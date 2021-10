Vyriausybės ir Gitano Nausėdos nesutarimai didina pastarojo reitingus: prezidento pozicija žmonėms artimesnė

Naujausios apklausos duomenis TV3 žinių „Dienos komentare“ aptarė „Baltijos tyrimų“ vadovė, sociologė Rasa Ališauskienė.

Prezidento Gitano Nausėdos populiarumas šoktelėjo net 7 procentiniais punktais. Kaip jūs paaiškintumėte šį pokytį?

Rugpjūčio mėnesį jis buvo truputį sumažėjęs, bet dabar kaip ir atsistatė. 7 procentai yra statistiškai reikšmingas skaičius. Vėlgi, viskas matosi ir kontekste, nes ir valdančiosios daugumos politikų populiarumas nedidėja arba šiek tiek mažėja.

Be to, turėjome per vasarą ir protestus, turėjome ir įvairių kontraversijų tarp Vyriausybės ir prezidento, tai matyt prezidento pozicija žmonėms buvo artimesnė.

Kokie yra valdančiosios daugumos vertinimai?

Tiek pačios Vyriausybės vertinimas, tiek ir valdančiosios daugumos vertinimai yra smarkiai neigiami. Jeigu žiūrėtume į institucijų vertinimą, tai Vyriausybę dabar palankiai vertina 29 procentai, nepalankiai – 67. Kaip Vyriausybei, tai yra labai žemas vertinimas. Paprastai Seimas atrodo prasčiausiai, tuo tarpu Vyriausybė visada turėdavo didesnį pasitikėjimą.

Kalbant apie valdančiąją daugumą, lyg yra tokie skaičiai, kad dauguma rinkėjų norėtų jau kitos valdančiosios daugumos?

Taip, maždaug 8 iš 10 rinkėjų norėtų kitos valdančiosios daugumos. Šią valdančiąją daugumą palaiko praktiškai tik Tėvynės sąjungos rinkėjai. Tuo tarpu netgi kitų koalicijos partnerių, kaip liberalų ar Laisvės partijos, rinkėjai dažnai irgi nėra iki galo patenkinti, jie norėtų daugiau galios savo remiamom partijom. Opozicinių partijų visi rinkėjai nepatenkinti šia valdančiąja dauguma.

Labai geri Sauliaus Skvernelio rezultatai. Jį premjeru norėtų matyti daugiau žmonių nei Ingridą Šimonytę. Ar yra apskritai buvę taip, kad po metų valdymo esamą premjerą mažiau žmonių norėtų matyti nei buvusį?

Ne, nėra taip buvę. Priminsiu, kad šis klausimas buvo atviras, kai nesiūlėme žmonėms jokių pavardžių, tiesiog prašėme jų pasakyti, ką jie norėtų matyti Lietuvos ministru pirmininku, jei tai priklausytų nuo jų sprendimo. Čia Saulių Skvernelį paminėjo 17 procentų, Šimonytę – beveik 13, o trečioji buvo Blinkevičiūtė su maždaug 10.

Iš viso žmonės paminėjo nemažai politikų, tik kitus žymiai rečiau, ir įdomu tai, kad pirmame dešimtuke beveik visi yra opozicijos atstovai.

