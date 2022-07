Vilkaviškio rajone – kioskelis pagal skandinavišką modelį: stebina lietuvių elgesys

Vilkaviškio rajone, prie Geisteriškių kaimo, stovi kioskelis. Iš tolo šviečia užrašas, kad ten pardavinėjami vaisiai ir daržovės. Prekyba vyksta vilkaviškiečiams dar nematytu būdu – savitarna. O pirkėjų netrūksta.

Aidas iš Vilkaviškio rajono sako, kad pravažiuojant akį vis patraukdavo prie gyvenvietės pastatytas kioskelis, o šį kartą nusprendė sustoti ir apsipirkti. Vyrą kiek stebina šitoks pasitikėjimas tautiečiais: juk niekas nestebi – įmetei už produktus pinigų ar ne.

„Jeigu pardavinėja, tai reikia pasitikėt. Jau „neprabagotėsi“ nuo tiek, jei neįmesi. Tai reiškia, kad gerai viskas“, – sako gyventojas iš Vilkaviškio rajono Aidas.

REKLAMA

Savitarnos prekybą nusprendė išbandyti prie Geisteriškių kaimo gyvenantys Irma ir Raimundas. Jiedu Vilkaviškyje prekiauja rūkyta žuvimi. Verslininkai ryžosi ir kitokiam prekybos modeliui. Savitarna labai populiari Skandinavijos šalyse.

„Ten teko praleisti kažkiek laiko ir pati mintis seniai buvo, sugalvojome, kad ją reikia įgyvendinti. – Kaip sekasi? – Kol kas sekasi gerai viska. Bus matyti, kaip toliau. Šiandien žmones domina tas ir patinka“, – pasakoja verslininkas Raimundas Pričkaitis.

Savitarnos kioskelis veikia porą mėnesių. Jokių nemalonumų ir piniginių nuostolių verslininkai sako nepatyrę. Juos netgi stebina lietuvių sąžiningumas: vienas pirkėjas skambino susirūpinęs, kad per mažai pinigų paliko: „Man atrodo, kad per mažai įmečiau. Sako, ten buvo tiek pinigų, man atrodo, kad per mažai. Ne, sakau, jei tiek buvo parašyta. Sako, reikės įmesti grįžtant.“

REKLAMA

REKLAMA

Raimundas pasakoja, kad kartais trūksta nedidelės sumos už parduotus produktus, tačiau mano, kad pirkėjas netyčia apsiskaičiavo, o gal pritrūko kelių centų.

„Gal kažkiek nesutampa koks pinigas, bet žmogus sumaišė kažką ar tiesiog neturėjo, neįmetė, kitą dieną gal kažkiek, būna va taip. Šiandien kaip ir nepastebime sukčiavimo. Viskas kol kas labai gerai“, – sako R. Pričkaitis.

Tėvams padeda atostogaujantys vaikai. Prekyba vyksta šalia namų, tad štai mažoji Tėja rūpinasi, kad nei vaisių, nei daržovių netrūktų.

Jei toks prekybos modelis pasiteisins, verslininkai planuoja pastatyti šaldytuvą, kad galėtų daugiau produktų sudėti. Dabar to daryti negali, nes suges. O pirkėjų tikrai yra – mažoji pagalbininkė vos spėja pildyti lentynas. Kioskelis – šalia judraus kelio. Žmonėms labai įdomu išbandyti taip apsipirkti.

Laimutė sako, kad ją labai sužavėjo toks apsipirkimo būdas, o labiausiai – verslininkų pasitikėjimas pirkėjais.

„Tas pasitikėjimas žmonėmis… Labai smagu, kad jie pripažįsta savininkai tai. Labai smagu. Buvo girdėta jau, bet niekaip nepataikėme pro šalį važiuoti. Ir šiandien važiuojant pamatėm ir sakau, turime išbandyti. Nereikės į parduotuvę, nereikės turgaus dienos“, – sako gyventoja iš Vilkaviškio rajono Laimutė.

REKLAMA

REKLAMA

„Puiku, gerai, kad žmonės pasitiki. Kad yra toks savitarpio pasitikėjimas Lietuvoje. Labai gerai“, – tikina gyventojas iš Vilkaviškio rajono Albinas.

Verslininkai sako, kad greičiausiai jau dabar turės galvoti, kaip daugiau produktų sudėti. Nes poreikis tikrai yra ir prekyba vyksta pilnu tempu.

„Mes stengiamės, kad nebūtų tuščia. Stengiamės visą laiką prinešti, kad nebūtų tuščia. Nes jeigu ko nors nėra, žmonės tuoj pat skambina ir klausia ar turime, ar ne. – Ir jeigu jūsų nėra namuose, siunčiate pagalbininkus? – Taip. Arba brolis, arba mažoji atneša, ko reikia“, – sako verslininkė Irma Pričkaitienė.

Verslininkai kurį laiką stebės, ar žmonės savitarnos kioskelyje perka iš įdomumo, ar iš tiesų jiems taip patogu. Jei prekyba ir toliau vyks, tokių kioskelių Suvalkijoje turėtų ir daugiau atsirasti.