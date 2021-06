Vaizdo įrašas atskleidė, kaip Rusijai nesiseka kovoti su pandemija: pacientai guli tiesiog koridoriuose

Ligoninės koridorius tapo viena didele palata. Pacientai suguldyti kas kaip – vieni lovose, kiti tiesiog ant grindų. Liūdno vaizdo įrašo autorius sako koridorių nufilmavęs Sankt Peterburgo 15-oje miesto ligoninėje, kur dėl sparčiau augančių susirgimų koronavirusu neliko tuščių palatų.

Vaizdo įrašas nors ir trumpas, bet puikiai atspindi, kaip Rusijai nesiseka kovoti su daugiau nei metus pasaulyje siaučiančiu COVID.

Pavyzdžiui, Maskvoje, kurioje fiksuojama maždaug pusė visos šalies susirgimų, meras praėjusią savaitę net paskelbė visuotines atostogas, kad žmonės mažiau judėtų, neitų į darbus ir taip mažėtų sergamumas, bet tai nepadėjo.

„Tiesą sakant, mane visa tai gąsdina. Man baisu. – O kaip saugotės? – Sveikas gyvenimo būdas. Sportas. Kažkodėl sportuoti draudžia.“

Baigiantis savaitei Rusijoje smarkiai šoktelėjo sergamumų – perkopė 17 tūkst. naujų atvejų ir 450 mirčių per dieną. Mirčių skaičius nesmarkiai atsilieka nuo pernai metų pabaigos piko, kai per dieną nuo COVID mirdavo 600 rusų.

Tiesa, ir šie skaičiai, panašu, tik iš dalies atspindi realybę. Pavyzdžiui, vyriausybė skelbia, kad bendras mirčių nuo COVID skaičius Rusijoje siekia 129 tūkst. o statistikos departamentas – kad bent 270 tūkst. Rusų spauda praneša ir kitus įdomius statistikos duomenis – mirčių nuo pneumonijos, kurią sukelia koronavirusas, Rusioje per metus išaugo 2,5 karto.

Bet veikiausiai slepiant tikrąjį COVID mirčių skaičių, COVID diagnozėje nebuvo rašomas. Be to, visoje šalyje per metus esą mirė 400 tūkst. žmonių daugiau nei įprasta.

„Gaila, kad žmonės negali visiškai mėgautis gyvenimu. Ypač, kai taip karšta. Aš nieko nebijau, aš pasiskiepijau.“

Skiepijimas šalyje taip pat stringa. Bent vieną vakcinos nuo COVID dozę iki šiol gavo tik 13 proc. Rusijos gyventojų, nors Kremlius gyrėsi pirmas pasaulyje pagaminęs veiksmingą vakciną.

Vaizdus galite pamatyti TV3 Žinių reportaže.