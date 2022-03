Zelenskis apie 6 000 žuvusių rusų karių: „Vardan ko?“

Naktinis siaubas Žytomyre. Už 100 km į Vakarus nuo Kijevo esančiame mieste tarnybos skuba gelbėti žmones subombarduotame rajone. Okupantai nusitaikė net į ligoninę ir gimdymo skyrių: „Vyrai, šiame name yra žmogus. Šiame name…“

Per bombardavimą žuvo mažiausiai du civiliai. Rusų kariai į Žitomirą taikosi jau ne pirmą naktį – bando pralaužti strategiškai svarbią Žitomiro-Kijevo trasą, kuria Kijevo gynėjai papildo savo resursus iš Vakarų Ukrainos.

Pasak Kijevo, šia kryptimi į sostinę bando stumtis maždaug trys rusų taktinės bataliono grupės. O tai gali būti apie tūkstantį karių, keli šimtai šarvuočių, keliasdešimt tankų ir artilerija. Įsidienojus bandymas stumtis į sostinę tęsiasi ir už mažiau nei 20 km į Šiaurės Vakarus nuo centro esančiame Irpeno priemiestyje.

Okupantai toliau veržiasi pro Irpeną, Bučą ir ta pačia kryptimi toliau esančią Borodianką. Skelbiama, kad rusams padeda ir baltarusių desantas: „Atėjo pas mus rusiška taika. Va tokie reikalai. Pažiūrėkite kas pas mus vyksta. Atėjo broliška tauta.“

Kijevo valdžią nuversti norinčio Putino ordos sostinę bando supti ir iš pietvakarių pusės, kur vakar subombardavo Belaja Cerkov miestą.

Taip pat iš šiaurėje esančio Černigovo. Bet Ukrainiečiams kol kas pavyksta sėkmingai naikinti į Kijevą plūstančias priešo kolonas: „Va čia tai padirbėjo. Visiems jums filmuoju, parodysiu šitą peklą. Žinos jie, kaip… O! Į mus automatu šaudo py…“

Tuo metu Charkivas, po to, kai miesto gynėjai atmušė rusų bandymą veržtis, jau antrą parą griaunamas iš oro.

Mieste bombardavimas nesiliovė nei naktį, nei dieną. Į apskrities administracijos pastatą ir gyvenamuosius namus šiandien ryte atskriejo raketos. O po ugnies uždanga, anot vietos valdžios, išsilaipino rusų desantas. Nusitaikė į karo ligoninę, bet puolimas buvo atremtas. Per rytinį apšaudymą Charkive žuvo dar mažiausiai 4 civiliai, o per parą savo namuose ar gatvėse bombų čia buvo suplėšyti daugiau nei 20 žmonių.

Šiame fronte ukrainiečiai kaip ir Kijeve bando išvengti apsupimo. Smogę priešui Charkivo šiaurėje sunaikino bent per 40 okupantų karinės technikos vienetų: „Dega … kelias į oro uostą. Dega p… Deginsime jus – išgamos!“

Okupantų technika dega ir prie Sumų, taip pat šiaurės rytuose. Kijevas skelbia, kad vien per paskutinę parą dronais Bairaktar sunaikino porą šimtų priešo karinės technikos vienetų. Ukrainiečiai net sukūrė odę okupantų kolonas kepantiems dronams: „Atėjo okupantai į mūsų Ukrainą: uniformos naujos ir naujos mašinos. Bet jau apsilydė jų inventorius… Bayraktar.“

„Pagalvokite apie šį skaičių – beveik 6000 rusų karių žuvo per 6 karo dienas. Tai be praėjusios nakties aukų. 6000. Vardan ko? Kad paimti Ukrainą? Tai neįmanoma. To nepadarys raketos, to nepadarys bombos, tankai, jokie smūgiai. Mes savo žemėje. O Tarptautinis Tribunolas teis juos už karą prieš mus“, – kalba Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis.

Visi Ukrainiečiai dabar raginami nusitaikyti į priešo užnugarį. Užversti kelius medžiais, padegti paramą ir kurą priešakinėms priešų linijoms gabenančias kolonas ir taip gesinti puolimą.

„Visi imamės totalaus pasipriešinimo, mes turime paralyžiuoti ir sunaikinti priešo užnugarį. Šį įrašą darau rusų kalba, kad jie žinotų, kas jų laukia“, – teigia prezidento patarėjas Oleksij Arestovič.

Deja, okupantams puolimas sekasi iš pietų pusės. Rusai jau visiškai apsupo Chersono miestą ir įvažiavo į jo centrą, užėmė geležinkelio stotį, uostą. Bet mieste demonstruoja, kad okupantai čia nelaukiami.

„Perėmėme pilną apskrities centro Chersono kontrolę“, – kalba Rusijos kariuomenės atstovas Igor Konašenko.

Šis miestas okupantams itin svarbus, nes iš Chersono srities jie toliau gali stumtis į vakarus – atkirsti Nikolajevą ir Odesą. Odesos gyventojai šiandien dalinasi esą virš galvų praskriejančių okupantų desanto vaizdais. O kiek toliau į rytus – okupantai vis daugiau miestų užima Zaporožės srityje. Štai Melitopolio miesto centre – jiems ukrainiečiai pastoja kelią. Okupantų technika rieda ir Vasilievkoje.

O Zaporožės Energodare vietiniai nuo ankstaus ryto susibūrė prie vietinės atominės elektrinės, bando užkirsti kelią okupantams užimti svarbų objektą, stato barikadas. Rusų kariai čia vakarėjant pradėjo jėga laužtis pro barikadas: „Dieve, nutraukė koją žmogui. Galvijai. Štai jums rusiška taika…“

Nuo ryto apšaudomas ir kairysis Mariupolio krantas. Čia okupantai taip pat pataikė į gimdymo namus. Baltarusijoje Gomelio srities gyventojai pastarosiomis dienomis filmuoja, kaip į vietos ligonines nesustoja keliauti konvojai su Ukrainoje sužeistais kariais: „Va neša neštuvus, iškrovinės.“

O Lukašenka prieš kameras žaidžia karą lyg tapęs didžiu karo vadu – nurodinėja savo padlaižūnams gynybos linijas. Kartu dievagojasi kare nedalyvaujantis, bet rodo iš kur skrieja Iskander raketos.

„Iskanderių pozicijos buvo čia, taip? – Mozyriaus rajone. – Mozyriaus rajone. Smogė į šias raketas, į šias pozicijas“, – sako A. Lukašenka.

Kijevas skelbia, kad per jau savaitę trunkantį Rusijos ir Baltarusijos puolimą, Ukrainoje žuvo per 2000 žmonių. Kilo 400 gaisrų, ką jau kalbėti apie išgriautus miestus, o priešas pamažu stumiasi į priekį.