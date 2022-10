Vytautas Bruveris: Nausėda laido sovietiniams diedams būdingus seksistinius juokelius

„Eltos“ vyriausiasis redaktorius Vytautas Bruveris TV3 žinių „Dienos komentare“ teigė, kad tokie prezidento pasisakymai girdimi ne pirmą kartą.

Prezidentas Gitanas Nausėda pareiškė, kad ministras A. Anušauskas turėtų turėti daugiau drąsos ir ryžto. Kaip suprasti, kas iš tiesų tarp jų vyksta?

Čia reikia atskirti politinę–partinę situaciją su A. Anušausku nuo paties prezidento komunikacinių gebėjimų ir savybių. Kaip sakoma, per humoristinius „stand up“ prezidentas tokį vieną gerą šauna jau ne pirmą kartą.

Sovietiniams diedams būdingus seksistinius juokelius jis yra drįsęs laidyti ir pačios Jungtinių Valstijų viceprezidentės Kamalos Harris akivaizdoje. Kai vyko JAV ir visų trijų Baltijos valstybių vadovų susitikimas Vokietijoje, mūsų prezidentas nusprendė pajuokauti, kad į Lietuvą būtinai turi atvykti kuo daugiau Amerikos kariškių, nes pas mus labai daug gražių merginų, o joms reikia gražių vaikinų.

Prezidentas tokius juokelius ir tokias frazes šauna ne pirmą kartą, o tai išduoda jo supratimą apie humorą. Žavėdamasis savo iškalba ir savo mokėjimu kalbėti, bandydamasis kuo įmantriau išsireikšti jis sumala būtent tokius dalykus.

Dėl ministro sukritikavimo, tai pagrindo tai kritikai yra, bet čia tikriausiai reikėtų kritikuoti ne vieną ministrą, bet dar kartą nusistebėti visos Vyriausybės ir valdančiosios pagrindinės partijos komunikacija, kuri tokiais svarbiais klausimais, tokia svarbia tema į miestą ir pasaulį laido skirtingas žinutes.

Kodėl taip skiriasi tos pačios valdančiosios partijos narių nuomonės ir kaip suprasti jų kritiką vieni kitiems viešai?

Reikia į tai žiūrėti keliant abu antakius ir visas rankas į dangų, nes ironiškiau ir nesugalvosi. Krašto apsauga ir gynyba yra šios partijos tema numeris vienas, tai konservatorių tema, ministras taip pat jų, kuris yra populiariausias ministras ir vienas populiariausių politikų šalyje, tai atrodo, kad čia turėtų žydėti rojaus sodai šioje vietoje.

Tačiau pasirodo, kad mes regime ne tik vienetinį nesusikalbėjimą <...>, bet turime ir asmeninę–partinę–sisteminę problemą. Panašu, kad ministro pašnekėjimas apie brigadą buvo pretekstas, kuris katalizavo šitą problemą, o problema ta, kad aukščiausi partijos pareigūnai, pati partija ir Vyriausybės viršūnės nėra patenkintos ministru.

Kritikuoja jį ne tik dėl to, kad jis neva nemoka komunikuoti, bet ir dėl to, jog apskritai dorai neatlieka savo pareigų, jas atlieka per mažai. Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininkas Laurynas Kasčiūnas yra ne kartą sau leidęs „Facebook“ platformoje pakritikuoti ministrą, kad jis tik sėdi „Facebook“ ir renka patiktukus ant savo komentarų apie padėtį Ukrainoje.

Tai belieka tik stebėtis, kad ši partija šioje temoje turi problemą.

Visą pokalbį išgirskite vaizdo įraše, esančiame straipsnio pradžioje.