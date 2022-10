ŽAIDIMŲ BALSAS. Nulaužta „PS5“ konsolė ir dar dažais kvepiantis naujutėlaitis „Need for Speed“

Apie visa tai – jau 19-tame „Žaidimų Balso“ epizode.

Tinklalaidėje kalbėjome apie:

00:00 Įžanga

01:15 Ką žaidėme per savaitę

07:35 Edgaro gaming depresija

11:47 Gameroom akcijos

14:09 Need for Speed: Unbound

19:00 CD Projekt Red paliko CEO

20:53 Cyberpunk 2 Orion

24:14 Naujas CDPR žaidimas HADAR

25:01 The Witcher Polaris trilogija

26:52 Šalutinis The Witcher žaidimas

27:36 Gretutinis The Witcher žaidimas

29:48 Overwatch 2 startas

33:03 PS5 ekskliuzyvai PC sistemoje

36:22 Dead Space Remake gameplay

37:52 Garsūs aktoriai žaidimuose

40:16 The Medium serialas

41:26 Legacy of Kain sugrįžimas

42:52 Nauji Xbox Game Pass žaidimai

44:01 Horizon Forbidden West DLC

46:25 Microsoft ir Activision susijungimas

48:49 HALO pereina prie Unreal Engine

49:46 Teismas dėl tattoo

50:56 Edgaras mąsto... ilgai..

52:20 PlayStation 5 nulaužimas

53:46 SONY PS VR2 starto skaičiai

54:37 GOOGLE STADIA mirtis

56:27 Bendras The Last of Us ir Days Gone žaidimas

58:03 Netikėta pabaiga

58:37 Padėka Contribee rėmėjams

59:43 Paskutinis žodis

„Žaidimų Balso“ tinklalaidė – visiems kompiuterinių žaidimų fanams. Prie mikrofono esantys Edgaras Kožuchovskis, Rokas Lukošaitis ir Sigitas Vyšnauskas visada pasidalina šviežiausiomis žaidimų industrijos naujienomis. Visa trijulė yra tikri „geimeriai“, tad dalijasi savo patirtimi ir patarimais skaitmeniniuose pasauliuose. Kiekviename epizode atsakoma ir į žiūrovų klausimus bei paliečiamos visiems žaidėjams rūpimos temos, tad turinį kuria ne tik vedėjai, bet ir žiūrovai. Žaidimai, žaidimų technika, esportas ir dar daugiau – kiekvieną savaitę Jūsų ekrane.