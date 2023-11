„Playstation Portal“ – ko jis vertas ir kas taps metų žaidimu?

Apie minusus ir pliusus galite išgirsti šiame „Žaidimų Balso“ epizode. Taip pat vedėjai pateikė, kurie žaidimai galėtų tapti šių metų geriausiais, o kurie tikrai nėra to verti. Ir artėjant GTA 6 anonsui – kaip visi to laukia ir tam ruošiasi.

Apie tai ir dar daugiau šioje „Žaidimų balsas“ tinklalaidėje!

Kalbėjome apie:

00:00 Intro

02:14 Ką žaidėme per praėjusią savaitę?

26:24 NAUJIENOS: „Baldur‘s Gate 3“ apdovanojimai

27:41 „MW3“ žemiausi vertinimai istorijoje

32:33 „MW3“ SPOILER

33:24 „MW3“ žemiausi vertinimai istorijoje

34:57 „Steam Deck OLED“

36:15 „PlayStation Portal“

39:25 Naujas „Remedy CO-OP“ žaidimas

43:12 „The Witcher anime“

44:45 „The Game Awards“

01:03:00 KLAUSIMAI: požiūris į ultra wide screen‘us

01:07:05 Nuomonė apie „Diablo 4“ rewards už kraujo pridavimą

01:09:29 Nuomonė apie lenktynių simuliatorius

01:11:49 Nuomonė apie „Heroes of Might and Magic 3“

01:15:58 Rokas apie airsoft‘ą

01:21:07 Ar sąžininga kalbėti apie žaidimą iš vieno žmogaus nuomonės?

01:24:46 Pasiūlymas daryti „LIVE“ per „GTA“ anonsą

01:27:42 Ar „GTA 6“ bus nusivylimas?

01:32:47 „MW3“ kritika

01:36:31 Contribee/konkursas

01:37:24 Outro