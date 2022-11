„Power Hit Radio“ vedėjas atsikratė 15 kilogramų: atskleidė, kaip pavyko

Radijo laidų vedėjas Laurynas Matonis pasakoja, kad šiuo metu įpusėjus svorio metimo projektui jis jaučiasi puikiai. Primename, kad rugsėjo pabaigoje L. Matonis „Power Hit Radio“ klausytojams pranešė, jog ateinančius tris mėnesius nuosekliai laikysis griežto sporto ir mitybos plano, kadangi iki savo 29-ojo gimtadienio, kuris bus gruodžio 27 dieną, jis nori pasiekti 100 kilogramų ribą.

Tuo metu radijo laidų vedėjas svėrė 135 kilogramus, todėl ir tikslas – numesti 35 kilogramus – buvo išsikeltas simboliškai. Visgi, Laurynas sako, kad toks tikslas bus pasiektas nebent tik pasibaigus oficialiems iššūkio mėnesiams, kadangi šiuo metu jam pavyko numesti 15 kilogramų ir dabar jis sveria 120 kilogramų.

Mitybos pokyčiai

Pirmąjį iššūkio mėnesį vaikinas griežtai laikėsi savo trenerės Linos Ramanauskaitės sudaryto mitybos plano, pats gaminosi patiekalus. Antrąjį projekto mėnesį, L. Matonis sulaukė pagalbos.

„Visą lapkritį manimi rūpinosi „antra mama“ ir maistą ruošė prie projekto prisijungę rėmėjai „Fitnetfood“, kurie sakė, kad padės man, išties pagalbos šakutę. Ši įmonė man visą mėnesį gamino sveiką maistą pagal trenerės Linos nurodymus. Ji jiems išsiuntė konkretų planą, su tiksliais gramais, kalorijomis ir rekomendacijomis, kiek ir ko man galima, o ko ne“, – pasakoja Laurynas.

Radijo laidų vedėjas teigia, kad tokia patirtis, kuomet pačiam rūpintis maistu ir jo gamyba visai nereikia, buvo be galo įdomi ir taupi laiko atžvilgiu:

„Atsikeli, o už durų jau laukia maišelis su maistu, todėl labai daug laiko susitaupė, nes sumažėjo kelionių į parduotuvę. Be to, buvo labai patogu, gali maistą lengvai pasiimti ir į darbą, ir į treniruotę, tereikia tik pasišildyti.

Žinoma, šiek tiek iš pradžių nerimavau, galbūt bus per daug maisto, gal ir vėl pradės kilti svoris, tačiau viskas buvo labai gerai. Buvo tikrai įdomi patirtis, labai skanus maistas, o ir viskas prisidėjo prie dar labiau pagerėjusio rezultato.“

Intensyvėjantis treniruočių krūvis

Per pastarąjį mėnesį keitėsi ne tik Lauryno mityba, tačiau ir treniruočių krūvis. Sporto plano režimas vis labiau intensyvėja, todėl L. Matonis juokiasi, kad šiuo metu kartu su trenere dirba taip, lyg ruoštųsi svarbioms sportinėms varžyboms.

„Treniruotės tapo kur kas intensyvesnės, didesnio krūvio. Beje, mane prijungė sportuoti du kartus per savaitę ir į grupę. Grupinių treniruočių metu darome visi kartu pratimus ratu, taip kas minutę atliekame šešis pratimus ir viską kartojame tris ratus. Tad atsirado įvairovė, o ir daug smagiau sportuoti kartu. Treniruočių tempai intensyvėja, kas matosi ir rezultate“, – teigia jis.

Pašnekovas pasakoja, kad asmeninių treniruočių metu kilnoti sunkių svorių jam nereikia, nes viskas atrodo panašiau į aktyvią aerobiką, kurios metu dirba visi raumenys. Savarankiškai L. Matonis taip pat atlieka ir kardio treniruotes, kurių metu mina dviratį, irkluoja arba ant bėgimo takelio žingsniuoja greitu ėjimu.

