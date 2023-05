Vairuotojus siutina nauji mokesčiai dyzelinui: „Jie daro, kad jiems geriau būtų“

Seimas priėmė „žaliųjų“ kuro akcizų paketą. Dėl to pabrangs dyzelinas ir benzinas, gamtinės dujos, anglys, krosnių kuras. Dyzelino mokesčiai prilygs benzino ir net juos viršys, tad vyriausybė viliasi, kad didesnėmis kainomis privers lietuvius rinktis mažiau taršų kurą. Nauji mokesčiai pykdo vairuotoius, o verslininkai perspėja, kad dėl to dar labiau padidės kitų prekių ir paslaugų kainos, tačiau oro kokybė nuo to vargu, ar pagerės.