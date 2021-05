Valdžia užsimojo pakeisti elektros skaitiklius išmaniais, tačiau dėl to brangs elektra

Valdžia užsimojo visus jūsų elektros skaitiklius pakeisti naujais išmaniais. Dėl to pabrangs elektra, mat jų kaina bus įskaičiuota į tarifus. Tačiau ministras Kreivys aiškina, kad naudojant išmanų skaitiklį atsiras ir papildomų galimybių taupyti. Visgi žmonės piktinasi, kad teks papildomai mokėti už naujus skaitiklius, kai geri dar ir senieji, be to naujieji elektros skaitikliai leis energetikams fiksuoti žmonių gyvenimo būdą ir kaupti šiuos duomenis.