokovskaja.

Pirminiais duomenimis, avarija įvyko po to, kai su BMW šalutiniu keliu važiuodami nepilnamečiai nepraleido pagrindine gatve važiuojančio „Volkswagen“ automobilio. Be to, šalutiniame kelyje, kuriuo važiavo BMW, yra ženklas „Stop“, kuris reiškia, kad transporto priemonė privalo sustoti ir įsitikinti, kad pagrindiniu keliu neatvažiuoja jokia transporto priemonė.

Po susidūrimo BMW nulėkė nuo kelio ir rėžėsi į namą. Atvykus tarnyboms šalia automobilio buvo rastas negyvas žmogus. Žuvo su „Volkswagen“ važiavęs Trakų rajono policijos pareigūnas.

REKLAMA

REKLAMA

„Žuvusysis – Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Trakų policijos komisariato pareigūnas, gimęs 1970 metais“, – BNS sakė Vilniaus apskrities policijos atstovė Julija Samorokovskaja.

REKLAMA

Kaip ryte naujienų portalą tv3.lt informavo policija, Ismonių ir Statybininkų gatvių sankryžoje, apie 7.18 val., susidūrė BMW X5 ir „VW Carvelle“.

Vienas iš eismo dalyvių žuvo, dar du žmonės buvo sužeisti. Apie įvykį buvo informuotos visos tarnybos.

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo tarnyba naujienų portalą tv3.lt informavo, kad avarijos metu BMW atsitrenkė į namą.

Atvykus ugniagesiams avarijos vietoje buvo rastas negyvas žmogus, jis buvo iškritęs iš transporto priemonės.