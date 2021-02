Užkliuvo advokatų, antstolių ir notarų atlyginimai, esą jiems Lietuva – mokesčių rojus

Advokatas Valdemaras Bužinskas šį darbą dirba jau 25 metus. Per tą laiką pasikeitė ne tik daug klientų, bet ir daug kartų keitėsi jo profesijos apmokestinimo tvarka. Pastaruoju metu advokatai dirba turėdami individualios veiklos pažymas.

„Advokatas, sumokėjęs mokesčius, turi pats save išsilaikyti. Išlaikyti kontorą, mokėti nuomą, komunalines paslaugas, techniką atnaujint, tobulint ir save profesinėje veikloje, viskas tas kainuoja“, – sako advokatas Valdemaras Bužinskas.

Advokatas Bužinskas kratosi milijonieriaus įvaizdžio, tačiau pripažįsta, kad jo kolegos sugeba uždirbti net po kelis milijonus eurų per metus.

„Eina kalba apie sėkmės mokestį civilinėse bylose, advokatai, kurie dirba kartu su verslu. Tam tikros verslo sėkmės gal yra procentas“, – pasakoja V. Bužinskas.

Valdžią gavę konservatoriai skelbia norį išmėžti vadinamąjį gyvulių ūkį, kai dirbantys iš esmės tą patį darbą, samdomi darbuotojai sumoka daugiau mokesčių nei dirbantys individualiai. Ir pirmiausia konservatoriams užkliuvo advokatai. Štai vienas advokatas per metus sugebėjo gauti daugiau kaip 4 mln. eurų pajamų.

Tačiau Valstybinės mokesčių inspekcijos duomenys rodo, kad pajamų mokesčio sumokėjo viso labo apie 200 tūkst. eurų. Tiek uždirbdamas samdomas darbuotojas turėtų susimokėti keturiskart daugiau – beveik milijoną eurų mokesčių.

„Tai vadovėlinis gyvulių ūkio pavyzdys. Tokia situacija netoleruotina. Tarsimės su Vyriausybe, Finansų ministerija, kaip pakeisti tarifus ar koreguoti veiklos formą. Kad advokatai, uždirbantys daugiausiai pajamų, mokėtų adekvačius mokesčius. Lietuva yra absoliutus mokesčių rojus advokatams“, – teigia Seimo komiteto pirmininkas Mykolas Majauskas.

REKLAMA

Dešimt daugiausiai uždirbančių advokatų vidutiniškai per metus susižeria po 2 mln. eurų, o pajamų mokesčio sumoka vos 6 proc. Kai tuo pat metu dirbantys už algą turi susimokėti 3-4 kartus daugiau pajamų mokesčio – 20 proc.

Tačiau advokatai stebisi, kodėl būtent juos politikai vaizduoja mokesčių vengiančiais milijonieriais. Jie atkerta, kad dirba pagal tokias pačias taisykles, kaip ir kiti, vykdantys individualią veiklą – muzikantai, architektai, sportininkai ir daugybė kitų profesijų. Be to, turi daug veiklos išlaidų, kurių politikai kažkodėl neskaičiuoja.

„Neatsakingas vertinimas, neįsigilinus į šių dienų aktualijas, apmokestinamąją bazę. Advokatai apmokestinami taip pat kaip ir kiti individualiai besiverčiantys asmenys. Išskirti kažkurią grupę – neatsakinga ir neleistina. Tai būtų profesinės veiklos diskriminavimas“, – kalbėjo Advokatų tarybos pirmininko pavaduotojas Mindaugas Kukaitis.

„30 tūkst. uždirbti per metus reikia dirbti nuo ryto iki vakaro ir dažnai be išeiginių“, – sako V. Bužinskas.

Majauskas mėgina raminti advokatus, kad didesni mokesčiai gali būti užkrauti ne tik jiems, bet ir notarams, antstoliams. Ir esą tik daugiausiai uždirbantiems.

„Turtingi žmonės investuoja į NT, gauna reikšmingas nuomos pajamas, dividendų pajamas, palūkanas iš investicinių popierių, nesiskiria nuo kitų turtingų žmonių. Tai ne blogis, bet uždirbantys daugiausiai turi prisidėti prie visuomenės gerovės daugiausiai, o ne atvirkščiai“, – pasakoja M. Majauskas.

„Advokatai išlaiko biurą, samdo darbuotojus, moka civilinės atsakomybės draudimą, narystės įmoką, moka ir kitiems advokatams honoraro dalį, kuri apmokestinama. Imti skaičius neįsigilinus – neatsakinga“, – teigia M. Kukaitis.

REKLAMA

Kai kurie Seimo opozicijos atstovai taip pat stebisi, kodėl konservatoriams pirmiausia užkliuvo būtent advokatai.

„Kuo skiriasi verslininkas advokatas, prekybininkas ir gamybininkas. Visi uždirbo po milijoną. Kuo jie skiriasi?“, – kalbėjo Seimo narys, valstietis Valius Ąžuolas.

O štai advokatų padėjėjams Valius Ąžuolas sutinka padidinti mokesčius ir prilyginti juos samdomiems darbuotojams, kokie jie esą realybėje ir yra. Lietuvoje advokatų kasmet daugėja ir šiuo metu yra apie 2000. Tačiau toli gražu ne visi jie uždirba milijonus. Apie milijoną eurų ir daugiau per metus susižeria apie 100 advokatų. O daugumos advokatų metinės deklaruojamos pajamos yra daug mažesnės, ir vidutiniškai siekia apie 30 tūkst. eurų per metus, t. y. po 2500 eurų per mėnesį.