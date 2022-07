Zelenskis prisipažino: pamiršo pasakyti žmonai, kad kandidatuoja į prezidentus

Ukrainiečiai naktį sudavė kritinį smūgį Chersone esančiam Antonivkos tiltui per Dniprą. Panašu, kad okupantų karinė technika jau nebegalės juo persikelti per upę. O prezidentas Zelenskis, turbūt pirmą kartą nuo karo pradžios, turėjo progą skaniai pasijuokti, kai per interviu jo žmona papasakojo, kaip jis nuslėpė nuo jos planus kandidatuoti į prezidento postą. Už savo lyderystę vadovaujant Ukrainai karo metu – britai V. Zelenskiui skyrė Winstono Čerčilio apdovanojimą. O Rusija toliau grimzta į izoliaciją. Kremlius skelbia apie pasitraukimą iš Tarptautinės kosminės stoties, žada statyti savo atskirą kosminę stotį.