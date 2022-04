Vaikelio netekęs Ronaldo sulaukė išskirtinio palaikymo – uždainavo visas varžovų stadionas

Dėl vietos Europos turnyruose kovojantis „Manchester United“ išvykoje susitiko su vienais pirmenybių lyderiais „Liverpool“ klubu, o septintąją rungtynių minutę visas „Anfield“ stadionas užtraukė klubo himną „You never walk alone“.

Būtent septintuoju numeriu pažymėtais marškinėliais visą savo karjerą rungtyniauja ir pats Cr. Ronaldo, todėl tokiu būdu varžovų fanai portugalui išreiškė ypatingą pagarbą, klubo himno neatlikdami rungtynių pradžioje ir perkeldami jį 7-ą rungtynių minutę.

37-erių futbolininkas pasauliui dar spalį pranešė žinią, kad laukia šeimos pagausėjimo – dvynukų. Gimdymo metu mergytė išgyveno, tačiau berniukas mirė.

REKLAMA

Užuojautą dėl berniuko netekties Cristiano ir Georginai siunčia ir milijonai gerbėjų visame pasaulyje, ir futbolo žvaigždės.

Gimusi dukra – penktoji Portugalijos futbolo superžvaigždės atžala. Ji ir keturmetė Alana yra bendros C. Ronaldo ir Georginos dukros. Visgi jiedu augina surogatinės motinos pagimdytus keturmečius dvynukus Evą Marią ir Mateo, taip pat vyriausiąjį C. Ronaldo sūnų, vienuolikmetį Cristiano. O kas jo mama, žino tik pats C. Ronaldo, ir žada tai sūnui atskleisti, kai jis sulauks pilnametystės.

Jautrų rungtynių momentą žiūrėkite straipsnio pradžioje.