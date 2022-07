Vilniuje – 17-mečio motociklininko gaudynės: neturėjo teisės vairuoti motociklo

Ties prekybos centru „Mada“ policijos patruliai motociklininkai jau vejasi motociklą „Kawasaki“. Jį pareigūnai pastebėjo netoli Spaudos rūmų, Pilaitės prospekte. Pamatęs policiją, motociklininkas ėmė įtartinai didinti greitį, sprukti nuo policijos.

Lėkdamas per raudoną iš Laisvės prospekto motociklininkas suka į Rygos gatvę, jis neketina sustoti ir pavojingai iš dešinės lenkia autobusą. Pastarojo vairuotojas priverstas trauktis. Motociklas lekia Vakarinio aplinkkelio link, suka į Zujūnų pusę. Bėglys į rajoną nevažiuoja, Vilniaus pakraščiu apsuka ratą, išsijungia šviesas, per laukus išvažiuoja ant pėsčiųjų tilto per aplinkkelį, ten vos nepartrenkia tiltu einančios moters ir pro garažų masyvų teritoriją grįžta į miegamuosius Vilniaus rajonus.

Galiausiai motociklininką policija sučiumpa Dociškių gatvės kieme. Paaiškėjo, kad bėgliui vos 17 metų, jis blaivus, neturi teisės vairuoti tokios kategorijos motociklo. Motociklą pareigūnai išvežė į policijos saugomų transporto priemonių aikštelę, už chuliganišką vairavimą, kelio ženklų nepaisymą, draudžiamą lenkimą, nepaklusimą reikalavimui sustoti paaugliui surašytas protokolas.

Įdomi medžiaga paviešinta grupėje „Reidas Vilniuje“. Ryte, kiek po šešių Vilniaus senamiestyje, Jogailos gatvėje, „VW Golf“ nulaužė medį ir atsitrenkė į Konkurencijos tarybos pastato sieną. Automobiliu važiavę trys jaunuoliai bandė išstumti mašiną iš avarijos vietos. Atvažiavusius pareigūnus jaunuoliai pasitiko keiksmais ir net bandė priešintis. Paaiškėjo, kad 22-ejų metų vairuotojas buvo girtas.