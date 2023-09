Žinomo daininko žmona prakalbo apie laiką po gimdymo: kreipiasi į visas mamas

Šį kartą studijoje bendraujame su dviem viešniomis – dviejų vaikų mama, aerobikos trenere Agne Bastiene, ir MRU profesore, psichoterapeute, karjeros koučingo specialiste dr. Aiste Dromantaite.

Darbai prieš ir po gimdymo

Agnė atvira: gimdymas ir vaikai jos iki tol turėtų planų praktiškai nesujaukė. Ir iki tol vedžiau treniruotes, be to, labai sutapo grafikas su vyro Deivido darbais: „Mano treniruotės buvo rytais ir vakarais, o Deivido darbai daugiausia savaitgaliais, tai mes neturėjome jokių auklių, mūsų močiutės net ne visada buvo šalia, ir iki pat šiol sukamės dviese. – Neužsidariau, dėl to neturėjau jokių depresijų, jokių problemų.“ Moteris atvirauja, kad į vadinamąją darbo rinką po gimdymo grįžo praėjus vos porai mėnesių.

Anot Agnės, svarbu neapsikrauti visko ant savęs, ir skatina visas moteris, jei tik yra galimybė, rasti laiko sau, „nes tėtis tikrai gali pabūti“. O jeigu ne tėtis – tai močiutė, auklė valandai, bet to išėjimo moteriai tikrai reikia.

REKLAMA

REKLAMA

„Tėvai paprastai“ – tai „Tėvų darželio“ ir tv3.lt rengiama tinklalaidė, kurioje Simonas Urbonas kartu su specialistais kalbina žinomus Lietuvos tėvus be ribų, be užuolankų, atvirai ir paprastai apie viską – vaikus, šeimos problemas, psichologiją, ligas, santykius ir tiesiog gyvenimą.

REKLAMA

Tinklalaidėje kalbame apie:

00:00 – pradžia

01:54 – kas yra motinystė

04:05 – išsiskyrusių tėvų vaikai

10:29 – nėra taisyklių tėvams

19:08 – užaugę be tėčių daro viską

24:34 – vaikai seka tėčių pėdomis

29:14 – vaikai mėgdžioja tėvus

33:07 – vaikam nereikėjo auklių

36:55 – kaip būti pora šeimoje

41:28 – kas vienija poras

48:45 – kokioje meilėje gyvenate?