„Kol kas man trenerė vis dar yra uždraudusi dėl bendro KMI ir struktūros bėgioti, kad nesusižaločiau sąnarių, nes bėgant jie gauna didžiausią fizinę apkrovą. Dažniausiai kardio treniruočių metu irkluoju aparatu, minu dviratį arba greitai einu ant bėgimo takelio. Be to, praėjusį mėnesį krausčiausi iš vieno buto į kitą, todėl tai taip pat išėjo nebloga kardio treniruotė“, – juokiasi.

Nors dažniausiai metant svorį dauguma skaičiuoja, kiek per dieną nueina žingsnių, tačiau į šį rodiklį nei Laurynas, nei jo trenerė nežiūri. Kur kas svarbiau yra tai, kiek tiksliai kalorijų yra sudeginama aktyvios veiklos metu bei kaip dirba širdis.

„Darbas radijuje yra labiau sėdimas, o treniruočių metu nebūna labai daug tų žingsnių, nes visas dėmesys yra skiriamas kūno apkrovai. Tad žingsnių neskaičiuojame, tačiau koncentruojamės į tai, kiek sudeginama kalorijų. Tai parodo ir širdies darbą.

Kiekvieną kartą po treniruotės trenerei turiu nusiųsti ataskaitą, kurioje ji mato kaip dirbo širdis ir pagal tai jį žiūri, kaip jai sekasi atlaikyti vis labiau intensyvėjanti sporto krūvį. Tas mums yra svarbiausia“, – priduria radijo laidų vedėjas.

Planai ateičiai

Po dviejų mėnesių sporto iššūkio Laurynui pavyko numesti 15 kilogramų. Jis pasakoja, kad pastarąjį mėnesį svorio kritimas stabilizavosi, nebėra taip, kad svoris kristų dienomis:

„Džiaugiuosi, kad tokiai akimirkai mane trenerė ruošė nuo pat pradžių. Be to, ir visi kiti, kurie sekė projektą, sakė, kad nenustebčiau, jei pirmąjį mėnesį rezultatai stebins, o vėliau viskas sulėtės, nes paprasčiausiai prie naujos rutinos įpras organizmas. Tad -5 kilogramai nuo praėjusio mėnesio yra pagal planą.“

L. Matonis tikina, kad šiuo metu jis yra susitaikęs su tuo, kad iki gimimo dienos nepavyks pasiekti norimos 100 kilogramų ribos, kadangi paprasčiausiai per tiek laiko tai padaryti sveikai ir nežalojant organizmo yra beveik neįmanoma.

„Žinoma, labai norėjosi to gražaus 100 kilogramų skaičiaus, tačiau pats organizmas parodė, kad nelabai pavyks pasiekti šią ribą. Manau, kad tikslą įgyvendinti pavyks pasibaigus oficialiais projekto daliai“, – optimistiškai į ateitį žvelgia radijo laidų vedėjas.

Dauguma klausytojų ir vaikino svorio metimo iššūkį stebinčių žmonių vis teiraujasi, kas lauks toliau, tačiau Laurynas tikina, kad pasibaigus projektui nebus sustabdytas nei sportas, nei keisis mitybos įpročiai.

„Manau, kad sporto treniruočių galbūt bus mažiau nei dabar, nes šiuo metu treniruojuosi 6 kartus per savaitę, o taip pat ir negrįšiu prie senųjų mitybos įpročių. Per du mėnesius jau išmokau, ko ir kiek turiu valgyti, kad būčiau sotus ir turėčiau energijos sportui.

Be to, mintis ir motyvacija numesti svorio kilo dar ir dėl to, kad gegužės mėnesį kartu su kolega planuojame dalyvauti Lietuvos ralio čempionate, todėl norisi tilpti ir į lenktynininko kostiumą, ir į kėdę. Kiekvienas kilogramas lenktyniniame automobilyje prideda sekundžių, kurios mums yra nereikalingos.

Tad, kadangi gegužę laukia startas, būtų neprošal numesti dar kilogramų. Po to, kai baigsis projektas, daugiau viskuo dalinsiuosi savo platformose ar su klausytojais eteryje“, – pasakoja jis.