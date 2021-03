Visa Europa pavargo nuo karantino: vaikomos minios žmonių, vyksta masiniai protestai

Besitęsiantys griežti karantino ribojimai, praėjus daugiau nei metams nuo pandemijos pradžios, ir žmonių išsiilgta laisvė, ypač atėjus pavasariui, du sunkiai suderinami dalykai. Dėl to Paryžiuje, prasidėjus Senos pakrantės apgulčiai, patruliuoja policija ir tikrina, kaip žmonės laikosi reikalavimų nesibūriuoti didesnėmis nei šešių asmenų grupėmis, visą laiką dėvėti kaukes ir laikytis saugaus atstumo.

Iš viso savaitgalį Prancūzijoje tvarką palaikė net 90 tūkstančių pareigūnų. Tiesa, jie sako, kad tikslas – ne bausti, o tiesiog priminti žmonėms taisykles:

„Ar tikrai reikia tiek policijos? Jei nori mus laikyti uždarytus namie, tiesiog tegul įveda dar griežtesnį karantiną.“

„Tiek pareigūnų Senos pakrantėje – įspūdinga ir ganėtinai keista. Bet jau pripratome. Gyvename su COVID-19 daugiau nei metus.“

Maždaug 300-ai konspiracijų teorijų šalininkų tuo metu protestuoja vakariniame Vokietijos Darmštato mieste. Jie piktinasi jau penktą mėnesį gyvenimą kaustančiu karantinu. Visgi šį kartą, priešingai nei praėjusią savaitę, protestas ramus. Pareigūnams jų vaikyti ašarinėmis dujomis ir vandens patrankomis nereikia.

„Visi žmonės turi teisę į susibūrimus, tačiau šiuo metu mus varžo pandemija, taigi prižiūrime, kad protestuotojai laikytųsi griežtų viruso kontrolės reikalavimų“, – sako policijos atstovė Kathy Rosenberger.

Savo ruožtu Jungtinėje Karalystėje – savotiška šventė. Pirmą kartą per šešis mėnesius koronavirusas sostinėje Londone nenusinešė nė vienos gyvybės. O pavyzdžiui, tuo pat metu pernai Londone kasdien virusas pražudydavo vidutiniškai po 200 žmonių.

Prie gerėjančių rodiklių neabejotinai prisideda sėkminga vakcinacijos kampanija. Be to, jau šiandien šalyje pradeda švelnėti karantinas. Tai – laimingasis pirmadienis. Žmonės nebeprivalės tupėti namuose. Štai atsidaro lauko baseinai, teniso kortai ir krepšinio aikštelės. Pirmą kartą per beveik tris mėnesius leidžiama lauke susitikti dviem namų ūkiams.

„Neįtikėtina. Negaliu nustoti šypsotis. Esu labai laiminga. Plaukioju amžinybę, nuo mažų dienų, todėl grįžusi čia jaučiuosi puikiai“, – pasakoja moksleivė Beatrice.

Na, o nykštukinis San Marinas papildė rusiška vakcina „Sputnik“ jau skiepijančių valstybių sąrašą. Italijos apsupta valstybė skelbia gavusi 15 tūkstančių šios vakcinos dozių. San Marine gyvena apie 34 tūkstančiai žmonių, taigi rusiška vakcina čia bus paskiepytas kas penktas gyventojas.

Artimiausiomis dienomis bus paskelbta ir oficiali Pasaulio sveikatos organizacijos tarptautinių ekspertų komandos ataskaita apie koronaviruso kilmę. Visgi nutekintuose dokumentuose tvirtinama, kad Kinijos Uhano mieste išplitusio koronaviruso kilmė – gyvūninė.

Labiausiai tikėtina, kad per dar vieną tarpinį gyvūną žmones koronavirusu užkrėtė šikšnosparniai. Ekspertai atmetė teoriją, kad užkratas Uhane pasklido po incidento laboratorijoje. Jie siūlo atlikti papildomų tyrimų aiškinantis ir kitas viruso kilmės teorijas, išskyrus hipotezę apie jo paskleidimą iš laboratorijos.