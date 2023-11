Žaidimai apie seksą ir seksas žaidimuose!

Taip pat Sigitas apžvelgė blogiausius metų žaidimus, Rokas pratęsė pasakojimus iš „Baldur's Gate 3“ pasaulio, o Edgaras pasidalino patirtimi, kaip galima sportuoti su „Switch“ konsole.

Visą tai – naujausiame „Žaidimų balsas“ epizode.

Kalbėjome apie:

00:00 Intro

00:23 Ką žaidėme praėjusią savaitę

24:47 NAUJIENOS: „The Last of Us Part 2 Remastered“

28:01 Kaip laikosi Sigito kompiuteris

31:35 „SONY“ nemalonumai

33:51 Didžiausias „Fortnite“ renginys

37:27 „Cyberpunk 2077“ Ultimate Edition

38:42 „Half-Life“ gimtadienis

42:57 „Baldur’s Gate 3“ fizinis leidimas

45:35 „Destiny 2“ krito žaidėjų skaičius

47:15 Apie „Witcherio“ serialą

51:00 „Star Wars KOTOR“ perdirbinys nebepasieks žaidėjų

52:08 „Suicide Squad: Kill the Justice League“

57:41 Ar vis naujesni žaidimai bus nebeįdomūs mūsų kartai?

01:00:27 Kuris žaidimas vertas ekranizacijos?

01:04:28 1st ar 3rd person?

01:06:26 Ką pakeistume su FIFA, NBA ir t.t

01:10:44 Ar bus naujienų apie „Perfect Dar“k

01:14:39 Didžiausią įspūdį palikęs „Nintendo“ žaidimas

01:16:06 Kada live podcast'as?

01:17:23 Ar esame žaidę adult adventure žaidimus

01:21:19 Ar bėgant metams pasikeitė mūsų geiminimo skonis

01:22:48 Ar naujas WOW bebūtų toks populiarus

01:23:56 Ar reikia apriboti mikrotranzakcijų kiekį žaidimuose?

01:28:07 Podcast'o svečias

01:28:37 Contribee/konkursas

01:30:21 Outro