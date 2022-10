ŽAIDIMŲ BALSAS. „Red Forza Dead Horizon“ – kas čia per velnias?

Apie visa tai – jau 20-tame „Žaidimų Balso“ epizode.

Naujausią epizodą galite žiūrėti ir „Power Hit Radio" YouTube kanale:

Tinklalaidėje kalbėjome apie:

00:00 Įžanga

01:07 Ką žaidėme per savaitę?

14:24 Gameroom.lt ir ten esančios akcijos

16:43 NFS Unbound25:49 ARK Survival

28:00 Plačiausiai parduodamas žaidimas Japonijoje

28:47 Call of Duty Modern Warfare 2

31:01 The Last of Us serialo aktoriai nėra žaidę TLOU

32:58 Konami dirba ties naujais Silent Hill žaidimais?

34:15 Ubisoft pristatė Far Cry 6 GOTY versiją

35:41 Sony didina Playstation konsolių tiekimą

38:41 Facebook pristatė naujus VR akinius

40:45 AČIŪ Contribee prenumeratoriams

41:15 Žiūrovų klausimai

1:05:13 Atsisveikinimas.

Naujausius „Power Hit Radio" ir „Žaidimų balso" tinklalaidės epizodus žiūrėkite kiekvieną ketvirtadienį 19 val.

„Žaidimų Balso“ tinklalaidė – visiems kompiuterinių žaidimų fanams. Prie mikrofono esantys Edgaras Kožuchovskis, Rokas Lukošaitis ir Sigitas Vyšnauskas visada pasidalina šviežiausiomis žaidimų industrijos naujienomis. Visa trijulė yra tikri „geimeriai“, tad dalijasi savo patirtimi ir patarimais skaitmeniniuose pasauliuose. Kiekviename epizode atsakoma ir į žiūrovų klausimus bei paliečiamos visiems žaidėjams rūpimos temos, tad turinį kuria ne tik vedėjai, bet ir žiūrovai. Žaidimai, žaidimų technika, esportas ir dar daugiau – kiekvieną savaitę Jūsų ekrane.