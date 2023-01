Vašingtone atidengtas pasaulio pabaigos laikrodis: rodyklė taip arti vidurnakčio dar nėra buvusi

Iškilūs mokslininkai Vašingtone atidengia vadinamąjį pasaulio pabaigos laikrodį ir paaiškėja, kad dabar jis rodo vos 90 sekundžių iki vidurnakčio – rodyklė taip arti vidurnakčio, simbolizuojančio pasaulio pabaigą, dar nėra buvusi. Net tada, kai pasaulį sukaustė mirtina koronaviruso pandemija.

Anot mokslininkų, jų prognozė tokia pesimistinė dėl V. Putino Ukrainoje pradėto karo ir branduolinių grasinimų, kuriais jis nuolat baugina pasaulį.

„Branduolinės grėsmės pernai smarkiai išaugo dėl neišprovokuotos Rusijos invazijos į Ukrainą. Juk V. Putinas ne kartą grasino branduoline šmėkla“, – teigia Merilando universiteto profesorius Steve'as Fetteris.

Pastarąjį kartą pasaulio pabaigos laikrodis nustatytas 2020-aisiais. Tuomet jis rodė 100 sekundžių iki vidurnakčio ir iki šiol rodyklės pozicija nesikeitė. Visgi Kyjivo gyventojai bando išlikti optimistiški ir ragina dėl tokių prognozių nesikrimsti.

„Nėra prasmės apie tai galvoti, nes tai sukels dar daugiau nervų. Visgi mes suprantame, kad Ukrainoje įvykti gali bet kas, nes bunkerio „diedas“ nėra labai sveikas žmogus“, – kalba Kyjivo gyventoja Oleksandra.

O štai Kremlius, pradėtu karu sudrebinęs visą pasaulį, ir toliau dėl visko kaltina Vakarus.

„Perspektyvos, kaip ta situacija vystysis – atsižvelgiant į kryptį, kurią pasirinko NATO ir jam vadovaujančios JAV – kol kas nežada jokios deeskalacijos“, – tvirtina Kremliaus atstovas Dmitrijus Peskovas.

Pasaulio pabaigos laikrodžio rodyklių padėtis priklauso nuo „Bulletin of the Atomic Scientists“ organizacijos, leidžianti ir to paties pavadinimo žurnalą, kurio sumanytojas Albertas Enšteinas. 1947 metais, kai laikrodis buvo nustatytas pirmą kartą, jis rodė be 7 minučių pasaulio pabaigą, o po Šaltojo karo pabaigos mokslininkai jo rodykles atsuko į iki šiol toliausią nuo vidurnakčio poziciją – tada jis rodė 17 minučių iki vidurnakčio.