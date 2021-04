Žmonės masiškai būriuojasi: kokia tikimybė užsikrėsti virusu būnant gausiai apsuptiems?

Atšilę orai Lietuvos gyventojus sukvietė ne tik į pajūrį. Žmonės būriuojasi, nedėvi kaukių ne tik savaitgalį Palangoje, bet ir darbo dienomis kitų miestų gatvėse. Sudėtingiausius COVID-19 pacientus ligoninėje reguliariai lankantis Vilniaus Šventųjų apaštalų Petro ir Povilo bažnyčios vikaras Gabrielius Satauskas ragina žmones susimąstyti.

„Yra dvi tikrovės, mes jau džiaugiamės oru, bet ligoninėse čia Antakalnyje, kur daugiausiai hospitalizuota COVID-19 ligonių, yra žiema jau virš metų, įspūdis atėjus į COVID-19 skyrius yra tylu, atrodo nė gyvos dvasios nėra, ta liga yra tokia klastinga, kad ji balsą, žmonės kalbėti negali, intubuoti yra“, – sako kunigas Gabrielius Satkauskas.

Skirtingai nei praėjusių metų pabaigoje, šiuo metu kunigas ligonių patepimo sakramentą, nuodėmių išrišimą mirties akivaizdoje suteikia vis jaunesniems COVID-19 pacientams.

„Kai atėjau į reanimaciją, žiūriu tas žmogus, kur taip prašė kunigo jau jo nėra, yra lavonmaišis ir nebespėjau suteikti sakramento. Rudenį buvo daugiau 70-ies, 80-ies metų pacientai ypač reanimacijoje. Šią naktį buvau reanimacijoje tai 50, 40 metų ligoniai. Skirtumas labai didelis, grėsmingas ženklas“, – pasakoja G. Satkauskas.

Miršta ir dar jaunesni. COVID-19 pasiglemžė 26-ešerių metų raseiniškio gyvybę. Vyras mirė praėjusią savaitę, prieš tai 10 dienų gydėsi namuose, būklei pablogėjus buvo nuvežtas į Raseinių ligoninę. Mirusysis turėjo kitų gretutinių ligų.

„Atvežtas greitosios, jau su didžiuliu deguonies poreikiu, dūstantis. Rentgeno nuotraukoje virusinė pneumonija labai išreikšta. Žiūrint į statistiką tų jaunų atvejų laikas nuo laiko pasitaiko, liūdina tokių jaunų žmonių mirtis, dar labiau liūdina, kai girdim tokį negatyvų nusiteikimą prieš vakcinaciją“, – teigia Raseinių ligoninės vadovas Vidmantas Merkliopas.

Lietuvoje situacija prastėja: 2 savaičių sergamumas šiuo metu siekia 500-us naujų atvejų 100-ui tūkstančių gyventojų. Tai yra dvigubai daugiau nei prieš mėnesį. Per vakar statistikos departamentas užfiksavo 592 infekcijas, nuo COVID-19 mirė 10 žmonių.

Nors prasčiausia situacija ir toliau išlieka Vilniaus regione. Augimas matomas ir kitose šalies miestuose.

„Prieš mėnesį Kauno regione turėjome minimumą atvykstančių ligonių, 12-a per parą. Per mėnesį tas skaičius daugiau nei 2 kartus padidėjo. Ir praėjusios savaitės duomenimis 26-i pacientai per parą. Tolygu sausio mėnesiui arba jeigu žiūrėsime tą mūsų pradžią kilimo atvejų, skaičiaus augimo tai atitinka lapkričio pradžią“, – kalbėjo Kauno regiono COVID-19 valdymo grupės vadovas Vaidotas Gurskis.

Šiandien įsigalioja dalis Vyriausybės patvirtintų sušvelnintų karantino taisyklių, tačiau gydytojai prašo ypač nepaskiepytų, nepersirgusių gyventojų neatsipalaiduoti, saugotis, nesibūriuoti, dėvėti kaukes net ir būnant lauke. Infektologas Alvydas Laiškonis akcentuoja: saulė koronoviruso plitimo nemažina.

„Čia yra mitas, pasaka, kad saulė gali paveikti virusą. Čia neteisybė. Ir lauke reikia naudotis individualias apsaugos priemones. Jeigu mes dabar susirenkame 10-12 žmonių, kaukes reikėtų nešioti. Ir pasiskiepijus gali būti viruso koncentracija pakankamai tokia, kad žmogus gali užkrėsti kitą, reikėtų vienas kitą gerbti ir tą dalyką prisiminti“, – sako infektologas Alvydas Laiškonis.

„Tas visuotinis atsipalaidavimas arba kaip galima pavadinti laisvesnio gyvenimo noras tikrai gali mums pakišti koją. Jungtinė Karalystė tokius pat atlaisvinimus, ką mes dabar planuojame balandžio mėnesį, įvedė kada buvo paskiepyta apie 40-procentų populiacijos bent viena vakcinos doze, mes iš esmės gyvenimo atlaisvinimą įvedame anksčiau, kada paskiepyta 20 procentų populiacijos“, – pasakoja V. Gurskis.

Lietuvoje bent vieną COVID-19 vakcinos dozę gavo beveik 564-i tūkstančiai žmonių, paskiepytas kas penktas šalies gyventojas.