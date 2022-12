ŽAIDIMŲ BALSAS. Ragnarok jėga ir NFS Unbound svilėsis!

Paskutinėje šio rudens Žaidimų Balso laidoje, tinklalaidės vedėjai Edgaras, Rokas ir Sigitas pasidalino, ką galvoja apie „God of War Ragnarok“ pabaigą bei ar labai prisvilo „Need for Speed Unbound“ padangos. Ir vis dar spėliojo, ar „Elden Ring“ sugebės laimėti metų žaidimo titulą, nes nuo to priklauso, kas pralaimės lažybas. Pabaigoje buvo pateikti atsakymai į tikrai išradingus žiūrovų klausimus.