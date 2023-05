TV3 Žinios. Ragina ruoštis darbuotojų atleidimams; Atnaujins sienų kontrolę; Neliks kompensacijų už elektrą

REKLAMA

Pramonei mažinant apsukas, įmonės darbuotojus išleidžia atostogų, mažina pamainų skaičių, tačiau dalis neišvengia ir atleidimų. Užimtumo tarnybos duomenimis, pirmąjį ketvirtį Lietuvoje bedarbių buvo 20 tūkst. daugiau nei praėjusių metų pabaigoje. Profesinės sąjungos ragina Vyriausybę ruoštis dar sunkesniems laikams, o darbuotojus sulaukus darbdavio nurodymo atostogauti ar atleidimo lapelio, atidžiai žiūrėti, kokius dokumentus pasirašo, kad per atostogas neliktų be pinigų, o atleidimo atveju – be išeitinių išmokų.

