Žalimas kritikuoja sprendimą dėl Drobiazko: taip nukreipiamas dėmesys nuo svarbesnių problemų

Problemą TV3 laidoje „Dienos komentaras“ gvildena VDU Teisės fakulteto vadovas Dainius Žalimas.

Sakėte, kad prezidento sprendimas atimti Lietuvos pilietybę iš M. Drobiazko yra populistinis. Vytauto Sinkevičiaus nuomone, M. Drobiazko šokiai nacionaliniam saugumui grėsmės nekelia, bet ji viešai atlieka veiksmus, kuriais palaiko valstybę agresorę – Rusiją. Ką atsakytumėte ponui Sinkevičiui?

Įstatymas turi guminę formuluotę – arba kelia grėsmę, arba palaiko valstybę agresorę, nors čia būtų galima logiškai paklausti: jei jau palaiko valstybę agresorę, kodėl nekelia grėsmės? <...> Yra Europos konvencija dėl pilietybės, ten labai aiškiai pasakyta – pilietybę galima atimti tik už tokį elgesį, kuris kelia grėsmę gyvybiniams valstybės interesams.

Labai atsiprašau, bet, mano požiūriu, šokiai pas D. Peskovo žmoną nekelia grėsmės nei nepriklausomybei, nei teritorijos vientisumui ar konstitucinei santvarkai. Problema, kad įstatymas yra antikonstitucinis.

Pagrindinis dalykas, kaip ta konvencija yra aiškinama, pavyzdžiui, jei žmogus bendradarbiautų su priešiškos valstybės žvalgyba, tai toks elgesys galėtų prilygti tokiam įvykiui, dėl kurios netenkama pilietybės.

Yra žmonių, turinčių verslo ryšių su Rusija ir Baltarusija – ar iš jų irgi reikėtų pilietybę atimti?

Pilietybė gali būti atimama iš visų, turinčių ir kitos valstybės pilietybę. Negali žmogus likti be pilietybės. Dėl to į šią priemonę žiūriu skeptiškai, nes ji yra taikoma pasirinktinai. Įstatymas yra antikonstitucinis dar ir dėl to, kad iš visų piliečių, turinčių dvigubą pilietybę, išskiria kategoriją tuos, kurie pilietybę gavo išimties tvarka. Tai pagal tarptautinę teisę irgi yra draudžiama, nes pagal pilietybės įstatymą yra parašyta, kad visi piliečiai savo statusu yra lygūs.

Negalima taip traktuoti piliečių, nes ką reiškia išimties tvarka? Lietuva pripažino M. Drobiazko nuopelnus, o nuopelnų, kaip ir bebūtų, niekas nenutrynė ir turbūt neįmanoma nutrinti. Ko gero, ji tuo metu pilietybės nusipelnė žymiai daugiau, nei, pavyzdžiui, tremtinio palikuonis, kuris gal net lietuviškai nekalba. Bet pakanka, kad jis yra tremtinio palikuonis ir jis gali būti dvigubas Lietuvos ir Rusijos pilietis.

Ar Lietuvoje ne per greitai skubame nubausti žmogų už nuomonę?

Visuomenėje yra auginama savotiška neapykanta ir įtampa, dažniausiai be pagrindo, kaip, pavyzdžiui, dėl M. Drobiazko. Man tai yra dėmesio nukreipimas nuo žymiai svarbesnių problemų – galime prisiminti Kauno merą, kuris žinome, kuo užsiima, jo niekas negali sutvarkyti. Galų gale, girdime, kad Lietuvoje netiriami pinigų plovimo atvejai. O yra pagrindo manyti, kad Lietuva yra labai plačiai naudojama pinigų plovimui Rusijos sankcijoms apeiti, bet tam reikia turėti intelekto, sugebėjimų. To aš labiausiai pasigendu.